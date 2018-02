YouTube çocuk istismarcılarını koruyor mu?

YouTube'daki çocuk istismarı videolarına yaklaşık üç ay önce dikkat çekmiştim.

O günden beri okurlardan mesaj geliyor.



Bir okurumuzun paylaştığı "ürkütücü" bir videoyu daha bu köşede geçen hafta aktardım ve bunun üzerine bir başka okurumuz Ekşi Sözlük'te bir kampanya başlattı.

Kampanya sonucu o videoya gelen şikayetlerin sayısı belirli bir eşiği geçince YouTube videoyu mecburen sildi ve söz konusu kanalı da kapattı.

Ekşi Sözlük'teki kampanyayı başlatan okurumuz (kamu görevlisi olduğu için ismini paylaşmamı istemedi) şöyle diyor:

"Bu videoları kızımın da izlediğini yazınızı okuyunca fark edebildim. Sonuç olarak kanal kapatıldı. Ancak yarın öbür gün başka bir şekilde karşımıza çıkıp çıkmayacakları belli değil. Bu noktada sizin desteğiniz de çok önemli."

Bu arada video silinse de bunun gibi daha yüzlerce video var, mesela şu videonun tanıtım kapağına bir bakın:

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı silinen videoyu "Resmen çocuk istismarıdır, hem de gizli saklı üstü kapalı falan da değil" diye yorumlamış.

Bir başkası şöyle demiş: "Uzmanı değilim fakat müziklerinden tutun mimiklere ve objelere kadar her bir zerresi buram buram subliminal mesaj kokuyor. İzlerken ürktüm ve iğrendim gerçekten. Lütfen şikayet edin."

Bu video tam 35 milyon kez izlenmişti, çünkü YouTube onu ön plana çıkarıyordu.

Öne çıkarmayı birkaç farklı şekilde yapıyor YouTube... Örneğin, siz çocuğunuza bir çizgi film açıyorsunuz, o bitince YouTube otomatik olarak bunu bir sonraki video şeklinde oynatıyor.

Bir okur benim geçen yılki yazıma atıfta bulunarak paylaşmasa, ben paylaşımı bu köşede aktarmasam ve bu köşeyi okuyan bir başka okur geçen hafta Ekşi Sözlük'te kampanya başlatmasa, çocuğunuz bu videoya maruz kalmaya devam edecekti.

YouTube bırakın videoyu silmeyi, onu öne çıkarmaya, yani aramayanlara bile göstermeye devam edecekti.

* * *

YouTube bu videoların üzerinde farklı şirketlerin reklamlarını gösteriyor, paranın bir kısmını komisyon olarak kendisi alıyor, gerisini kanalın sahibinin banka hesabına yatırıyor.

Yüzlerce, bazen binlerce şikayet gelmedikçe YouTube sağır ve kör, içeriğe karışmıyor; bu düzen devam ediyor.

Aynı YouTube, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi hesabında yayınlanan ve terör örgütü PKK/PYD konvoyunun vurulduğu anları gösteren uydu görüntüsünü nasıl olduysa geçen hafta jet hızıyla silmiş, daha sonra "Yanlışlık oldu" demişti.

Başlıktaki soruya dönersek: YouTube çocuk istismarcılarını göz göre göre koruyacak kadar aptal değil, ama para musluğu aktıkça ve kamuoyu tepki göstermedikçe bu sorunla etkin mücadele etmeyi de gereksiz bir masraf olarak görüyor gibi...

Gazetelerin aksine etkin bir içerik moderasyon ekibi istihdam etmeyen YouTube'dan çocuk istismar videolarını engellemesini beklemek kamunun hakkıdır.

YouTube en azından bu videoları öne çıkarmamalı, reklamını yapmamalı, içeriği görmeden birileri ile gelir paylaşımı yapıp bu istismarı teşvik etmemeli.

Reklam demişken, söz konusu YouTube kanalındaki bir başka videonun şu kapağına ne demeli?

Şimdi, bir soru önergesi ciddiyetiyle sorayım:

1) Snickers'ı üreten Mars Gıda çocuk istismarı üzerine kurulu bu YouTube kanalında ürün yerleştirme karşılığında maddi bir anlaşma yapmış mıdır?

2) Yoksa YouTube'dan para kazanmak uğruna çocuğunu istismar eden sözde anne-baba, Snickers çikolatalarını çok sevdikleri için bedava reklam mı yapmaktadır?

3) İnternet ortamına RTÜK denetimi getirmekten bahseden iktidar, bu denetimi eleştirel sesleri bastırmak için kullanmayacağına vatandaşı ikna etmek için işe YouTube'daki istismarcı ailelerin elinden bu çocukları kurtararak başlasa, kamu yararına daha fazla hizmet etmiş olmaz mı?

Okurlarımızdan Dilek Başer, "Can damarıma bastınız, YouTube'da çocukları istismar eden bu programlara ben de çok kızgınım, her an her saniye torunumu göz önünde tutmak zorunda kalıyorum" diyor.

Can Canan adlı bir başka okurumuz ise "YouTube konusunda bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Çok önemli bir konu ve çocuklarımızı her türlü kötülüklerden korumamız gerekiyor" ifadesini kullanmış.

Siz de YouTube ve diğer platformda gördüğünüz bu tür videolar konusunda YouTube ve yetkililerden sonuç alamazsınız ekizilkaya@hurriyet.com.tr adresinden benimle paylaşabilirsiniz, bu sorunu çözmek için birlikte elimizden geleni yaparız.

4 soruda Türkiye'de eğitim sistemi

Cep telefonunu kim icat etti?

Hazreti Nuh (Cevabı veren: İstanbul Üniversitesi deniz bilimleri fakültesi öğretim üyesi Dr. Yavuz Örnek)

Google'ı kim icat etti?

Sultan Abdülhamid (Cevabı veren: Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu)

Amerika nasıl keşfedildi?

Müslümanlardan kaçıyorlardı. Öyle bir kaçtılar ki… Kaça kaça Amerika’ya kadar gittiler. Ve Amerika’yı keşfetmek durumunda kaldılar. (Cevabı veren: Liseyi dışarıdan bitiren Şevki Yılmaz)

Bu insanlar herhangi bir okulu nasıl bitirebildi?

Cevabı yok, soru benim.

