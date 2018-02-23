Youtube TSK'nın paylaştığı operasyon videosunu sildi!

GENELKURMAY Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmişti:

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Terör konvoyunun vurulduğu anın görüntüsü de Twitter'dan paylaşıldı ve YouTube'a yüklendi. Ancak YouTube konvoyun vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildi.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" yazısı çıktı.

Bu sabah ise TSK'nın Twitter hesabından teröristlerin vurulduğu anın videosu doğrudan yüklenerek paylaşıldı.

ADIM ADIM AFRİN'E

Öte yandan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 33. gününde Mehmetçik ve ÖSO, yerleşim yerlerinden PKK’lıları temizlemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerine dek 9 köy daha teröristlerden arındırıldı. Güvenlik güçleri, batıdaki Sarı Uşağı, Rahmanlı, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini ele geçirerek Afrin merkezine bir adım daha yaklaştı. Kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Mikdad, Ali Racu ve El Cara köylerini de temizleyen birlikler buradaki taarruz hattını daha da derinleştirdi. Güney cephesinde Cinderes kuşatması ise sürüyor.

Beldenin hemen kenarındaki Tel Dilur köyü de PKK’dan temizlendi. Cinderes, Şeyh Hadid ve Raco beldelerine yönelik meskûn mahal harekâtının başlaması bekleniyor. 361 yerleşim yeri bulunan Afrin genelinde ele geçirilen nokta sayısı 99’a yükseldi.