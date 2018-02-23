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    Son dakika... 40 araçlık terör konvoyu vuruldu!

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 00:54 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığından, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan konvoyun vurulduğu bildirildi.

    TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

    PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

    Son dakika... 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

    Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.


     

    Etiketler: tsk , konvoy , son dakika
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