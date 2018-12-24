“Sosyal medyayı bağımlılık haline getirme potansiyeli olanların sosyal medyadan uzak durmasında fayda var.”

Yıllardır sosyal medya kullanıp, dijital dünyaya meraklı biri olarak birçok eğitimler de aldım… Eğitimin sonu yok… Yaprak Yapsan ile bir toplantıda tanışıp dijital dünyayı bir de ondan dinleyince bazı şeyleri doğru yaptığımı, bazılarını ise tam yapamadığımı öğrendim…
Fotoğraf: Sedef Nur Sedef
Bu haftaki röportaj konuğum Yaprak Yapsan… İnanılmaz enerjik, inanılmaz enerjisi yüksek bir kadın. Dolu dolu… Sosyal Medya ve İtibar Yönetim Uzmanı kendisi…
Yıllardır sosyal medya kullanıp, dijital dünyaya meraklı biri olarak birçok eğitimler de aldım… Eğitimin sonu yok… Yaprak Yapsan ile bir toplantıda tanışıp dijital dünyayı bir de ondan dinleyince bazı şeyleri doğru yaptığımı, bazılarını ise tam yapamadığımı öğrendim…
Buyurun beraber devam edelim…
Çok “Hakkımda” kısmını sevmeseniz de, kimdir Yaprak Yapsan?
En çok kendi öyküsünü yazan, 4 kız çocuğu, 1 kedi annesi, vatandaş gazetecisi, sivil toplum gönüllüsüyüm. Gençlik enerjisinin ve yaratıcılığının tek hâkimi olduğu dijital bir dünyada henüz bir çırak olduğunu ve öğrenmenin hiçbir zaman sona ermeyeceğini düşünen bir beyaz yakalı kadın girişimciyim.
Çok farklı bir alanda çalışırken sizin için dönüm noktası olmuş… Neydi o dönüm noktası?
Farklı iş kollarına uzanan değişik tecrübelerim var aslında. Lise son sınıf yaz tatilinden başlayarak, garsonluk, stant hostesliği, fuar organizasyon elemanlığı ve asistanlıklarla devam edip direktörlükle sonuçlanan bir kariyer öyküsü… Kariyerimdeki en büyük sıçramanın, yurtdışında okurken çalıştığım İtalyan restoranındaki temizlik ekibinden, garson kadrosuna geçme olduğunu belirtmek isterim. İşimi kurarken burada edindiğim tecrübeler yoluma ışık tuttu. Bir işin mutfağında öğrenilmesinin ve çıraklıktan yetişmenin büyük başarıların altında yatan sır olduğunu düşünüyorum.
Sosyal medya, dijital markalaşma… Özetle kendi işinizi nasıl tariflersiniz?
Yaptığımız işi “Bir Fikir Grubu” olmak diye tabir edebilirim. Bunun alt kategorisinde de sosyal medya yönetimi, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş geliştirme alanları gibi iştigal konuları yer alıyor. 360’ bir bakış açısı ile yaratıcı bir fikri bütünsel olarak ortaya koyuyoruz.
Peki “Sosyal medya nedir?”
Sosyal medya eşittir interaktif iletişim. Görüş bildirdiğimiz bir konuda anında geri bildirim alabilmek sosyal medyanın bize sunduğu nimetlerden biri, kitlelerin en çok hoşuna giden noktası da bu aslında. Her türlü bilgiyi ulaşılabilir kılıyor, ilgi alanlarımıza göre seçtiğimiz kişi veya kurumları birçok farklı sosyal medya mecrasından takip edebiliyoruz. Bu bize vazgeçilmesi zor bir kolaylık sağlıyor.
Sürekli algı açık mı gezersiniz?
Yapı gereği sabit kalabilen bir insan değilim. Erken saatte dinç kafayla çalışmak bence harika. Her günüm koşturmalı ve hareketli geçer. Öğrenmenin ve bilmenin ucu bucağı ve ortamının olmadığına inanırım. Her an her yerde yeni bir bilgiyle tanışabilirsiniz, tabii algılarınızı sürekli açık tutarsanız.
Bir dönem “Ben sosyal medya kullanmıyorum” diyenlere, dijital olmayanlara “Aaa ne güzel” denilirdi... Şimdi?
Tercih meselesi, bu yüzden saygı duymak gerekir. Fakat herkesin içinde yüzdüğü bir okyanusun kıyısından yüzenleri seyrederken, oradaki koşulları anlayamazsanız... Anlamak istemiyor olabilirsiniz ama anlamak isterseniz de fazla derinlere dalmadan sığ sularda vakit geçirebilirsiniz.
Bu mesleğin içinden biri olarak kendi çocuklarınız sosyal medya da ne kadar aktif ve etkin?
Olması gerektiği kadar. Çocuklarımın ikisi de henüz okul çağındalar. İkisinin de önceliği okul hayatı olmakla birlikte yeri geldiğinde sosyal medyanın öğretici ve eğlendirici nimetlerinden tabii ki faydalanıyorlar.
Kimler sosyal medya hesapları kullanmamalı?
Sosyal medyayı bağımlılık haline getirme potansiyeli olanların sosyal medyadan uzak durmasında fayda var.
Şirketlerin dijitalleşmede, sosyal medya kullanımında öncelikle neye dikkat etmesi lazım?
Sosyal medyayı çok iyi kullanan ve sosyal medya sayesinde bilinirliği oldukça artan markalar var. Gittikçe de sosyal medyada bilinir olmak markaların öncelikli hedefleri haline geliyor ancak ülkemizde markaların sosyal medya yönetiminde yeterli bilince ulaşması, marka hedefleri doğrultusunda doğru ve tutarlı bilgi akışı ile doğru hedef kitleye ulaşmaları gerekir.
Bir sosyal hesap en iyi ve en doğru nasıl kullanılmalı?
Aslında bu konu kişisel veya kurumsal hesaba göre farklılık gösterir. Eğer bir markaysanız takipçilerinize karşı sorumluluklarınız vardır. Onlara bir şeyler sunmalısınız ki sizi diğerlerinden ayırabilsinler. Bu yüzden hedef kitlenizi doğru analiz edip bu hedef kitleye göre paylaşım yapmalısınız. Kişisel hesabınıza gelirsek eğer bir influencer olma yolunda ilerlemek istemiyorsanız sizi mutlu edecek paylaşımlar yapın, mesela benim gibi. (Gülüyor)
Bütün özel hayatımızı sosyal medyada sergilemek iyi bir sosyal medya hesabı kullandığımız anlamına mı gelir?
Ben öyle olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Evet, sosyal medya çok güzel bir iletişim kanalı fakat belirli sınırlarının olmasını gerektiğini düşünüyorum.
Markalar arasında her daim bir rekabet var… Bir marka ne yaparsa bir tık öne geçer şu dijital dünyada?
Sosyal medyada inanılmaz bir enformasyon akışı söz konusu. Kullanıcılar, dört bir koldan verilmek istenen mesajlara maruz kalıyorlar ve bir süre sonra tekdüzeleşen mesajları fark edemez oluyorlar. Bu nokta markaları bir tık öne geçirecek iki temel kavram sıra dışılık ve etkileşim.
Bir kişi “Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorum” diyebilmesi nasıl bir süreçten geçmiş olması lazım. Mesela 5 ana temel diyebileceğimiz maddeler var mı?
Doğru strateji, Stratejiyi geliştirmek, Doğru hedef kitleyi tespit etmek, Etkili mesaj, Doğru zamanda iletişime geçmek…
Her zaman her yerde hedef kitle çok önemli… Sosyal medyada bu hedef kitleye nasıl ulaşılır?
Öncelikle markanızla örtüşen hedef kitlenin analizini yapmanız gerekir. Hedef kitlenin alışkanlıklarına hâkim olmanız bu noktada sizi bir adım ileriye taşır. Bu alışkanlıklar doğrultusunda hedef kitlenizin nelerden hoşlanıp, nelerden hoşlanmayacağını anlayarak aynı yolda buluşmuş olursunuz.
“Sosyal medyayı bağımlılık haline getirme potansiyeli olanların sosyal medyadan uzak durmasında fayda var.”
Yıllardır sosyal medya kullanıp, dijital dünyaya meraklı biri olarak birçok eğitimler de aldım… Eğitimin sonu yok… Yaprak Yapsan ile bir toplantıda tanışıp dijital dünyayı bir de ondan dinleyince bazı şeyleri doğru yaptığımı, bazılarını ise tam yapamadığımı öğrendim…
Fotoğraf: Sedef Nur Sedef
Bu haftaki röportaj konuğum Yaprak Yapsan… İnanılmaz enerjik, inanılmaz enerjisi yüksek bir kadın. Dolu dolu… Sosyal Medya ve İtibar Yönetim Uzmanı kendisi…
Yıllardır sosyal medya kullanıp, dijital dünyaya meraklı biri olarak birçok eğitimler de aldım… Eğitimin sonu yok… Yaprak Yapsan ile bir toplantıda tanışıp dijital dünyayı bir de ondan dinleyince bazı şeyleri doğru yaptığımı, bazılarını ise tam yapamadığımı öğrendim…
Buyurun beraber devam edelim…
Çok “Hakkımda” kısmını sevmeseniz de, kimdir Yaprak Yapsan?
En çok kendi öyküsünü yazan, 4 kız çocuğu, 1 kedi annesi, vatandaş gazetecisi, sivil toplum gönüllüsüyüm. Gençlik enerjisinin ve yaratıcılığının tek hâkimi olduğu dijital bir dünyada henüz bir çırak olduğunu ve öğrenmenin hiçbir zaman sona ermeyeceğini düşünen bir beyaz yakalı kadın girişimciyim.
Çok farklı bir alanda çalışırken sizin için dönüm noktası olmuş… Neydi o dönüm noktası?
Farklı iş kollarına uzanan değişik tecrübelerim var aslında. Lise son sınıf yaz tatilinden başlayarak, garsonluk, stant hostesliği, fuar organizasyon elemanlığı ve asistanlıklarla devam edip direktörlükle sonuçlanan bir kariyer öyküsü… Kariyerimdeki en büyük sıçramanın, yurtdışında okurken çalıştığım İtalyan restoranındaki temizlik ekibinden, garson kadrosuna geçme olduğunu belirtmek isterim. İşimi kurarken burada edindiğim tecrübeler yoluma ışık tuttu. Bir işin mutfağında öğrenilmesinin ve çıraklıktan yetişmenin büyük başarıların altında yatan sır olduğunu düşünüyorum.
Sosyal medya, dijital markalaşma… Özetle kendi işinizi nasıl tariflersiniz?
Yaptığımız işi “Bir Fikir Grubu” olmak diye tabir edebilirim. Bunun alt kategorisinde de sosyal medya yönetimi, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş geliştirme alanları gibi iştigal konuları yer alıyor. 360’ bir bakış açısı ile yaratıcı bir fikri bütünsel olarak ortaya koyuyoruz.
Peki “Sosyal medya nedir?”
Sosyal medya eşittir interaktif iletişim. Görüş bildirdiğimiz bir konuda anında geri bildirim alabilmek sosyal medyanın bize sunduğu nimetlerden biri, kitlelerin en çok hoşuna giden noktası da bu aslında. Her türlü bilgiyi ulaşılabilir kılıyor, ilgi alanlarımıza göre seçtiğimiz kişi veya kurumları birçok farklı sosyal medya mecrasından takip edebiliyoruz. Bu bize vazgeçilmesi zor bir kolaylık sağlıyor.
Sürekli algı açık mı gezersiniz?
Yapı gereği sabit kalabilen bir insan değilim. Erken saatte dinç kafayla çalışmak bence harika. Her günüm koşturmalı ve hareketli geçer. Öğrenmenin ve bilmenin ucu bucağı ve ortamının olmadığına inanırım. Her an her yerde yeni bir bilgiyle tanışabilirsiniz, tabii algılarınızı sürekli açık tutarsanız.
Bir dönem “Ben sosyal medya kullanmıyorum” diyenlere, dijital olmayanlara “Aaa ne güzel” denilirdi... Şimdi?
Tercih meselesi, bu yüzden saygı duymak gerekir. Fakat herkesin içinde yüzdüğü bir okyanusun kıyısından yüzenleri seyrederken, oradaki koşulları anlayamazsanız... Anlamak istemiyor olabilirsiniz ama anlamak isterseniz de fazla derinlere dalmadan sığ sularda vakit geçirebilirsiniz.
Bu mesleğin içinden biri olarak kendi çocuklarınız sosyal medya da ne kadar aktif ve etkin?
Olması gerektiği kadar. Çocuklarımın ikisi de henüz okul çağındalar. İkisinin de önceliği okul hayatı olmakla birlikte yeri geldiğinde sosyal medyanın öğretici ve eğlendirici nimetlerinden tabii ki faydalanıyorlar.
Kimler sosyal medya hesapları kullanmamalı?
Sosyal medyayı bağımlılık haline getirme potansiyeli olanların sosyal medyadan uzak durmasında fayda var.
Şirketlerin dijitalleşmede, sosyal medya kullanımında öncelikle neye dikkat etmesi lazım?
Sosyal medyayı çok iyi kullanan ve sosyal medya sayesinde bilinirliği oldukça artan markalar var. Gittikçe de sosyal medyada bilinir olmak markaların öncelikli hedefleri haline geliyor ancak ülkemizde markaların sosyal medya yönetiminde yeterli bilince ulaşması, marka hedefleri doğrultusunda doğru ve tutarlı bilgi akışı ile doğru hedef kitleye ulaşmaları gerekir.
Bir sosyal hesap en iyi ve en doğru nasıl kullanılmalı?
Aslında bu konu kişisel veya kurumsal hesaba göre farklılık gösterir. Eğer bir markaysanız takipçilerinize karşı sorumluluklarınız vardır. Onlara bir şeyler sunmalısınız ki sizi diğerlerinden ayırabilsinler. Bu yüzden hedef kitlenizi doğru analiz edip bu hedef kitleye göre paylaşım yapmalısınız. Kişisel hesabınıza gelirsek eğer bir influencer olma yolunda ilerlemek istemiyorsanız sizi mutlu edecek paylaşımlar yapın, mesela benim gibi. (Gülüyor)
Bütün özel hayatımızı sosyal medyada sergilemek iyi bir sosyal medya hesabı kullandığımız anlamına mı gelir?
Ben öyle olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Evet, sosyal medya çok güzel bir iletişim kanalı fakat belirli sınırlarının olmasını gerektiğini düşünüyorum.
Markalar arasında her daim bir rekabet var… Bir marka ne yaparsa bir tık öne geçer şu dijital dünyada?
Sosyal medyada inanılmaz bir enformasyon akışı söz konusu. Kullanıcılar, dört bir koldan verilmek istenen mesajlara maruz kalıyorlar ve bir süre sonra tekdüzeleşen mesajları fark edemez oluyorlar. Bu nokta markaları bir tık öne geçirecek iki temel kavram sıra dışılık ve etkileşim.
Bir kişi “Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorum” diyebilmesi nasıl bir süreçten geçmiş olması lazım. Mesela 5 ana temel diyebileceğimiz maddeler var mı?
Doğru strateji, Stratejiyi geliştirmek, Doğru hedef kitleyi tespit etmek, Etkili mesaj, Doğru zamanda iletişime geçmek…
Her zaman her yerde hedef kitle çok önemli… Sosyal medyada bu hedef kitleye nasıl ulaşılır?
Öncelikle markanızla örtüşen hedef kitlenin analizini yapmanız gerekir. Hedef kitlenin alışkanlıklarına hâkim olmanız bu noktada sizi bir adım ileriye taşır. Bu alışkanlıklar doğrultusunda hedef kitlenizin nelerden hoşlanıp, nelerden hoşlanmayacağını anlayarak aynı yolda buluşmuş olursunuz.