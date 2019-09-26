Lafla peynir gemisi yürümüyor toparlanmalıyız

Bir an önce toparlamalı, normalleşmeli ve işleri yoluna koymalı.
Sanayi kenti.Endüstri kenti.Ticaret kenti.Tarım kenti.Turizm kenti.Kültür kenti.Sanat kenti.Sağlık kenti.Eğitim kenti.Teknoloji kenti.Gıda kenti.Ulaşım kenti.Kalite kenti.Spor kenti,Tarihi kent.Avrupa kenti.Dünya kenti.Çevreci kent.Kültür başkenti.Osmanlı başkenti; Bursa…Bir de ‘Marka Kent’ vardı, değil mi!..Abartmayı seviyoruz…
LALELİ MARKA KENT
Diğer sıfatları, tanımlamaları bir kalemde geçtim.‘Marka kent’ demezler miydi, resmen uyuz oluyordum bu ifadeye…Üstüne üstlük bir de Marka kentin logosunu ‘lale‘ yapmamışlar mıydı!..*İlk günden itiraz etmiştik, yazıp çizmiştik, Bazı dostlarımız da ‘olmaz’ demişti.Biz minnak kalmıştık o zamanlar, sesimiz de cılız çıkmıştı…*Lale Bursa’ya uymamıştı ama bir gecede uydurdular…Resmi evraklar hemen ‘laleli’ olmuştu!Kamu kuruluşları, belediyeler, dernekler, gazeteler lale olma yarışına girdiler,Parklara lale figürleri konuldu;Olmaz, çınarlar şehrinde lale ne alaka demiştik bir kere...*Vali ne demişti?‘Lale logosu olmayan evrakları işleme almayacağım!’Aynen böyle demişti…*Sağduyu galip geldi, sekiz, dokuz yıl sonra laleden kurtulduk.Lale iptal!..Artık Bursa’mızın simgesi lale değil…O gün saçma sapan, baştan sona yanlış kararı destekleyen ‘Bursa Lalesi’ dostlara selam ola…*Vali bey, kendisine günlerce ‘aman efendim ne de güzel bulmuşsunuz, ne de güzel yakıştırmışsınız!’ yağları yakan, güzellemeler yapan kentin belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve medyasını mağrur bir biçimde, tebessümle seyretmişti…
BURSA MUTLU DEĞİL
Laleden de, lale mucitlerinden de kurtulan Bursa’nın, Bursalıların keyfi yerinde değil.Ülke genelinde bir umutsuzluk hali, moral bozukluğu ve gelecek endişesi var.*Sanayici, ticaret erbabı, imalatçı, esnaf, turizmci, emekli, işçi, memur, köylü, çiftçi, hayvan yetiştiricisi, işsizler, öğrenciler, yoksullar, engelliler, tüm kesimlerde bir bekleyiş var;“Allahım, bugünleri aratma” temennilerini işitiyoruz.*Bir bir kapanan, kapısına kilit vurulan koca koca işletmeler var,Piyasa kurudu, para dönmüyor görüşü yaygın.Bir de AVM’ler, eğlence mekanları ve turizm beldelerinde ki doluluk var.İki tablo da gerçek…*Yine de işler iyi gitmiyor arkadaş,Bolluk, bereket ve huzur için çarpan yürekler, edilen dualar var.*Ülkemizi seviyoruz,Ayırım gözetmeden, tüm yurttaşlarımızın daima mutlu olmasını istiyoruz.
TASARRUF VE YATIRIM
Sanal işlerden uzak durmalı.İstihdam yaratıcı işlere yatırım yapmalı.Tasarruf etmeyeni gözden düşürmeli.Yerli kaynakları daha çok kullanmalı.Tarıma, hayvancılığa, balıkçılığa, teknoloji ve kaliteye, sisteme, eğitime öncelik vermeli, doğru beyinlerle yönetmeli…
BİZ VAR YA BİZ
Biz şöyleyiz, biz böyleyiz,Osmanlı torunuyuz!..Ne dersek diyelim;İleri mi gidiyoruz, yerimizde mi sayıyoruz!..Bunun cevabı mutlu ediyorsa vatandaşları sorun yok…Türkiye, demokrasisiyle yoluna devam edecek,Bunun da başka yolu yok!..*Tezgahı döndüreni, kepengi açık tutanı, üreteni, çalışanı, İhracat yapanı desteklemeli, ödüllendirmeli, teşvik etmeliyiz.Üreticiyi de, halkı da vergi yükü ile boğmamalı.Boğulan insanın morali de bozuk olur;Çalışamaz ve üretemez…
HUZUR DEVLETİ OLMAK
Geleceğe ait mutluluk şarkıları söylemeyi hak eden bu millet rahatlık içerisinde yaşamak;Ekonomisi tıkır tıkır işleyen, fabrikalarının bacaları tüten.Üniversiteleri bilim üreten. Eğitimi sağlıklı, nitelikli ve pırıl pırıl öğrenci yetiştiren.Kaynaklarını doğru işlerde kullanan, askeri, polisi, sivili ölmeyen, çatışmalar olmayan; bir ‘huzur devleti’ olmak istiyor.*Reklamlar karın doyurmaz,Lafla peynir gemisi yürümez!..Bakın;Sanayi kenti, endüstri kenti, ticaret kenti, tarım kenti, turizm kenti, kültür kenti, sanat kenti, sağlık kenti, eğitim kenti, teknoloji kenti, gıda kenti, ulaşım kenti, kalite kenti, spor kenti, Avrupa kenti,çevreci kent, tarih kenti, Osmanlı başkenti; Bursa…Bir de marka kent;Reklam ve propaganda ile olsaydı şimdi Bursa da, diğer kentlerimiz de Avrupa şehirleri gibi olurdu…Ama olmadı!*Yazdıklarımdan alınmayın;Biz hala Bursa’ya treni getirememiş. Otomotiv test merkezini yapamamış.Çarpık şehirleşmeye engel olamamış.Doğanbey TOKİ ‘yi şehrin kalbine saplamış.Stat yanına hastane yapılmayacağını bile kavrayamamış.6 yılda bir stadı tamamlayamamış, kafasını oluşturamamış, çenesini takamamış bir kentiz!..*Yine de yeşil beyaz ruhuyla, Türkiye’nin en çalışkan şehriyiz, bir numarasıyız ama eksik kalan işleri de hızla toparlamalıyız.
Lafla peynir gemisi yürümüyor toparlanmalıyız
Bir an önce toparlamalı, normalleşmeli ve işleri yoluna koymalı.
Sanayi kenti.Endüstri kenti.Ticaret kenti.Tarım kenti.Turizm kenti.Kültür kenti.Sanat kenti.Sağlık kenti.Eğitim kenti.Teknoloji kenti.Gıda kenti.Ulaşım kenti.Kalite kenti.Spor kenti,Tarihi kent.Avrupa kenti.Dünya kenti.Çevreci kent.Kültür başkenti.Osmanlı başkenti; Bursa…Bir de ‘Marka Kent’ vardı, değil mi!..Abartmayı seviyoruz…
LALELİ MARKA KENT
Diğer sıfatları, tanımlamaları bir kalemde geçtim.‘Marka kent’ demezler miydi, resmen uyuz oluyordum bu ifadeye…Üstüne üstlük bir de Marka kentin logosunu ‘lale‘ yapmamışlar mıydı!..*İlk günden itiraz etmiştik, yazıp çizmiştik, Bazı dostlarımız da ‘olmaz’ demişti.Biz minnak kalmıştık o zamanlar, sesimiz de cılız çıkmıştı…*Lale Bursa’ya uymamıştı ama bir gecede uydurdular…Resmi evraklar hemen ‘laleli’ olmuştu!Kamu kuruluşları, belediyeler, dernekler, gazeteler lale olma yarışına girdiler,Parklara lale figürleri konuldu;Olmaz, çınarlar şehrinde lale ne alaka demiştik bir kere...*Vali ne demişti?‘Lale logosu olmayan evrakları işleme almayacağım!’Aynen böyle demişti…*Sağduyu galip geldi, sekiz, dokuz yıl sonra laleden kurtulduk.Lale iptal!..Artık Bursa’mızın simgesi lale değil…O gün saçma sapan, baştan sona yanlış kararı destekleyen ‘Bursa Lalesi’ dostlara selam ola…*Vali bey, kendisine günlerce ‘aman efendim ne de güzel bulmuşsunuz, ne de güzel yakıştırmışsınız!’ yağları yakan, güzellemeler yapan kentin belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve medyasını mağrur bir biçimde, tebessümle seyretmişti…
BURSA MUTLU DEĞİL
Laleden de, lale mucitlerinden de kurtulan Bursa’nın, Bursalıların keyfi yerinde değil.Ülke genelinde bir umutsuzluk hali, moral bozukluğu ve gelecek endişesi var.*Sanayici, ticaret erbabı, imalatçı, esnaf, turizmci, emekli, işçi, memur, köylü, çiftçi, hayvan yetiştiricisi, işsizler, öğrenciler, yoksullar, engelliler, tüm kesimlerde bir bekleyiş var;“Allahım, bugünleri aratma” temennilerini işitiyoruz.*Bir bir kapanan, kapısına kilit vurulan koca koca işletmeler var,Piyasa kurudu, para dönmüyor görüşü yaygın.Bir de AVM’ler, eğlence mekanları ve turizm beldelerinde ki doluluk var.İki tablo da gerçek…*Yine de işler iyi gitmiyor arkadaş,Bolluk, bereket ve huzur için çarpan yürekler, edilen dualar var.*Ülkemizi seviyoruz,Ayırım gözetmeden, tüm yurttaşlarımızın daima mutlu olmasını istiyoruz.
TASARRUF VE YATIRIM
Sanal işlerden uzak durmalı.İstihdam yaratıcı işlere yatırım yapmalı.Tasarruf etmeyeni gözden düşürmeli.Yerli kaynakları daha çok kullanmalı.Tarıma, hayvancılığa, balıkçılığa, teknoloji ve kaliteye, sisteme, eğitime öncelik vermeli, doğru beyinlerle yönetmeli…
BİZ VAR YA BİZ
Biz şöyleyiz, biz böyleyiz,Osmanlı torunuyuz!..Ne dersek diyelim;İleri mi gidiyoruz, yerimizde mi sayıyoruz!..Bunun cevabı mutlu ediyorsa vatandaşları sorun yok…Türkiye, demokrasisiyle yoluna devam edecek,Bunun da başka yolu yok!..*Tezgahı döndüreni, kepengi açık tutanı, üreteni, çalışanı, İhracat yapanı desteklemeli, ödüllendirmeli, teşvik etmeliyiz.Üreticiyi de, halkı da vergi yükü ile boğmamalı.Boğulan insanın morali de bozuk olur;Çalışamaz ve üretemez…
HUZUR DEVLETİ OLMAK
Geleceğe ait mutluluk şarkıları söylemeyi hak eden bu millet rahatlık içerisinde yaşamak;Ekonomisi tıkır tıkır işleyen, fabrikalarının bacaları tüten.Üniversiteleri bilim üreten. Eğitimi sağlıklı, nitelikli ve pırıl pırıl öğrenci yetiştiren.Kaynaklarını doğru işlerde kullanan, askeri, polisi, sivili ölmeyen, çatışmalar olmayan; bir ‘huzur devleti’ olmak istiyor.*Reklamlar karın doyurmaz,Lafla peynir gemisi yürümez!..Bakın;Sanayi kenti, endüstri kenti, ticaret kenti, tarım kenti, turizm kenti, kültür kenti, sanat kenti, sağlık kenti, eğitim kenti, teknoloji kenti, gıda kenti, ulaşım kenti, kalite kenti, spor kenti, Avrupa kenti,çevreci kent, tarih kenti, Osmanlı başkenti; Bursa…Bir de marka kent;Reklam ve propaganda ile olsaydı şimdi Bursa da, diğer kentlerimiz de Avrupa şehirleri gibi olurdu…Ama olmadı!*Yazdıklarımdan alınmayın;Biz hala Bursa’ya treni getirememiş. Otomotiv test merkezini yapamamış.Çarpık şehirleşmeye engel olamamış.Doğanbey TOKİ ‘yi şehrin kalbine saplamış.Stat yanına hastane yapılmayacağını bile kavrayamamış.6 yılda bir stadı tamamlayamamış, kafasını oluşturamamış, çenesini takamamış bir kentiz!..*Yine de yeşil beyaz ruhuyla, Türkiye’nin en çalışkan şehriyiz, bir numarasıyız ama eksik kalan işleri de hızla toparlamalıyız.