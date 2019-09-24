Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Yazının kadim coğrafyasında kitap dolu 9 gün
"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Yazının kadim coğrafyasında kitap dolu 9 gün

24 Eylül 2019

Diyarbakır 9 gün boyunca kitabın başkenti olacak.

Kitap dağıtımında çalışan bir arkadaşım, o bölgeyi gezerken büyük kitabevlerinin açıldığını anlatmıştı. Türkiye’nin birçok ili kitaba, mekâna yatırım yapıyor. Gezdiğim Anadolu kentlerinde bu yükselişi gözlemliyorum.

Arz edildikçe talep artıyor. Hiç kuşkusuz kitap eklerinin, dergilerdeki kitap tanıtma yazılarının da etkisi oluyor.

Birçok ilde yaşayanlar, yalnız kitabı değil kitabın yazarını da görmek, kitaplarını imzalatmak, onunla konuşmak istiyor.

Fuarlar yalnız kitapların sergilendiği bir yer değildir, konuşmaların, tartışmaların yapıldığı platformlardır.

Diyarbakır’a çok eskiden bir kez gitmiştim. Ama kenti daha sonra kitap fuarına gittiğimde tanıdım. Kahvesinden müziğine kadar vakit bulup gezdim.

Onu da Hatırlamak’ta yazacağım.

Fuar 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuarı düzenleyenler:

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ

Türkiye Yayıncılar Birliği

Diyarbakır Valiliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Diyarbakır Ticaret Borsası

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Bölgenin kültürel yaşamını bezeyen fuara 145 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

Fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği yapılacak.

*

KİMLER katılıyor:

Adnan Özyalçıner,

Mıgırdiç Margosyan,

Canan Tan,

Ahmet Telli,

Mine Söğüt,

Ayşe Kulin,

Altan Öymen,

Aytül Akal,

Hasan Ali Toptaş,

İsmail Saymaz,

Sara Şahinkanat,

Ahmet Şimşirgil,

Latife Tekin,

Bahadır Yenişehirlioğlu,

Murat Menteş,

Feryal Saygılıgil,

Kemal Hamamcıoğlu,

Feride Çetin,

Lal Laleş,

Birsen Ekim Özen,

Sinan Yağmur,

Jaklin Çelik,

Şener Özmen,

Seray Şahiner,

Selçuk Erdem,

Kemal Varol,

Ayşe Hür,

Şeyhmus Diken,

Berken Bereh,

Gaye Boralıoğlu,

Murat Özyaşar,

Celile Celil,

Erdoğan Aydın,

Toprak Işık,

Gülseren Budayıcıoğlu,

Rewhat,

Selim Temo,

Çiğdem Gündeş,

Vecdi Erbay.

*

FUAR her gün 10.00-19.30 arasında açık. Kapanış günü ise 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir.

 

X
Doğan HIZLAN Doğan HIZLANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
At yarışındaki konser iptalÖmür GEDİKAt yarışındaki konser iptal24.09.2019
Oylama başladıCengiz SEMERCİOĞLUOylama başladı24.09.2019
Cennet gülüşlü kız gittiAyşe ARMANCennet gülüşlü kız gitti24.09.2019
Yol ayrımıRauf TAMERYol ayrımı24.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.