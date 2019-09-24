Yazının kadim coğrafyasında kitap dolu 9 gün

Diyarbakır 9 gün boyunca kitabın başkenti olacak.
Kitap dağıtımında çalışan bir arkadaşım, o bölgeyi gezerken büyük kitabevlerinin açıldığını anlatmıştı. Türkiye’nin birçok ili kitaba, mekâna yatırım yapıyor. Gezdiğim Anadolu kentlerinde bu yükselişi gözlemliyorum.
Arz edildikçe talep artıyor. Hiç kuşkusuz kitap eklerinin, dergilerdeki kitap tanıtma yazılarının da etkisi oluyor.
Birçok ilde yaşayanlar, yalnız kitabı değil kitabın yazarını da görmek, kitaplarını imzalatmak, onunla konuşmak istiyor.
Fuarlar yalnız kitapların sergilendiği bir yer değildir, konuşmaların, tartışmaların yapıldığı platformlardır.
Diyarbakır’a çok eskiden bir kez gitmiştim. Ama kenti daha sonra kitap fuarına gittiğimde tanıdım. Kahvesinden müziğine kadar vakit bulup gezdim.
Onu da Hatırlamak’ta yazacağım.
Fuar 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Fuarı düzenleyenler:
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ
Türkiye Yayıncılar Birliği
Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bölgenin kültürel yaşamını bezeyen fuara 145 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
Fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği yapılacak.
*
KİMLER katılıyor:
Adnan Özyalçıner,
Mıgırdiç Margosyan,
Canan Tan,
Ahmet Telli,
Mine Söğüt,
Ayşe Kulin,
Altan Öymen,
Aytül Akal,
Hasan Ali Toptaş,
İsmail Saymaz,
Sara Şahinkanat,
Ahmet Şimşirgil,
Latife Tekin,
Bahadır Yenişehirlioğlu,
Murat Menteş,
Feryal Saygılıgil,
Kemal Hamamcıoğlu,
Feride Çetin,
Lal Laleş,
Birsen Ekim Özen,
Sinan Yağmur,
Jaklin Çelik,
Şener Özmen,
Seray Şahiner,
Selçuk Erdem,
Kemal Varol,
Ayşe Hür,
Şeyhmus Diken,
Berken Bereh,
Gaye Boralıoğlu,
Murat Özyaşar,
Celile Celil,
Erdoğan Aydın,
Toprak Işık,
Gülseren Budayıcıoğlu,
Rewhat,
Selim Temo,
Çiğdem Gündeş,
Vecdi Erbay.
*
FUAR her gün 10.00-19.30 arasında açık. Kapanış günü ise 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir.
Yazının kadim coğrafyasında kitap dolu 9 gün
Diyarbakır 9 gün boyunca kitabın başkenti olacak.
Kitap dağıtımında çalışan bir arkadaşım, o bölgeyi gezerken büyük kitabevlerinin açıldığını anlatmıştı. Türkiye’nin birçok ili kitaba, mekâna yatırım yapıyor. Gezdiğim Anadolu kentlerinde bu yükselişi gözlemliyorum.
Arz edildikçe talep artıyor. Hiç kuşkusuz kitap eklerinin, dergilerdeki kitap tanıtma yazılarının da etkisi oluyor.
Birçok ilde yaşayanlar, yalnız kitabı değil kitabın yazarını da görmek, kitaplarını imzalatmak, onunla konuşmak istiyor.
Fuarlar yalnız kitapların sergilendiği bir yer değildir, konuşmaların, tartışmaların yapıldığı platformlardır.
Diyarbakır’a çok eskiden bir kez gitmiştim. Ama kenti daha sonra kitap fuarına gittiğimde tanıdım. Kahvesinden müziğine kadar vakit bulup gezdim.
Onu da Hatırlamak’ta yazacağım.
Fuar 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Fuarı düzenleyenler:
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ
Türkiye Yayıncılar Birliği
Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bölgenin kültürel yaşamını bezeyen fuara 145 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
Fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği yapılacak.
*
KİMLER katılıyor:
Adnan Özyalçıner,
Mıgırdiç Margosyan,
Canan Tan,
Ahmet Telli,
Mine Söğüt,
Ayşe Kulin,
Altan Öymen,
Aytül Akal,
Hasan Ali Toptaş,
İsmail Saymaz,
Sara Şahinkanat,
Ahmet Şimşirgil,
Latife Tekin,
Bahadır Yenişehirlioğlu,
Murat Menteş,
Feryal Saygılıgil,
Kemal Hamamcıoğlu,
Feride Çetin,
Lal Laleş,
Birsen Ekim Özen,
Sinan Yağmur,
Jaklin Çelik,
Şener Özmen,
Seray Şahiner,
Selçuk Erdem,
Kemal Varol,
Ayşe Hür,
Şeyhmus Diken,
Berken Bereh,
Gaye Boralıoğlu,
Murat Özyaşar,
Celile Celil,
Erdoğan Aydın,
Toprak Işık,
Gülseren Budayıcıoğlu,
Rewhat,
Selim Temo,
Çiğdem Gündeş,
Vecdi Erbay.
*
FUAR her gün 10.00-19.30 arasında açık. Kapanış günü ise 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir.