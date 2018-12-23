Orkestra eşliğinde tanbur dinlemek

Türk müziğinin çoksesli çalışmaları, bizim bestelerimize, icralarımıza yeni bir tını getiriyor.
Gelenekle bugünün birleşmesini sağlıyor, özgün kimliği bozulmadan, yenilikçi bir çaba çıkıyor ortaya.
Geçen hafta bakın ne dinledim?
CD’nin kapağından başlayalım:
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
Senfoni ile Saz Eserleri
Şef Solist (tanbur)
Orhan Şallıel, Murat Salim Tokaç
Tokaç, Önsöz’de çalışmanın özelliğine değiniyor:
“Bu zenginliği tevarüs edinmenin iftiharı ile, kuruluşundan bugüne klasik Batı müziğini seçkin bir icra tarzıyla ortaya koyan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın değerli sanatçılarının katılımı ve kıymetli şefimiz Sayın Orhan Şallıel’in düzenlemeleri ve orkestral yönetimi ile yeniden hayat bulan eserleri, özgün bir yorum ve seçkin bir yaklaşımla dinleyebilmek adına, arşiv niteliği taşıyacak bu albüm çalışmasını dikkat ve beğenilerinize sunmaktan kıvanç duyarım.”
Yukarıdaki sunumda, ‘yeniden hayat bulan eserler’ sözünün altını çiziyorum. Çünkü müziğimizi genç kuşaklara sevdirmek, çoksesliliğe alışmış kulaklara da bu müziği ulaştırmak için bu tür çalışmaların gereğine inanıyorum. Dinleyici kitlesinin de artmasının bu tür icralarla gerçekleşeceğine inanıyorum.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 1988 yılında kuruldu. Orkestra her sezon klasik Batı müziğinin yanı sıra başka tür müzikler de icra etti.
Müziği salonların dışına taşıma çabalarına da ağırlık veriyorlar.
Murat Salim Tokaç, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Tanbur ve ney çalan sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü görevini yapıp, aynı zamanda İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini yürütmektedir.
Orhan Şallıel, müziğe MSGSÜ’nde başlamış, daha sonra eğitimini yurtdışında sürdürmüştür. 1996’da Türkiye’ye yerleşmiş, 2017 yılında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın daimi şefliğine atanmıştır.
Müzisyenlerin iyi bir repertuvar oluşturduklarını belirtmeliyim. Bilinen, çok dinlenen parçaların yanı sıra az çalınan parçaların yer alması, bir seçim dengesi kurmuştur.
CD’de 12 parça seslendirilmiş:
- Tanbur Taksimi
- Hicâz Sirto - Beste: Sultan Aziz (1830-1876)
- Ferahfezâ Saz Semâîsi - Beste: Şerîf Muhiddin Targan (1892-1967)
- Nîhavend Longa - Beste: Hasan Özçivi
- Tanbur Taksimi
- Nîhavend Saz Semâîsi - Beste: Refik Fersan (1893-1965)
- Bahar Müjdesi Gözlerin / Nişaburek Saz Semâîsi - Beste: Cinuçen Tanrıkorur (1938-2000)
- Nikrîz Longa - Beste: Tanburî Cemil Bey (1873-1916)
- Tanbur Taksimi
- Gençlik Hülyâları / Sûzidil Saz Semâîsi - Beste: Cinuçen Tanrıkorur (1938-2000)
- Sevdim Seni Ey İşvebâz / Nihâvend Şarkı - Beste: Tanburî Cemil Bey (1873-1916)
- Nihavend Mandıra / Oyun Havası - Beste: Hüseyin Soysal (1951 - ...)
TÜRK müziğinin seçkin bestelerini, iyi bir orkestradan ve icracıdan dinlemenizi salık veririm.
(+) TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
Orkestra eşliğinde tanbur dinlemek
Türk müziğinin çoksesli çalışmaları, bizim bestelerimize, icralarımıza yeni bir tını getiriyor.
Gelenekle bugünün birleşmesini sağlıyor, özgün kimliği bozulmadan, yenilikçi bir çaba çıkıyor ortaya.
Geçen hafta bakın ne dinledim?
CD’nin kapağından başlayalım:
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
Senfoni ile Saz Eserleri
Şef Solist (tanbur)
Orhan Şallıel, Murat Salim Tokaç
Tokaç, Önsöz’de çalışmanın özelliğine değiniyor:
“Bu zenginliği tevarüs edinmenin iftiharı ile, kuruluşundan bugüne klasik Batı müziğini seçkin bir icra tarzıyla ortaya koyan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın değerli sanatçılarının katılımı ve kıymetli şefimiz Sayın Orhan Şallıel’in düzenlemeleri ve orkestral yönetimi ile yeniden hayat bulan eserleri, özgün bir yorum ve seçkin bir yaklaşımla dinleyebilmek adına, arşiv niteliği taşıyacak bu albüm çalışmasını dikkat ve beğenilerinize sunmaktan kıvanç duyarım.”
Yukarıdaki sunumda, ‘yeniden hayat bulan eserler’ sözünün altını çiziyorum. Çünkü müziğimizi genç kuşaklara sevdirmek, çoksesliliğe alışmış kulaklara da bu müziği ulaştırmak için bu tür çalışmaların gereğine inanıyorum. Dinleyici kitlesinin de artmasının bu tür icralarla gerçekleşeceğine inanıyorum.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 1988 yılında kuruldu. Orkestra her sezon klasik Batı müziğinin yanı sıra başka tür müzikler de icra etti.
Müziği salonların dışına taşıma çabalarına da ağırlık veriyorlar.
Murat Salim Tokaç, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Tanbur ve ney çalan sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü görevini yapıp, aynı zamanda İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini yürütmektedir.
Orhan Şallıel, müziğe MSGSÜ’nde başlamış, daha sonra eğitimini yurtdışında sürdürmüştür. 1996’da Türkiye’ye yerleşmiş, 2017 yılında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın daimi şefliğine atanmıştır.
Müzisyenlerin iyi bir repertuvar oluşturduklarını belirtmeliyim. Bilinen, çok dinlenen parçaların yanı sıra az çalınan parçaların yer alması, bir seçim dengesi kurmuştur.
CD’de 12 parça seslendirilmiş:
TÜRK müziğinin seçkin bestelerini, iyi bir orkestradan ve icracıdan dinlemenizi salık veririm.
(+) TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu