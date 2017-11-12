Neden Atatürk şiiri yazılmıyor

MEDYADA Atatürk konusunda yapılan programlarda onun için yazılmış şiirlerden tek dizeye bile rastlayamazsınız. Gerek gazetelerde gerek televizyonlarda bu şiir sessizliğini anlayamıyorum.

Acaba akılcı Atatürk anlayışı duygusal yanları törpüledi mi?

Eski kuşak şairlerinin hemen hemen hepsinin O’nunla ilgili bir şiiri vardır, belli bir dönemden sonra, özellikle genç kuşak Atatürk şiiri yazmıyor.

Genç kuşak, yaşamadığı bir dönemin şiirini yazmayı gereksiz mi buluyor?

İnternette taradım, elliye yakın antoloji gözüküyor. Genç kuşaktan da birçok yazar, şair, denemeci bir antoloji yapmış.

Yazılmasından çok 10 Kasım’da okunmamasından yakınıyorum.

Öğretmen arkadaşlardan edindiğim bilgiler, okullardaki anma günlerinde şiirler okunuyormuş.

Edebiyat-toplum-siyaset üçgenindeki anlayışlar, edebiyatı belirleyici öğeler arasında yer alıyor.

Belki de bu tür şiirler artık yazılmıyor.

Bu arada genç kuşaktan iki adın antolojilerini yazmalıyım:

Biri Metin Celâl’in, diğeri de Yusuf Çotuksöken’in.

İki antoloji de seçimiyle dikkat çekiyor.

Mehmet Kaplan - Necat Birinci’nin antolojileri.

Behçet Necatigil de bir antoloji düzenlemiş.

Yalnız şairlerden değil, tüm yazılardan da bir seçme, bugünlerde televizyonlardan duyulmalı, gazetelerde okunmalı.

Ne yazık ki böyle günlerde, Atatürk devrimlerinin, müzik, edebiyat, tarih, dil, alfabe konusunda yaptıkları es geçiliyor.

Anma günlerinde Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar müzik gündemine geliyor da Batı müziği için yaptıkları vurgulanmıyor.

Bazı şiirleri anımsatmalı. Onlardan seçme dizeleri aldım yazıma.

Abdülhak Hamit Tarhan’dan en genç kuşağa kadar şairler Atatürk’ü dizelere getirdi:

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GENÇLİĞİMİZİN en çok okunan şiiri İbrahim Alâeddin Gövsa’nın Atamızı Tavaf şiiriydi, anma toplantılarında mutlaka okunurdu:

“Bir milletin melâlini söyler derin derin

Derya, önünde çırpınarak Dolmabahçe’nin.”

- Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndan:

“Sarışın bir kurda benziyordu

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar.

eğildi, durdu.”

- Cahit Sıtkı Tarancı-Atatürk

“Atatürk’üm eğilmiş vatan haritasına

Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler

Atatürk, n’eylesin memleketin yarısına

Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler”.

- Fazıl Hüsnü Dağlarca Sonsuz Mustafa Kemal

“Savaşın sonudur bitti sanırsınız

Vatan ve bayrak

Bir çocuk daha doğar

Bir Mustafa Kemal daha”.

- Cahit Külebi-Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda

“Önce adını öğrenir çocuklarımız!

Eli kalem tutup yazanda.”

- Attilâ İlhan - Mustafa Kemal

“bir akça şahan gezer dolanır

yaşın yaşın mezarını aranır

şu dünyanın işine bak

mustafa’m mustafa kemal’im”.