Milli Mücadele’yi yeterince biliyor musunuz?

Cumhuriyet’e giden yolun ayrıntısını, aşamalarını bilirsek sonucu daha akılcı bir anlayışla değerlendiririz.

Taha Akyol’un çalışması, inandırıcı, güven vericidir, belgelere dayanır, araştırmaların sonucunda yargıya varır.

Milli Mücadele yazılırken hep askeri zaferler vurgulanır. Oysa başka çalışmalar, sonucu etkileyen unsurlar da vardır. Akyol; zaferleri unutmadan, diplomasi ve ekonomi politikalarını da önplana çıkarıyor.

Belgeselden daha geniş

Atatürk, Büyük Taarruz’dan önce Yusuf Kemal Tengirşenk ile Fethi Okyar’ı Paris ve Londra’ya göndererek Batı’yı hazırlıyor.

Kitabın ithafı şöyle: “Halide Edip’in anısına saygıyla.”



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Türk’ün Ateşle İmtihanı 1921-1922 Taha Akyol Doğan Kitap

Önsöz’den açıklayıcı birkaç satırı okumalısınız: “‘Türk’ün Ateşle İmtihanı’ belgesel olarak CNNTürk’te yayımlandı. Elinizdeki kitap, yeni bilgi ve belgelerle genişletilmiş bir metindir. Hiç şüphesiz isim, Halide Edip Adıvar’a aittir. Onun ‘Türk’ün Ateşle İmtihanı’ adlı kitabı Milli Mücadele’yle ilgili önemli anılardan biri olduğu gibi, kendisi de hem edebiyat tarihimizdeki hem Milli Mücadele’nin aydınlar kadrosundaki en önemli isimlerden biridir. Elinizdeki kitabın ana konusu 1921-1922 yıllarıdır. Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girişi ve Ermeni meselesi, ‘1914-1915, Felâket Yıllarında Osmanlı ve Ermeniler’ adlı kitabımızda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Mağlubiyet, işgaller ve Kuva-yı Milliye’nin teşkilâtlanması geniş olarak, ‘1919-1920 Mondros, Sevr ve Kuva-yı Milliye’ adlı kitabımızda ayrıntılarıyla okunabilir.”

Birçok olay, antlaşmalar, kitapta belgeselden çok daha geniş biçimde kullanılmıştır. Önemli bölümlerden biri de savaş devam ederken yapılan 1921 Anayasası ve bunun anayasa tarihindeki yerine de değinilmiştir. İçindekiler listesini okuyunca kapsamlı, bütün Milli Mücadele’yi kuşatıcı bir çalışma olduğunu fark ediyoruz:

Cihan Harbi’ne doğru Mondros ve Anadolu’nun işgali İşgaller, Milli Mücadele’yi ateşliyor Sevr’e karşı Doğu ideali İlk zafer, İslam ve Bolşevik ittifakı Rejim sorunları ve İnönü’de ilk savaş Savaş hazırlayan barış konferansı Türk ordusu mağlup oluyor Olağanüstü yetkilerle başkumandan Sakarya’da zafer Büyük Taarruz’ a sıkıntılı hazırlık Siyasetiyle ve savaşıyla Büyük Zafer

Milli Mücadele’yi okuduğunuzda, bugüne kadar olan tarihi süreci çok daha iyi algılar, anlarsınız.

EN YENİLER

Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

BAZI ŞEYLER VAR HAYAL GÜCÜME GİDİYOR



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Metin Üstündağ-Cemil Cahit Yavuz, Çınar

Metin Üstündağ yazmış, Cemil Cahit Yavuz çizmiş. Hem göze hem akla hitap ediyor. Namı diğer Metüst’ün aforizmaları kaçırılmaz.

ANNA





4.5 yıldız

Niccolò Ammaniti, çeviren: Yelda Gürlek, Can



Ödüllü bir kitap... Fonda felakete sürüklenmiş Sicilya var. 13 yaşındaki inatçı ve gözüpek bir kız çocuğunun kaçırılan kardeşini arama hikâyesi. Niccolò Ammaniti’nin en dokunaklı romanı diyebiliriz.



DURMADAN LEYLA



4.5 yıldız

Aslı Tohumcu, İletişim

Aslı Tohumcu’dan aşkı arayan bir kadının romanı. Aşkı ararken yaşanan duyguların resmigeçidi de diyebiliriz. Tohumcu, romanının mizahi yönünün hakkını veriyor.

RAKUN



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Suat Duman, Alakarga



‘Dünyanın Leşleri’nden sonra hasretle yeni romanı bekliyorduk, nihayet kavuştuk. İstanbul’un altını üstüne getirecek bir kapışmanın hikâyesi...