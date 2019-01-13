Mevsimin müziğini dinlemek

Mevsimler bestecileri etkilemiştir. Onları dinlerken, kendinizi bir kış gününde, bir yazın sıcağında, bir sonbaharın hafif serinliğinde hissedersiniz.
Piyanist Hyun Sook Tekin’in Franz Schubert’in Kış Sonatı’nı* (Winter Sonata) dinlerken pencereden karı seyrediyordum.
Sıcak bir odadan da dinleyebilirsiniz, karlarda dolaşırken de, ben evcil dinlemeleri tercih ettiğim için çalışma odamda kış çeşitlemelerini zihnimde çoğalttım.
Kitapçığın başında sanatçı “Schubert, ruhum için...” yazısında çaldığı bestecileri sıraladıktan sonra, niçin Schubert’i seçtiğini açıklıyor:
“Müzikte o kadar çok harikalar var ki... Schubert onların en önde gelenlerinden biri benim için. Aslında ben mi Schubert’i, yoka Schubert mi beni seçti emin değilim. 11 yaşındayken Schubert Impromptu ile ilk kayda değer yaşamımı kazandım.
Bitmemiş Senfoni benim için çocukluğumdan beri çok çekici ve tanıdıktı, çünkü babamın favorilerimden biriydi. Sık sık yapılan hayır konserlerinde, Ihlamur Ağacı ya da Serenad gibi eserlerde birçok şarkıya eşlik ettim.
Schubert’in müziği bizi belki kasvetli yapabilir, hatta kendimizi insanlığın sınırlarında hissedebiliriz.
Onun müziği benim için anları sonsuzlaştırır.
Schubert’in müziği uykusuz bir gece gibidir.
Schubert’in müziği şiire övgüdür.”
Bir sanatçının neden bir besteciyi seçtiğinin gerekçesini her zaman merak ederim/edersiniz. Besteci ile icracı arasındaki bağın niteliğini öğrenmek, yorumu dinlememizde rehberlik edebilir.
Elbette siz ruh halinizle örtüştükçe o besteciyi daha yakından keşfedersiniz.
Hyun Sook Tekin kimdir?
Güney Kore’de doğdu, altı yaşında özel dersler almaya başladı.
Ülkesinde iyi bir eğitim gördü, ödüller kazandı.
2000 yılında eğitimine devam etmek için Almanya’ya taşındı.
Birçok ünlü piyanistle çalıştı.
Piyano çalışmalarını 2004 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (İTÜ/MİAM) sürdürdü.
Doktorasını piyanist Ayşegül Sarıca ile yaptı. Robert Schumann’ın edebi fikirlerle ilgili minyatür piyano parçaları hakkındaki doktora tezini Cihat Aşkın ve Judith Uluğ’un danışmanlığında tamamladı.
Hyun Sook Tekin, 2008 yılından beri Marmara Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Piyano hocasının onunu için yorumu şöyledir:
“O her zaman eserin özüne ve aslına ulaşmak için çalışır... Ben Hyun Sook Tekin’in bu belirleyici özelliğini daima koruyacağından eminim.”
AYDIN BÜKE, Kış Sonatı yazısında Avusturya’nın siyasal durumunu ve Schubert’in bu kargaşa içindeki konumunu değerlendiriyor:
“31 Ocak 1797 tarihinde dünyaya gelen delikanlı, otuz bir yıl süren kısacık yaşamını Beethoven’la aynı kentte geçirmiş, onun müziğine büyük hayranlık duymuş, ünlü bestecinin ölümünden yaklaşık yirmi ay sonra 19 Kasım 1828 günü yaşama veda etmişti.
Bu kısacık yaşam onun en önemli bestecilerinden biri olmasına yetmiş, Beethoven’ın ardından olgunlaşacak 19. yüzyıl müzik dili Schubert ile şekillenmişti.”
Parçalar için Büke ne diyor:
La Majör Sonat dört bölümlü yapısı ve yarım saati aşan süresiyle Beethoven’ın son dönem piyano yazısını andırmaktadır. İlk bölüm barok dönemi yapıtlarını andırır.
İkinci bölüm, duygulu ve düşler dünyasından seslenir gibidir.
Üçüncü bölüm bir sevinci anlatır.
Son bölüm lied benzeridir.
Piyanist, Kış Sonatı’nı nasıl yorumluyor:
1828 yılı Viyana, Schubert son şaheserler olarak adlandırılan üç muhteşem sonat besteledi.
Schubert, Kasım 1828’deki ölümünden iki ay önce üç sonat daha besteledi.
CD’deki parçalar:
La Majör Sonat
Üç Piyano parçası
BİR kış hafta sonunu müzikle bezemek isterseniz bu CD’yi dinlemenizi tavsiye ederim.
...........................................
(+) lilamüzik
Mevsimin müziğini dinlemek
Mevsimler bestecileri etkilemiştir. Onları dinlerken, kendinizi bir kış gününde, bir yazın sıcağında, bir sonbaharın hafif serinliğinde hissedersiniz.
Piyanist Hyun Sook Tekin’in Franz Schubert’in Kış Sonatı’nı* (Winter Sonata) dinlerken pencereden karı seyrediyordum.
Sıcak bir odadan da dinleyebilirsiniz, karlarda dolaşırken de, ben evcil dinlemeleri tercih ettiğim için çalışma odamda kış çeşitlemelerini zihnimde çoğalttım.
Kitapçığın başında sanatçı “Schubert, ruhum için...” yazısında çaldığı bestecileri sıraladıktan sonra, niçin Schubert’i seçtiğini açıklıyor:
“Müzikte o kadar çok harikalar var ki... Schubert onların en önde gelenlerinden biri benim için. Aslında ben mi Schubert’i, yoka Schubert mi beni seçti emin değilim. 11 yaşındayken Schubert Impromptu ile ilk kayda değer yaşamımı kazandım.
Bitmemiş Senfoni benim için çocukluğumdan beri çok çekici ve tanıdıktı, çünkü babamın favorilerimden biriydi. Sık sık yapılan hayır konserlerinde, Ihlamur Ağacı ya da Serenad gibi eserlerde birçok şarkıya eşlik ettim.
Schubert’in müziği bizi belki kasvetli yapabilir, hatta kendimizi insanlığın sınırlarında hissedebiliriz.
Onun müziği benim için anları sonsuzlaştırır.
Schubert’in müziği uykusuz bir gece gibidir.
Schubert’in müziği şiire övgüdür.”
Bir sanatçının neden bir besteciyi seçtiğinin gerekçesini her zaman merak ederim/edersiniz. Besteci ile icracı arasındaki bağın niteliğini öğrenmek, yorumu dinlememizde rehberlik edebilir.
Elbette siz ruh halinizle örtüştükçe o besteciyi daha yakından keşfedersiniz.
Hyun Sook Tekin kimdir?
Güney Kore’de doğdu, altı yaşında özel dersler almaya başladı.
Ülkesinde iyi bir eğitim gördü, ödüller kazandı.
2000 yılında eğitimine devam etmek için Almanya’ya taşındı.
Birçok ünlü piyanistle çalıştı.
Piyano çalışmalarını 2004 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (İTÜ/MİAM) sürdürdü.
Doktorasını piyanist Ayşegül Sarıca ile yaptı. Robert Schumann’ın edebi fikirlerle ilgili minyatür piyano parçaları hakkındaki doktora tezini Cihat Aşkın ve Judith Uluğ’un danışmanlığında tamamladı.
Hyun Sook Tekin, 2008 yılından beri Marmara Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Piyano hocasının onunu için yorumu şöyledir:
“O her zaman eserin özüne ve aslına ulaşmak için çalışır... Ben Hyun Sook Tekin’in bu belirleyici özelliğini daima koruyacağından eminim.”
AYDIN BÜKE, Kış Sonatı yazısında Avusturya’nın siyasal durumunu ve Schubert’in bu kargaşa içindeki konumunu değerlendiriyor:
“31 Ocak 1797 tarihinde dünyaya gelen delikanlı, otuz bir yıl süren kısacık yaşamını Beethoven’la aynı kentte geçirmiş, onun müziğine büyük hayranlık duymuş, ünlü bestecinin ölümünden yaklaşık yirmi ay sonra 19 Kasım 1828 günü yaşama veda etmişti.
Bu kısacık yaşam onun en önemli bestecilerinden biri olmasına yetmiş, Beethoven’ın ardından olgunlaşacak 19. yüzyıl müzik dili Schubert ile şekillenmişti.”
Parçalar için Büke ne diyor:
La Majör Sonat dört bölümlü yapısı ve yarım saati aşan süresiyle Beethoven’ın son dönem piyano yazısını andırmaktadır. İlk bölüm barok dönemi yapıtlarını andırır.
İkinci bölüm, duygulu ve düşler dünyasından seslenir gibidir.
Üçüncü bölüm bir sevinci anlatır.
Son bölüm lied benzeridir.
Piyanist, Kış Sonatı’nı nasıl yorumluyor:
1828 yılı Viyana, Schubert son şaheserler olarak adlandırılan üç muhteşem sonat besteledi.
Schubert, Kasım 1828’deki ölümünden iki ay önce üç sonat daha besteledi.
CD’deki parçalar:
La Majör Sonat
Üç Piyano parçası
BİR kış hafta sonunu müzikle bezemek isterseniz bu CD’yi dinlemenizi tavsiye ederim.
...........................................
(+) lilamüzik