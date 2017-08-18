Küçük müzelerin kaderi

SEVGİLİ dostumuz Bekir Ödemiş aradı, Ankara’da evinin yakınındaki bir müzeden söz etti.

Türk resminin büyük ustalarından Şefik Bursalı’nın Müze Evi’nden.

Bu tür küçük müzelerden çoğumuz haberdar olmuyoruz, hele yaşadığımız kentte değilse, biri söylemedikçe bilmiyoruz.

Şefik Bursalı (1903-1990) Ankara’da Ahmet Midhat Efendi Sokağı 36 numaradaki yeri hem ev hem atölye olarak kullanıyordu.

Ressamın ölümünden sonra eşi Mediha Bursalı, çocukları olmadığından resimlerini Kültür Bakanlığı Resim ve Heykel Müzesi’ne bağışladı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel’in girişimi, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın onayıyla, evi müzeye dönüştürüldü.

Ressam Şefik Bursalı Müze Evi, 16 Kasım 1998 tarihinde açıldı.

Müzede 35 yağlıboya, 15 karakalem çalışması bulunuyor.

Müze evindeki eşya da kendine ait.

Bursa Kültür Park’ta adına yapılan heykeli seyrederkenki halinin resmini yapmak istemiş, ömrü vefa etmemiş.

17 yıl önce de adına bir yarışma düzenlendi.

Yarışmanın seçici kurulu şu adlardan oluşuyor: Şeniz Aksoy (başkan), Ali Osman Alakuş, Nihat Kahraman, Ünsal Piroğlu, Nihat Değirmenci.

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Şefik Bursalı kimdir?

1903 yılında Bursa’da doğdu. Sanayi-i Nefise Mektebi’ni birincilikle bitirdi. Öğrencilik yıllarında hocaları İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Namık İsmail ve Avni Lifij’in kurduğu Türk Ressamlar Birliği’nin sergilerine katıldı.

1930 yılında Avrupa konkurunu birinci olarak kazandı. Avrupa’da birçok sanat merkezinde çalışma ve incelemelerde bulundu. Yurda döndükten sonra İstanbul, İzmir ve Konya’da liselerde resim öğretmenliği yaptı.

1934-1936 yılları arasında bulunduğu Konya’da Selçuk ve Mevlânâ kalıntılarını yansıttığı eseriyle büyük ün yaptı.

1936 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne öğretim üyesi olarak atandı.

30 yıl hocalık yaptı.

1937-1938 yılları arasında Atatürk’ün de arzusuyla eserleri Moskova, Leningrad ve Kiev’de, ayrıca Bükreş, Belgrad, Atina’da, daha sonra da Fransa, Avusturya, Hollanda ve Belçika’nın çeşitli şehirlerinde sergilendi ve olumlu eleştiriler aldı.

Kültür Bakanlığı’nca düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde 1966, 1973, 1980 ve 1982 yıllarında büyük ödülü aldı.

1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi kararıyla profesör unvanını aldı.

20 Nisan 1990 tarihinde adı Bursa’da doğduğu evin sokağına verildi.

Kültür Park’a ve Bursa Sanat Galerisi’ne büstü dikildi.

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BUGÜN müze bakım istiyor. Resimlerin kataloğu tükenmiş. Ziyaretçisi az, çünkü bilinmiyor.

Bakanlığın ilgilenmesini rica ediyorum.