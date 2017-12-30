Kanlıca’yı ne kadar tanırsınız?

Monografi kitapları çok önemli birer kaynaktır. Hele o semtte yaşayanlar için. Fuat Selim Ramazanoğlu’nun ‘Kanlıca - Boğaziçi’nde Bir Köy’ adlı eseri kapsamlı bir Kanlıca monografisi.

Semt monografileri benim ilgimi çeken türler arasında yer alır. Hele İstanbul’a, onun tanınmış bir semtine aitse, daha da dikkatle okurum.

Kanlıca’yı İstanbul’da yaşayan hemen hemen herkes bilir. Gitmiştir, görmüştür ya da şiirlerde şarkılarda okumuş, dinlemiştir.

Hele o semtte yaşayan için monografi kitapları çok önemli birer kaynaktır. Uzun süre aynı yerde yaşamışlarsa, o kitaplarda kendilerini ve aile tarihlerini bulurlar.

Önemli, tanınmış bir semtin tarihinde bütün bir şehrin değişimini de öğrenmek mümkündür.

Fuat Selim Ramazanoğlu’nun iki ciltlik Kanlıca - Boğaziçi’nde Bir Köy (*) kitabı böyle ayrıntılı bir çalışma.

Kitabın başındaki ithaf şöyle:

“Küçük hatıralar, samimi kalplerde daima büyük yer tutar. Kanlıcalıların anısına.”

Yazar, Giriş ve Sunum bölümünde, bir ölçüde kitabı yazma gerekçesini açıklıyor:

“Kanlıca’yı anlatırken, konunun coğrafi, tarihi ve mimari ağırlığının, sosyolojik yönü de önemliydi.

Aile olarak Boğaziçi kültürünün bir yansıması olan bu küçük ve sevimli köydeki sosyolojik yapının, çok köklü ve eski bir parçasıydık...

Zaman göreceli bir şeydir! Böyle bakıldığında Kanlıcalı olmak başka bir şey; tam yedi kuşak boyunca Kanlıcalı olmak ise daha başka bir şeydir!”

Yazar, sunumda kitabın yazılma serüvenini, metodolojisini de okurlarına iletiyor. Yararlandığı kaynakları ve yazmaya götüren duyguları da gene sunumda açıklıyor.

Kitapta kullanılan görsel malzeme 3 bin 620 civarında.

Birinci cildin anabaşlıkları:

-- Kanlıca coğrafyası

-- Kanlıca tarihçesi

-- Kanlıca’nın tarihsel yapısı

-- Kanlıca’nın sosyolojik yapısı

-- Tarihsel ve önemli yapılar

Sanat bölümü, meraklısı için ilk okunması gereken bölüm.



(*) İON Yayınları. www.ionmimarlikyayınları.com (5 üzerinden 4 yıldız)

Edebiyatımızda Kanlıca’nın yeri nedir, örnekleriyle okuyabilirsiniz.

Müzik bölümünde de müzisyenlerle Kanlıca arasındaki bağlantılar saptanmış.

Tiyatro, resim, fotoğraf ta da Kanlıca’nın estetik yüzü incelenmiş.

İkinci cilttte, sokaklar, yalılar üzerine ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Çalışmanın sonunda ‘Kronolojik Deneme’, ‘Osmanlı Arşivi Belgeleri’, ‘Söyleşiler ve Görüşmeler’, ’Bibliyografya’ yer alıyor.

Kitabın yazarı Fuat Selim Ramazanoğlu, 1962’de İstanbul’da doğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.

Şimdi serbet çalışmakta.

Emek verilmiş, kapsamlı bir Kanlıca monografisi.