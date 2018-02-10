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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

İyi bir dinleyicinin başucu kitabı

10 Şubat 2018

‘En Sevilen Klasikler-Günümüzün En Çok Dinlenen 300 Klasik Müzik Eseri’, bu alana ilgi duyan hemen herkesin edinmesi gereken bir kitap.

Klasik müzik dinleyicilerinin gereksinim duyduğu kitapların başında şu sorulara cevap verenler gelir: Müzik dünyasının en tanınmış parçaları nelerdir, onları hangi icradan dinlemelidir?

Hiç kuşkusuz bir yandan da bestecinin yaşamı, onunla ilgili anekdotlar, biyografilerindeki ilgi çekici notları ve eserin tarihi üzerine de bilgi vermeleri gerekir.

Yeni adlar ve eserler de sunuyor

‘En Sevilen Klasikler-Günümüzün En Çok Dinlenen 300 Klasik Müzik Eseri’ bu konuda salık verebileceğim bir kitap.

Yazarlar radyo programı yaptıkları için dinleyici eğilimleri konusunda da bilgi sahibiler.

Kitabın üç yazarı var: Darren Henley, Sam Jackson ve Tim Lihoreau.

Kitabın başında kurucu ortaklar Sema ve Sami Özdemir’in ‘sunu’su yer alıyor.

‘Giriş’te bu listenin yıllar içerisinde nasıl hazırlandığı anlatılırken dinleyici eğilimlerinin, beğenilerinin dalgalanmasını da öğrenmiş bulunuyoruz.

Çalışmanın en başında ‘En Sevilen 300 Klasik Müzik Eseri’nin bestecilerinin adları ve eserleri sıralanıyor.

İyi bir dinleyicinin başucu kitabı
‘En Sevilen Klasikler-Günümüzün En Çok Dinlenen 300 Klasik Müzik Eseri’
Darren Henley, Sam Jackson ve Tim Lihoreau
Kitap Kurdu Yayınları
(5 üzerinden 4 yıldız)

Sayfa düzeni şöyle:

Bestecinin bir çizgi portresi var. Altında doğum, ölüm tarihleri, hakkında söylenmiş bir söz, yaşamının ilgi çekici noktalarından kare içinde verilen bilgi. Sayfanın altında da önerilen kayıt.

Kitabın bütününe başvurabileceğiniz gibi hazırlanmış listelere de göz atabilirsiniz.

Aşağıda bu listeleri yazdım:

En Sevilen Besteciler
En Heyecan Verici
10 Klâsik Eser
En Sevilen 10 Opera
En Sevilen 10 Koro Eseri
En Sevilen 10 Film Müziği
En Dinlendirici 10 Klasik
En Sevilen 10 İngiliz Besteci
Yaşayan Bestecilere Ait En Sevilen 10 Eser
Sahip Olmanız Gereken 25 Klasik Müzik Albümü

Dinleyici oylarıyla seçildiği için birçok tanınmış besteciyi bu kitaptan okuyabilirsiniz. Çalışmanın bir özelliği de; çok bilinen bestecilerin yanı sıra okura yeni adlar, yeni eserler de sunması. İyi bir müzik dinleyicisinin kitaplığında, diskoteğinde mutlaka bulunması gereken bir çalışma.

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