İstanbul’a yeni bir şiir festivali

FESTİVALLERİN bir önemi de o konuyla ilgilenenlerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamasıdır. Hele bu şiir festivaliyse, yayılma, ilgi hızı daha da yüksektir.
Şiirİst 2019, ‘Şiirden’in düzenlediği 1. Uluslararası Şiir Festivali bugün açılıyor.
Festivalin yeri ve önemi konusunda şu notlar var:
Festivalin gerçekleşmesi için birçok katkı yapılmış. Sponsorların şiirin önemini algılaması çok önemli.
Program Barış Manço Kültür Merkezi’nde bu akşam saat 19.00’da başlayacak, yine aynı mekânda 19 ve 20 Nisan tarihleri arasında yapılacak şiir okuma etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Şiir festivallerinin önemi, yalnız usta şairlerin değil genç kuşak şairlerin de tanıtılmasını sağlamaktır.
Şiir okumaları, bu festivallerin en önemli yanıdır. Çünkü yerli ve yabancı birçok şair kendi şiirlerini okuyarak yeni okurlar bulurlar, onlar da bir şiirden kitaplara geçebilirler.
Ayrıca her zaman vurguladığım gibi, artık uluslar birbirlerini sanat yoluyla tanıyorlar. Şiir tanınmamız için en sağlam yollardan biridir.
Şiirin çevirisi konusunda çeşitli tartışmalar vardır ama iyi şairlerin iyi çevirileri olduğunu söyleyebiliriz. Örnekleri çoktur.
Festivallerin sonuçlarını merak ederim. Burada tanışan şairlerin kitapları bizim dilimize çevriliyor mu, yoksa okunmasıyla mı yetiniliyor? Bizim şairlerimizin de şiirleri o dillere çevriliyor mu?
Bunlar için tek tek kitap yerine antolojiler yapılmalıdır.
Metin Cengiz’in yönettiği ‘şiirden’ hem yayımladığı şiirlerle hem de şiir üzerine yazılarla Türkiye’nin bu alandaki önemli dergilerinden biridir.
Festivaller ayrıca şiirle ilgilenmeyenleri de şiire davet rolünü üstlenir. Artık festivaller edebiyattan sanata her türün ve alanın tanınmasını sağlayan girişimlerdir.
Şiir okurunu arttırmak şiir kitaplarının satışını da arttırmaktır.
*
KATILAN ŞAİRLER:
19’unda şiir okuyacaklar:
- Emrullah Ak
- Rosalia Aleksandrova (Bulgaristan)
- Kadir Aydemir
- Salih Bolat
- Florin Ciocea (Romanya)
- Metin Celâl
- Gökçenur Ç.
- Nurduran Duman
- Michel Eckhard Elial (Fransa)
- Antonin Gorbev Gorçev (Bulgaristan)
- Agnieszka Herman
- Alicja Kuberska (Polonya)
- Turgay Kantürk
- Levent Karataş
- Önder Birol Bıyık
- Guiseppe Napolitano (İtalya)
- Çayan Okuduci
- Dilek Özkan (İstanbul dışından)
- Moaen Shalabia (Filistin)
- Keijiro Suga (Japonya)
- Juri Talvet (Estonya)
- Ali Tirali
- Olimbi Velaj (Arnavutluk)
20’sinde şiir okuyacaklar:
- Rosalia Aleksandrova (Bulgaristan)
- Zehra Betül
- Florin Ciocea (Romanya)
- Michel Eckhard Elial (Fransa)
- Antonin Gorbev Gorçev (Bulgaristan)
- Agnieszka Herman
- Ogün Kaymak (İstanbul dışından)
- Alicja Kuberska (Polonya)
- Nisa Leyla
- Guiseppe Napolitano (İtalya)
- Tamer Öncül (Kıbrıs)
- Sezgin Öndersever (İstanbul dışından)
- Yaprak Öz
- Yavuz Özdem
- Nilay Özer
- Moaen Shalabia (Filistin)
- Keijiro Suga (Japonya)
- Juri Talvet (Estonya)
- Tuğçe Tekhanlı (Kıbrıs)
- Müesser Yeniay (İstanbul dışından)
- Olimbi Velaj (Arnavutluk)
- Ahmet Tığlı
- C. Hakkı Zariç
- Selenay Kübra Koçer
*
ŞİİRLİ günler dileğiyle.
İstanbul’a yeni bir şiir festivali
FESTİVALLERİN bir önemi de o konuyla ilgilenenlerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamasıdır. Hele bu şiir festivaliyse, yayılma, ilgi hızı daha da yüksektir.
Şiirİst 2019, ‘Şiirden’in düzenlediği 1. Uluslararası Şiir Festivali bugün açılıyor.
Festivalin yeri ve önemi konusunda şu notlar var:
Festivalin gerçekleşmesi için birçok katkı yapılmış. Sponsorların şiirin önemini algılaması çok önemli.
Program Barış Manço Kültür Merkezi’nde bu akşam saat 19.00’da başlayacak, yine aynı mekânda 19 ve 20 Nisan tarihleri arasında yapılacak şiir okuma etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Şiir festivallerinin önemi, yalnız usta şairlerin değil genç kuşak şairlerin de tanıtılmasını sağlamaktır.
Şiir okumaları, bu festivallerin en önemli yanıdır. Çünkü yerli ve yabancı birçok şair kendi şiirlerini okuyarak yeni okurlar bulurlar, onlar da bir şiirden kitaplara geçebilirler.
Ayrıca her zaman vurguladığım gibi, artık uluslar birbirlerini sanat yoluyla tanıyorlar. Şiir tanınmamız için en sağlam yollardan biridir.
Şiirin çevirisi konusunda çeşitli tartışmalar vardır ama iyi şairlerin iyi çevirileri olduğunu söyleyebiliriz. Örnekleri çoktur.
Festivallerin sonuçlarını merak ederim. Burada tanışan şairlerin kitapları bizim dilimize çevriliyor mu, yoksa okunmasıyla mı yetiniliyor? Bizim şairlerimizin de şiirleri o dillere çevriliyor mu?
Bunlar için tek tek kitap yerine antolojiler yapılmalıdır.
Metin Cengiz’in yönettiği ‘şiirden’ hem yayımladığı şiirlerle hem de şiir üzerine yazılarla Türkiye’nin bu alandaki önemli dergilerinden biridir.
Festivaller ayrıca şiirle ilgilenmeyenleri de şiire davet rolünü üstlenir. Artık festivaller edebiyattan sanata her türün ve alanın tanınmasını sağlayan girişimlerdir.
Şiir okurunu arttırmak şiir kitaplarının satışını da arttırmaktır.
*
KATILAN ŞAİRLER:
19’unda şiir okuyacaklar:
- Emrullah Ak
- Rosalia Aleksandrova (Bulgaristan)
- Kadir Aydemir
- Salih Bolat
- Florin Ciocea (Romanya)
- Metin Celâl
- Gökçenur Ç.
- Nurduran Duman
- Michel Eckhard Elial (Fransa)
- Antonin Gorbev Gorçev (Bulgaristan)
- Agnieszka Herman
- Alicja Kuberska (Polonya)
- Turgay Kantürk
- Levent Karataş
- Önder Birol Bıyık
- Guiseppe Napolitano (İtalya)
- Çayan Okuduci
- Dilek Özkan (İstanbul dışından)
- Moaen Shalabia (Filistin)
- Keijiro Suga (Japonya)
- Juri Talvet (Estonya)
- Ali Tirali
- Olimbi Velaj (Arnavutluk)
20’sinde şiir okuyacaklar:
- Rosalia Aleksandrova (Bulgaristan)
- Zehra Betül
- Florin Ciocea (Romanya)
- Michel Eckhard Elial (Fransa)
- Antonin Gorbev Gorçev (Bulgaristan)
- Agnieszka Herman
- Ogün Kaymak (İstanbul dışından)
- Alicja Kuberska (Polonya)
- Nisa Leyla
- Guiseppe Napolitano (İtalya)
- Tamer Öncül (Kıbrıs)
- Sezgin Öndersever (İstanbul dışından)
- Yaprak Öz
- Yavuz Özdem
- Nilay Özer
- Moaen Shalabia (Filistin)
- Keijiro Suga (Japonya)
- Juri Talvet (Estonya)
- Tuğçe Tekhanlı (Kıbrıs)
- Müesser Yeniay (İstanbul dışından)
- Olimbi Velaj (Arnavutluk)
- Ahmet Tığlı
- C. Hakkı Zariç
- Selenay Kübra Koçer
*
ŞİİRLİ günler dileğiyle.