İstanbul Kültür Çalıştayı'ndan notlar

İSTANBUL İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Çalıştayı 11-12 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Bakanlık, konuşmaları kitap halinde yayımladı.
Sunuş’u Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı:
“Binlerce yıllık bir geçmişe sahip İstanbul, mazide Roma ve Osmanlı imparatorluklarının başşehri, günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus ve ekonomi bakımından en büyük merkezidir.
İstanbul aynı zamanda başta Osmanlı olmak üzere geçmişten günümüze üzerinde yaşayan bütün medeniyetlerin izlerinin hâlâ görünür olduğu bir kültür şehridir.
İstanbul için bir kültür çalıştayı yapmayı düşündüğümüzde şairin ‘Bekle Bizi İstanbul’ şiirindeki şu mısraları aklıma gelir. ‘Sen bize layıksın, biz de sana...”
Çalıştayın genel koordinatörü Coşkun Yılmaz’dı.
Numan Kurtulmuş açış konuşmasında, İstanbul’un tarihini, coğrafyasını, kültürünü, siyasi yönetimini, çalıştayın gereğini ve önemini vurguladı.
Gerçekten de dünden bugüne İstanbul’u bütün yönleriyle anlatmak, Türkiye’nin genel tarihini anlamanın değişmez koşuludur.
Çalıştay aşağıdaki komisyonlarda konuşuldu:
I. İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, Şuur.
Komisyon başkanı: Korkut Tuna
II. İstanbul’un Kültürel Ortak Yönetimi: Yerel, Ulusal, Küresel.
Komisyon başkanı: İskender Pala
III. İstanbul: Mimari Miras
Komisyon başkanı: Suphi Saatçi
IV. İstanbul’u Tasarlamak: 2023’ten 2053’e
V. İstanbul: Kültürel Mekânlar
Bu bölümde kütüphaneler, müzeler, arşivler, dini yapılar, sahaflar, kültür merkezleri, sinema ve tiyatrolar, kültür endüstrileri master planı, alışveriş merkezleri, kafeler, kahvehaneler konuşuldu.
VI. İstanbul: Kültür ve Diplomasi
Komisyon başkanı: Bekir Karlığa
VII. İstanbul: Sanat
Komisyon başkanı: Erol Parlak
VIII. İstanbul: Edebiyat
Komisyon başkanı: Hayati Develi
IX. İstanbul: Yayıncılık Kültürü
Komisyon başkanı: Cevat Akkaya
X. İstanbul: Gündelik Yaşam
Komisyon başkanı: Edibe Sözen
XI. İstanbul: İnsanlar
Komisyon başkanı: Ayşe Böhürler
Raporlarda, komisyonların İstanbul’la ilgili yapılabilecek önerileri yer alıyor.
Bu genişlikteki bir çalışmadan sanırım hükümet de yararlanacaktır.
İSTANBUL üzerine düşünmek isteyen herkes için yararlı bir kitap.
İstanbul Kültür Çalıştayı'ndan notlar
İSTANBUL İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Çalıştayı 11-12 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Bakanlık, konuşmaları kitap halinde yayımladı.
Sunuş’u Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı:
“Binlerce yıllık bir geçmişe sahip İstanbul, mazide Roma ve Osmanlı imparatorluklarının başşehri, günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus ve ekonomi bakımından en büyük merkezidir.
İstanbul aynı zamanda başta Osmanlı olmak üzere geçmişten günümüze üzerinde yaşayan bütün medeniyetlerin izlerinin hâlâ görünür olduğu bir kültür şehridir.
İstanbul için bir kültür çalıştayı yapmayı düşündüğümüzde şairin ‘Bekle Bizi İstanbul’ şiirindeki şu mısraları aklıma gelir. ‘Sen bize layıksın, biz de sana...”
Çalıştayın genel koordinatörü Coşkun Yılmaz’dı.
Numan Kurtulmuş açış konuşmasında, İstanbul’un tarihini, coğrafyasını, kültürünü, siyasi yönetimini, çalıştayın gereğini ve önemini vurguladı.
Gerçekten de dünden bugüne İstanbul’u bütün yönleriyle anlatmak, Türkiye’nin genel tarihini anlamanın değişmez koşuludur.
Çalıştay aşağıdaki komisyonlarda konuşuldu:
I. İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, Şuur.
Komisyon başkanı: Korkut Tuna
II. İstanbul’un Kültürel Ortak Yönetimi: Yerel, Ulusal, Küresel.
Komisyon başkanı: İskender Pala
III. İstanbul: Mimari Miras
Komisyon başkanı: Suphi Saatçi
IV. İstanbul’u Tasarlamak: 2023’ten 2053’e
V. İstanbul: Kültürel Mekânlar
Bu bölümde kütüphaneler, müzeler, arşivler, dini yapılar, sahaflar, kültür merkezleri, sinema ve tiyatrolar, kültür endüstrileri master planı, alışveriş merkezleri, kafeler, kahvehaneler konuşuldu.
VI. İstanbul: Kültür ve Diplomasi
Komisyon başkanı: Bekir Karlığa
VII. İstanbul: Sanat
Komisyon başkanı: Erol Parlak
VIII. İstanbul: Edebiyat
Komisyon başkanı: Hayati Develi
IX. İstanbul: Yayıncılık Kültürü
Komisyon başkanı: Cevat Akkaya
X. İstanbul: Gündelik Yaşam
Komisyon başkanı: Edibe Sözen
XI. İstanbul: İnsanlar
Komisyon başkanı: Ayşe Böhürler
Raporlarda, komisyonların İstanbul’la ilgili yapılabilecek önerileri yer alıyor.
Bu genişlikteki bir çalışmadan sanırım hükümet de yararlanacaktır.
İSTANBUL üzerine düşünmek isteyen herkes için yararlı bir kitap.