Bir oyunu seyredersiniz, onu size aktaran oyuncuyu da oyunu da unutamazsınız.
Dr. Hidayet Sayın’ın Pembe Kadın oyununu Yıldız Kenter oynamıştı.
Toplu Oyunlar’ı bana ulaşınca o oyunu ve oyuncuyu anımsadım.
Dr. Hidayet Sayın kimdir?
1929 yılında Aydın’ın Karahayıt köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi, çocuk hastalıkları dalında uzman oldu.
Aydın Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi’nde 21 yıl başhekimlik görevini üstlendi.
Çocukluğundan bu yana tiyatroya özel bir ilgi duydu.
Sahnelenen ilk oyunu Topuzlu büyük ilgi gördü, yazmayı sürdürdü, birçok eseri sahnelendi.
İzmir’de çalışmalarını sürdürüyor.
Denemeleri S’EMPATİ başlığı altında yayımlandı.
Kitabın ilk yazısı Kendimize Ne Kadar Yakınız?’da bu sorunun yanıtını arıyor:
“Karşınıza biri çıkıp, ‘Hadi, kendini anlat’ dese, sorunun yanıtına nasıl başlayacağımızı bilememenin şaşkınlığını yaşarsınız önce. Çok iyi tanıdığımızı sandığımız kendiniz hakkında konuşmakta hiç zorluk çekmeyeceğinizi sanırken, daha sonra bunun ne denli güç olduğunu anlayıverirsiniz hemen.”
*
OYUNLARININ onuncu cildi masamda.
Kitaplaşan oyunların son üç cildinde yer alanlar:
Toplu Oyunlar 8
Herkes Diken Üstünde
Sözün Bittiği Yer
Huzur Düşmanları
Toplu Oyunlar 9
Kim Koparıyor Bu Gülleri
Gül Biçme Zamanı
Gül Kıyımı
Toplu
Oyunlar 10
Altın Kafeste Yangın
(V. Murad)
Fiyasko
Çığlık Çığlığa
Topuzlu
Pembe Kadın
(500 temsili aştı)
Kim Haklı
Uzak Dünyalar
Yabancılar
Köklerdeki Kurtlar
Köşe Kapmaca
Yıldırım Bayezid
Fiyasko
Düş Yüklü Bulutlar
Uzun Bir Hecedir Aşk
Dönekliğin
Dayanılmaz Hafifliği
Altın Kafeste Yangın
Aklın Yolu Bir midir?
Ne Kazandınız Kara Yürekliler
Ah Şu Yaşlılar
Eserleri sahneleyen tiyatrolar:
Devlet Tiyatrosu
Kenterler
Bursa Devlet Tiyatrosu
Kayseri Şehir Tiyatrosu
İstanbul Şehir Tiyatrosu
Toplam 97 oyun yazmıştır.
Yukarıdaki oyunlar Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu’nca incelenmeyi bekliyor.
*
- HİDAYET SAYIN, sanırım oyunları en çok sahnelenen yazar olarak tiyatro tarihine geçecektir.
Hidayet Sayın’ın oyunları
Bir oyunu seyredersiniz, onu size aktaran oyuncuyu da oyunu da unutamazsınız.
Dr. Hidayet Sayın’ın Pembe Kadın oyununu Yıldız Kenter oynamıştı.
Toplu Oyunlar’ı bana ulaşınca o oyunu ve oyuncuyu anımsadım.
Dr. Hidayet Sayın kimdir?
1929 yılında Aydın’ın Karahayıt köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi, çocuk hastalıkları dalında uzman oldu.
Aydın Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi’nde 21 yıl başhekimlik görevini üstlendi.
Çocukluğundan bu yana tiyatroya özel bir ilgi duydu.
Sahnelenen ilk oyunu Topuzlu büyük ilgi gördü, yazmayı sürdürdü, birçok eseri sahnelendi.
İzmir’de çalışmalarını sürdürüyor.
Denemeleri S’EMPATİ başlığı altında yayımlandı.
Kitabın ilk yazısı Kendimize Ne Kadar Yakınız?’da bu sorunun yanıtını arıyor:
“Karşınıza biri çıkıp, ‘Hadi, kendini anlat’ dese, sorunun yanıtına nasıl başlayacağımızı bilememenin şaşkınlığını yaşarsınız önce. Çok iyi tanıdığımızı sandığımız kendiniz hakkında konuşmakta hiç zorluk çekmeyeceğinizi sanırken, daha sonra bunun ne denli güç olduğunu anlayıverirsiniz hemen.”
*
OYUNLARININ onuncu cildi masamda.
Kitaplaşan oyunların son üç cildinde yer alanlar:
Toplu Oyunlar 8
Herkes Diken Üstünde
Sözün Bittiği Yer
Huzur Düşmanları
Toplu Oyunlar 9
Kim Koparıyor Bu Gülleri
Gül Biçme Zamanı
Gül Kıyımı
Toplu
Oyunlar 10
Altın Kafeste Yangın
(V. Murad)
Fiyasko
Çığlık Çığlığa
Topuzlu
Pembe Kadın
(500 temsili aştı)
Kim Haklı
Uzak Dünyalar
Yabancılar
Köklerdeki Kurtlar
Köşe Kapmaca
Yıldırım Bayezid
Fiyasko
Düş Yüklü Bulutlar
Uzun Bir Hecedir Aşk
Dönekliğin
Dayanılmaz Hafifliği
Altın Kafeste Yangın
Aklın Yolu Bir midir?
Ne Kazandınız Kara Yürekliler
Ah Şu Yaşlılar
Eserleri sahneleyen tiyatrolar:
Devlet Tiyatrosu
Kenterler
Bursa Devlet Tiyatrosu
Kayseri Şehir Tiyatrosu
İstanbul Şehir Tiyatrosu
Toplam 97 oyun yazmıştır.
Yukarıdaki oyunlar Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu’nca incelenmeyi bekliyor.
*