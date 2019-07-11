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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Hidayet Sayın’ın oyunları

11 Temmuz 2019

Bir oyunu seyredersiniz, onu size aktaran oyuncuyu da oyunu da unutamazsınız.

Dr. Hidayet Sayın’ın Pembe Kadın oyununu Yıldız Kenter oynamıştı.

Toplu Oyunlar’ı bana ulaşınca o oyunu ve oyuncuyu anımsadım.

Dr. Hidayet Sayın kimdir?

1929 yılında Aydın’ın Karahayıt köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi, çocuk hastalıkları dalında uzman oldu.

Aydın Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi’nde 21 yıl başhekimlik görevini üstlendi.

Çocukluğundan bu yana tiyatroya özel bir ilgi duydu.

Sahnelenen ilk oyunu Topuzlu büyük ilgi gördü, yazmayı sürdürdü, birçok eseri sahnelendi.

İzmir’de çalışmalarını sürdürüyor.

Denemeleri S’EMPATİ başlığı altında yayımlandı.

Kitabın ilk yazısı Kendimize Ne Kadar Yakınız?’da bu sorunun yanıtını arıyor:

“Karşınıza biri çıkıp, ‘Hadi, kendini anlat’ dese, sorunun yanıtına nasıl başlayacağımızı bilememenin şaşkınlığını yaşarsınız önce. Çok iyi tanıdığımızı sandığımız kendiniz hakkında konuşmakta hiç zorluk çekmeyeceğinizi sanırken, daha sonra bunun ne denli güç olduğunu anlayıverirsiniz hemen.”

*

OYUNLARININ onuncu cildi masamda.

Kitaplaşan oyunların son üç cildinde yer alanlar:

Toplu Oyunlar 8

Herkes Diken Üstünde

Sözün Bittiği Yer

Huzur Düşmanları

Toplu Oyunlar 9

Kim Koparıyor Bu Gülleri

Gül Biçme Zamanı

Gül Kıyımı

Toplu
Oyunlar 10

Altın Kafeste Yangın
(V. Murad)

Fiyasko

Çığlık Çığlığa

Topuzlu

Pembe Kadın
(500 temsili aştı)

Kim Haklı

Uzak Dünyalar

Yabancılar

Köklerdeki Kurtlar

Köşe Kapmaca

Yıldırım Bayezid

Fiyasko

Düş Yüklü Bulutlar

Uzun Bir Hecedir Aşk

Dönekliğin
Dayanılmaz Hafifliği

Altın Kafeste Yangın

Aklın Yolu Bir midir?

Ne Kazandınız Kara Yürekliler

Ah Şu Yaşlılar

Eserleri sahneleyen tiyatrolar:

Devlet Tiyatrosu

Kenterler

Bursa Devlet Tiyatrosu

Kayseri Şehir Tiyatrosu

İstanbul Şehir Tiyatrosu

Toplam 97 oyun yazmıştır.

Yukarıdaki oyunlar Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu’nca incelenmeyi bekliyor.

*

  1. HİDAYET SAYIN, sanırım oyunları en çok sahnelenen yazar olarak tiyatro tarihine geçecektir.

 

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