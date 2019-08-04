Farklı müzik beğenileri arasında bir gezinti

Müzik kadar çeşitlilik içeren az tür vardır. Kulak öyle bir organdır ki, çocukluğunuzdan beri dinlediğiniz müzik iz bırakır, sonradan dinledikleriniz de onun yanında ya da üstünde kendine yer bulur. Hiç kuşkusuz çok değişken bir beğeni skalasında dolanıp dururuz.
Bazen çok bildiklerimizi yeniden bir icradan dinlediğinizde gene aynı zevki alırsınız, özgün bir yorumun yanında yeni bir söyleyiş, icra ediş sizin yeniden dinlemenizi sağlar.
Genellikle halk müziğimiz, türkülerimiz yenilenmeye çok müsaittir.
Deniz Toprak’ın “Gülüşün Kalır Bende”sini (1) dinlerken böyle bir giriş yapma gereği duydum. CD’sinde 12 parça var.
İlk parçanın sözleri iyi şair Ahmet Telli’nin, beste de bir başka ustanın emeği Selda Bağcan’ın. Son dörtlüğü yazıma aldım:
“Her gece yeniden bir talan başlar
Acı ses olur ses deli bir yağmur
Eski bir eylüle gireriz böylece
Gün biter gülüşün kalır bende”.
Sanatçının kitapçıkta CD’nin oluşum sürecinde katkıları olanlara teşekkürü var.
Emeklere saygıyı önemserim:
“Bu albümün oluşum sürecinde heyecanıma, duygularıma ortak olup emeğime emek katan, güç katan teşekkürü borç bildiğim yol arkadaşlarım var;
Samimiyeti, ustalığı ve mükemmel altyapılarıyla aranjörümüz Mehmethan Dişbudak bizimle olmasaydı hiçbir şey bu kadar güzel olmazdı.
Bir insanın, başka birinin başarısı için kendinden katacağı en ufacık bir emek bile ne büyük bir erdemdir.
İşte bu albümde bana duygularını, sazını, sözünü, sesini emanet eden çok büyük ustalar, kıymetli müzisyenler, bestekârlar ve şairler var;
Selda Bağcan, Ahmet Telli, Çağın Bodur, Erkan Ketenci, Yücel Arzen, Hüseyin Balkancı, Ebral Aydın, Ertan Tekin, Eyüp Hamiş, Murat Toraman, Hasan Gözetlik, Ergün Şenlendirici, Uğur Varol, Hüseyin Ceylan, İstanbul Strings, Hüseyin Kemancı, Volkan Kaplan, Ali Yılmaz, Yıldan Ergüzel, Onur Soydemir, Doğukan Aydın.
Vokalde Töre Anadolu, Gülten Benli, Gülseven Medar, Eyem Naz, Damla Dişbudak, Orhan Güler, Mithat Bozkurt, Aslan Kığılı onlara saygım ve teşekkürüm sonsuzdur.”
Parçalar
- Gülüşün Kalır Bende
- Katran Kara
- Senin Hikâyen
- Söndürdün Beni
- Mecnun
- Yüreğim Evin
- Bülbülüm Altın Kafeste
- Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır
- Aldanma Gönül Aldanma
- Gımıldan
- Lingobak
- Şemle
CEYDA PİRALİ’NİN KARMA’SI (2)
CEYDA PİRALİ besteci, aranjör, piyanist.
Kendi kaleminden Ceyda Pirali.
“İstanbul doğumluyum. Müzik yolculuğuma İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde başladım. 8 yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra Berklee College of Music’de ‘Film Scoring’ üzerine eğitim aldım. Yüksek lisans eğitimimi müzik prodüksiyon ve yönetimi alanında MIAM’da (İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi) tamamladım. Dahil olduğum Aria grubuyla birlikte 1999 yılından bu yana çeşitli dizi, film ve reklamlara müzikler yazmaktayım. Besteciliğimin yanı sıra 2005 yılında kurmuş olduğum JV Müzik Stüdyo’nda birçok albüm ve şarkı prodüksiyonları gerçekleştirdim. JV Müzik stüdyosunda besteci, aranjör ve tonmeister olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. 2007 yılında İmaj Stüdyoları’nda Walt Disney müzik direktörü olarak görevlendirildim. Stüdyo çalışmaları dışında performans sanatçısı olarak da çeşitli gruplarla ve sanatçılarla piyanist ve müzik direktörü olarak çalışmaya devam ettim. ‘İçinden İstanbul Geçen Şarkılar’ projesiyle orkestrasyon çalışmalarıma hız kazandırdıktan sonra, yine kendi eserlerim ve yaylı düzenlemelerimle 2011 yılında (İtalyan müzisyenlerle) Medin Music Festivali’nde İstanbul’da ve İtalya’da çeşitli yerlerde konserler verdim.
2018 Mart ayında Almanya’da bulunan Hochsaurlandkreis Orkestrası için yazmış olduğum ADA isimli Türk Batı ezgilerinden oluşan senfonik eserimin dünya prömiyeri gerçekleşti.
Kurucularından olduğum Piatango grubu ile ilk albümleri ‘Yeni Aşk’ kapsamında konserler vermeye devam etmekteyim.”
Parçalar
- First
- Yedi Eylül
- Göç
- July
- Yarım Aşk
- Sükûn
- Zümrüt
- Giderim Bu Diyardan
- Edirne Blues
- No Name
- Giderim Bu Diyardan
Piyano: Ceyda Pirali
Beste: Cengiz Onural, Söz: Bora Ebeoğlu, Giderim Bu Diyardan
Albümde bulunan tüm beste ve aranjmanlar Ceyda Pirali’ye aittir.
..............................................................
(1) Majör Müzik Yapım
(2) Kalan Müzik
Farklı müzik beğenileri arasında bir gezinti
Müzik kadar çeşitlilik içeren az tür vardır. Kulak öyle bir organdır ki, çocukluğunuzdan beri dinlediğiniz müzik iz bırakır, sonradan dinledikleriniz de onun yanında ya da üstünde kendine yer bulur. Hiç kuşkusuz çok değişken bir beğeni skalasında dolanıp dururuz.
Bazen çok bildiklerimizi yeniden bir icradan dinlediğinizde gene aynı zevki alırsınız, özgün bir yorumun yanında yeni bir söyleyiş, icra ediş sizin yeniden dinlemenizi sağlar.
Genellikle halk müziğimiz, türkülerimiz yenilenmeye çok müsaittir.
Deniz Toprak’ın “Gülüşün Kalır Bende”sini (1) dinlerken böyle bir giriş yapma gereği duydum. CD’sinde 12 parça var.
İlk parçanın sözleri iyi şair Ahmet Telli’nin, beste de bir başka ustanın emeği Selda Bağcan’ın. Son dörtlüğü yazıma aldım:
“Her gece yeniden bir talan başlar
Acı ses olur ses deli bir yağmur
Eski bir eylüle gireriz böylece
Gün biter gülüşün kalır bende”.
Sanatçının kitapçıkta CD’nin oluşum sürecinde katkıları olanlara teşekkürü var.
Emeklere saygıyı önemserim:
“Bu albümün oluşum sürecinde heyecanıma, duygularıma ortak olup emeğime emek katan, güç katan teşekkürü borç bildiğim yol arkadaşlarım var;
Samimiyeti, ustalığı ve mükemmel altyapılarıyla aranjörümüz Mehmethan Dişbudak bizimle olmasaydı hiçbir şey bu kadar güzel olmazdı.
Bir insanın, başka birinin başarısı için kendinden katacağı en ufacık bir emek bile ne büyük bir erdemdir.
İşte bu albümde bana duygularını, sazını, sözünü, sesini emanet eden çok büyük ustalar, kıymetli müzisyenler, bestekârlar ve şairler var;
Selda Bağcan, Ahmet Telli, Çağın Bodur, Erkan Ketenci, Yücel Arzen, Hüseyin Balkancı, Ebral Aydın, Ertan Tekin, Eyüp Hamiş, Murat Toraman, Hasan Gözetlik, Ergün Şenlendirici, Uğur Varol, Hüseyin Ceylan, İstanbul Strings, Hüseyin Kemancı, Volkan Kaplan, Ali Yılmaz, Yıldan Ergüzel, Onur Soydemir, Doğukan Aydın.
Vokalde Töre Anadolu, Gülten Benli, Gülseven Medar, Eyem Naz, Damla Dişbudak, Orhan Güler, Mithat Bozkurt, Aslan Kığılı onlara saygım ve teşekkürüm sonsuzdur.”
Parçalar
CEYDA PİRALİ’NİN KARMA’SI (2)
CEYDA PİRALİ besteci, aranjör, piyanist.
Kendi kaleminden Ceyda Pirali.
“İstanbul doğumluyum. Müzik yolculuğuma İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde başladım. 8 yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra Berklee College of Music’de ‘Film Scoring’ üzerine eğitim aldım. Yüksek lisans eğitimimi müzik prodüksiyon ve yönetimi alanında MIAM’da (İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi) tamamladım. Dahil olduğum Aria grubuyla birlikte 1999 yılından bu yana çeşitli dizi, film ve reklamlara müzikler yazmaktayım. Besteciliğimin yanı sıra 2005 yılında kurmuş olduğum JV Müzik Stüdyo’nda birçok albüm ve şarkı prodüksiyonları gerçekleştirdim. JV Müzik stüdyosunda besteci, aranjör ve tonmeister olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. 2007 yılında İmaj Stüdyoları’nda Walt Disney müzik direktörü olarak görevlendirildim. Stüdyo çalışmaları dışında performans sanatçısı olarak da çeşitli gruplarla ve sanatçılarla piyanist ve müzik direktörü olarak çalışmaya devam ettim. ‘İçinden İstanbul Geçen Şarkılar’ projesiyle orkestrasyon çalışmalarıma hız kazandırdıktan sonra, yine kendi eserlerim ve yaylı düzenlemelerimle 2011 yılında (İtalyan müzisyenlerle) Medin Music Festivali’nde İstanbul’da ve İtalya’da çeşitli yerlerde konserler verdim.
2018 Mart ayında Almanya’da bulunan Hochsaurlandkreis Orkestrası için yazmış olduğum ADA isimli Türk Batı ezgilerinden oluşan senfonik eserimin dünya prömiyeri gerçekleşti.
Kurucularından olduğum Piatango grubu ile ilk albümleri ‘Yeni Aşk’ kapsamında konserler vermeye devam etmekteyim.”
Parçalar
Piyano: Ceyda Pirali
Beste: Cengiz Onural, Söz: Bora Ebeoğlu, Giderim Bu Diyardan
Albümde bulunan tüm beste ve aranjmanlar Ceyda Pirali’ye aittir.
..............................................................
(1) Majör Müzik Yapım
(2) Kalan Müzik