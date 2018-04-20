Enver Ercan kitapları

KISA bir süre önce kaybettiğimiz şair, yayıncı Enver Ercan’la ilgili iki kitap yayımlandı.

İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’nda da onun için konuşmalar yapıldı.

Birincisi “Enver Ercan sen sözcüğün tekisin!” başlığını taşıyordu.

Kitabın adı Zeynep Uzunbay’ın yazısının da başlığı.

Kızı Özge Ercan hazırlamış her iki kitabı.

Kitabın adı: “Şairle Söyleşiler”(1).

“Şair Hakkında Yazılar”ın başında, Ercan’ın biyografisi, kitaplarının listesi yer alıyor.

Hasan Bülent Kahraman’ın Önsöz olarak yazdığı yazısının başlığı: “Eylem halinde şiir, şiir halinde eylem: Enver Ercan.”

Alıntılar yaptım ondan:

“Enver Ercan’ın şiirine de kültürel çabalarına da yakından tanığım. Bunca yıldan sonra başka ne söylenebilir? Son şiir kitabı yayımlandığında hakkında yazmaya da başlamıştım. Fakat birdenbire çok sayıda yazının art arda yayınlandığını görünce yazıyı durdurmuştum. Şimdi o yazıların önemli bir bölümünü, belki hepsini, bu kitapta izleyebiliyorum. Değerli, yerli yerinde, ufuk açıcı saptamalarda bulunan çalışmalar.”

Yazısını şöyle bitirmiş:

“Tüm bunların bir tek sonucu var; rüyanın şiirini yazmıştır Ercan ama riyanın şiirini yazmamıştır.”

Kitapta aşağı yukarı 70’i aşkın yazı var.

Enver Ercan’ı, şiirini ayrıntısıyla öğrenmek isteyenler için önemli bir toplam.

ENVER ERCAN’LA SÖYLEŞİLER

KİTABIN adı: “Enver Ercan: ‘ben şiirimi yazarım, sonsuzluk varsa gider’ (2).

Ercan’ın söyleşilerini kırka yakın kişi gerçekleştirmiş.

Sürçüyor Zaman kitabı yayınlandığında, bir söyleşiye bakın nasıl yanıt veriyor?

“Acıtan bir şairim, çünkü canım acıyor.”

Şiir nedir sorusunun yanıtı şöyle:

“Bir ‘suçtur’, bir ‘yanlışlıktır’ aslında. Alıştığımız ‘doğruları’ sorgular sürekli. Gül gibi geçinip gitmelerle hesaplaşır. Yapıcılığı da bu yıkıcılığından kaynaklanıyor.”

Türkçenin Dudaklarısın Sen kitabıyla Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü kazandığında, ödülle ilgili bir soruya verdiği yanıt:

“- Ödül kazandınız. Ödül almak nasıl bir duygu?

- Cemal Süreya, Necatigil Şiir Ödülü’nü aldığında böyle bir soru sormuştum kendisine. ‘Necatigil mezarından kalkıp beni alnımdan öptü sanki’ demişti. Aynı duyguyu yaşıyorum ben de. O ustamdı çünkü.”

Enver Ercan’ın söyleşilerinde, daima ustalara saygının öne çıktığına dikkatinizi çekerim. Çünkü o şiirinde, ustalardan nasıl yararlandığını, Türk şairlerini nasıl özümsediğini her zaman altını çizerek belirtmiştir.

Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü “Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman” kitabıyla alan şair, kitabının niteliğini şöyle açıklıyor:

“Aslında birkaç şeyi birden yapmaya çalıştım bu şiirlerde. Sözgelimi bende emeği olduğunu bildiğim 12 şairi selamladım dize aralarında. Çünkü daha önce yazdığım gibi, onlar o şiirleri yazmamış olsalardı, böyle yoğun sevmezdim.”

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İYİ bir şair üzerine kitapları salık veriyorum.

(1) Yasak Meyve Yayınları

(2) Yasak Meyve Yayınları