Elginkan Vakfı tarafından Türkiye’de bilim, kültür ve sanat alanlarında yapılan çalışmalara, araştırmalara ve hizmetlere katkıda bulunmak, bu alanların gelişimine destek olmak amacıyla verilen ödüller kazananlara verildi.
Ödülün tam adı şöyle:
‘Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri’. Ödül 13 yıldır veriliyor.
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü dört araştırmacı, Teknoloji Ödülü ise bir araştırmacı ve bir araştırmacı grubu arasında paylaştırıldı.
Törenin açılış konuşmasını vakıf yönetim kurulu başkanı Gaye Akçen yaptı:
“Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri’ni hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu ödüllerimiz ile ülkemizde bilim ve sanat adına yapılan değerli çalışmaların takdir edilmesini ve yeni fikirlerin üretilmesini, bu fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik etmeyi hedefliyoruz”.
Elginkan Vakfı ayrıca her iki yılda bir Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlemektedir.
Şimdiye kadar gerçekleştirilen uluslararası sempozyumlar:
Geçmişten Geleceğe Türkçe
Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı
Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü
Seyahatnameler
Sempozyum tebliğleri her yıl kitap olarak da yayınlanmaktadır.
TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ’Nİ ALANLAR:
Türk Kültürü Araştırma dalı:
Meslek hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Zehra Toska,
‘Türk-Altay Kuramı’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Abdullah Semih Güneri,
‘Manisa Ağızları’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Ayşe İlker,
‘Dede Korkut’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Sadettin Özçelik.
Teknoloji Ödülü dalı:
Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı projesi ile Prof. Dr. M. Bilge Demirköz,
Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Tam Çift Yönlü Ortam Erişimi projesi ile Prof. Dr. Özgür Gürbüz Ünlüyurt ve Prof. Dr. İbrahim Tekin.
Ödül kazananlar çalışmaları konusunda ödüllerini aldıktan sonra birer konuşma yaptılar.
Elginkan Ödülleri verildi
Elginkan Vakfı tarafından Türkiye’de bilim, kültür ve sanat alanlarında yapılan çalışmalara, araştırmalara ve hizmetlere katkıda bulunmak, bu alanların gelişimine destek olmak amacıyla verilen ödüller kazananlara verildi.
Ödülün tam adı şöyle:
‘Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri’. Ödül 13 yıldır veriliyor.
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü dört araştırmacı, Teknoloji Ödülü ise bir araştırmacı ve bir araştırmacı grubu arasında paylaştırıldı.
Törenin açılış konuşmasını vakıf yönetim kurulu başkanı Gaye Akçen yaptı:
“Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri’ni hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu ödüllerimiz ile ülkemizde bilim ve sanat adına yapılan değerli çalışmaların takdir edilmesini ve yeni fikirlerin üretilmesini, bu fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik etmeyi hedefliyoruz”.
Elginkan Vakfı ayrıca her iki yılda bir Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlemektedir.
Şimdiye kadar gerçekleştirilen uluslararası sempozyumlar:
Geçmişten Geleceğe Türkçe
Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı
Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü
Seyahatnameler
Sempozyum tebliğleri her yıl kitap olarak da yayınlanmaktadır.
TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ’Nİ ALANLAR:
Türk Kültürü Araştırma dalı:
Meslek hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Zehra Toska,
‘Türk-Altay Kuramı’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Abdullah Semih Güneri,
‘Manisa Ağızları’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Ayşe İlker,
‘Dede Korkut’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Sadettin Özçelik.
Teknoloji Ödülü dalı:
Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı projesi ile Prof. Dr. M. Bilge Demirköz,
Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Tam Çift Yönlü Ortam Erişimi projesi ile Prof. Dr. Özgür Gürbüz Ünlüyurt ve Prof. Dr. İbrahim Tekin.
Ödül kazananlar çalışmaları konusunda ödüllerini aldıktan sonra birer konuşma yaptılar.