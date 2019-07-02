Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Elginkan Ödülleri verildi
"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Elginkan Ödülleri verildi

2 Temmuz 2019

Elginkan Vakfı  tarafından Türkiye’de bilim, kültür ve sanat alanlarında yapılan çalışmalara, araştırmalara ve hizmetlere katkıda bulunmak, bu alanların gelişimine destek olmak amacıyla verilen ödüller kazananlara verildi.

Ödülün tam adı şöyle:

‘Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri’. Ödül 13 yıldır veriliyor.

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü dört araştırmacı, Teknoloji Ödülü ise bir araştırmacı ve bir araştırmacı grubu arasında paylaştırıldı.

Törenin açılış konuşmasını vakıf yönetim kurulu başkanı Gaye Akçen yaptı:

“Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri’ni hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu ödüllerimiz ile ülkemizde bilim ve sanat adına yapılan değerli çalışmaların takdir edilmesini ve yeni fikirlerin üretilmesini, bu fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik etmeyi hedefliyoruz”.

Elginkan Vakfı ayrıca her iki yılda bir Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlemektedir.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen uluslararası sempozyumlar:

Geçmişten Geleceğe Türkçe

Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı

Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü

Seyahatnameler

Sempozyum tebliğleri her yıl kitap olarak da yayınlanmaktadır.

TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ’Nİ ALANLAR:

Türk Kültürü Araştırma dalı:

Meslek hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Zehra Toska,

‘Türk-Altay Kuramı’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Abdullah Semih Güneri,

‘Manisa Ağızları’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Ayşe İlker,

‘Dede Korkut’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Sadettin Özçelik.

Teknoloji Ödülü dalı:

Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı projesi ile Prof. Dr. M. Bilge Demirköz,

Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Tam Çift Yönlü Ortam Erişimi projesi ile Prof. Dr. Özgür Gürbüz Ünlüyurt ve Prof. Dr. İbrahim Tekin.

Ödül kazananlar çalışmaları konusunda ödüllerini aldıktan sonra birer konuşma yaptılar.

X
Doğan HIZLAN Doğan HIZLANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Dünyanın tepesindeki medeniyet: Machu PicchuSaffet Emre TONGUÇDünyanın tepesindeki medeniyet: Machu Picchu02.07.2019
Yeniden Büyük İranOğuz ÇelikkolYeniden 'Büyük' İran02.07.2019
ALS hastalığına erkeklerde daha sık rastlanıyorAyşegül DOMANİÇ YELÇEALS hastalığına erkeklerde daha sık rastlanıyor02.07.2019
2023te Türkiyenin en güçlü insanı kimErtuğrul ÖZKÖK2023'te Türkiye'nin en güçlü insanı kim02.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.