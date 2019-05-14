Dergi özel sayıları

Dergilerin özel sayıları üzerine zaman zaman eğilirim.
Edebiyatın atardamarı dergilerdir. Bir yanıyla yeni ürünleri onlardan okursunuz, bir yanıyla geçmişin ustalarını anımsarsınız.
Sizi de yeni adlardan, akımlardan haberdar ederler. Geçmişin ustaları üzerine yazılar da onu yeniden okumanızı sağlar. Böylece genç kuşak da onların eserlerine ilgi duyar, eksiklerini giderir.
Bu ay hangi dergilere baktım:
Toplumsal Tarih
Kendi Kalemiyle Nâzım Hikmet
Andante - Türkiye’nin Klasik Müzik Dergisi
Sevgisi ve Sesiyle Yüreklere Dokunuyor: Serenad Bağcan
Hece
Şiir Buluşmaları: Yücel Kayıran ile Felsefi Şiir’e Dair.
kitap-lık
Salâh Birsel 100 Yaşında
İnsancıl
Güngör Gençay (1934-2012)
Collection 75. Sayı
Şerif Antepli
*
ANADOLU’nun bazı kentlerinde çıkan dergileri büyük kentlerde bulmak mümkün değil.
Kitapçıların tezgâhlarında onlara rastlayamazsınız.
Bu dergilerin de işlevini, çabasını okurlara ulaştırma gereğine inanıyorum.
Bu dergilerden biri de Akpınar, 14 yıldır çıkıyor, 80’inci sayıya ulaştı.*
Derginin kapağında bir sunuş var:
Özlem: Şehir Kütüphaneleri
Peyami Safa Dosyası.
Peyami Safa, kendi romanlarının yanı sıra bugünlerde Server Bedi takma adıyla yayımladığı Cingöz Recai’nin serüvenleri ile de gündemde.
Yazı başlıkları şöyle:
Peyami Safa’nın Canan Romanının Çözümlemesi - Prof. Dr. Nurullah Çetin.
“Romanın konusu evlilik kurumudur. Tanzimat’tan beri Türk romanının en temel konularından biri evliliktir.
Eser büyük ölçüde psikolojik bir roman. O yüzden iç çözümleme, iç konuşma, iç söyleşme ve bilinç akışı, dört ruhsal boyut sunuş yöntemi de zengin olarak kullanılmıştır.”
Fikir ve Elem Âbidesi Peyami Safa - Abdullah Şatoğlu.
“Oğlu Merve’nin vakitsiz ölümü, Peyami’yi öyle derinden sarsmıştı ki, Merve’nin cenazesi, Şişli Camii’nden alınıp, Edirnekapı Şehitliği’ne götürülürken, tanınmış tarihçi Reşat Ekrem Koçu, kendisiyle aynı arabada bulunan Niyazi Ahmet Banoğlu ve Osman Attila’ya:
- Çocuklar, demiş, mezarlığa sâdece Merve’yi değil Peyami’yi de götürüyoruz!”
Hâtıralar Işığında Peyami Safa - Doç. Dr. Ramis Akbulut.
(21 Mart 1315/2 Nisan 1899-15 Haziran 1961)
Hayatın Zorluklarını Yazarak Aşan Edip Piyami Safa - İsmail Özmel.
“Peyami Safa, o döneneme kadar edebiyatımızda hiç yapılmayan ve yazılmayan bir tarzı denedi. Server Bedi takma ismi ile polisiye romanlar yazdı.”
Peyami Safa İçin Birinci Derkenar - İsmail Terzioğlu.
Peyami Safa İçin İkinci Derkenar - İsmail Terzioğlu.
*
(*) AKPINAR, yazışma ve yönetim yeri: Yeni Çarşı İş Merkezi B Bloku No. 115/Niğde.
Telefon: 0388 213 12 50 Belgegeçer: 0 388 233 35 45.
Dergi özel sayıları
Dergilerin özel sayıları üzerine zaman zaman eğilirim.
Edebiyatın atardamarı dergilerdir. Bir yanıyla yeni ürünleri onlardan okursunuz, bir yanıyla geçmişin ustalarını anımsarsınız.
Sizi de yeni adlardan, akımlardan haberdar ederler. Geçmişin ustaları üzerine yazılar da onu yeniden okumanızı sağlar. Böylece genç kuşak da onların eserlerine ilgi duyar, eksiklerini giderir.
Bu ay hangi dergilere baktım:
Toplumsal Tarih
Kendi Kalemiyle Nâzım Hikmet
Andante - Türkiye’nin Klasik Müzik Dergisi
Sevgisi ve Sesiyle Yüreklere Dokunuyor: Serenad Bağcan
Hece
Şiir Buluşmaları: Yücel Kayıran ile Felsefi Şiir’e Dair.
kitap-lık
Salâh Birsel 100 Yaşında
İnsancıl
Güngör Gençay (1934-2012)
Collection 75. Sayı
Şerif Antepli
*
ANADOLU’nun bazı kentlerinde çıkan dergileri büyük kentlerde bulmak mümkün değil.
Kitapçıların tezgâhlarında onlara rastlayamazsınız.
Bu dergilerin de işlevini, çabasını okurlara ulaştırma gereğine inanıyorum.
Bu dergilerden biri de Akpınar, 14 yıldır çıkıyor, 80’inci sayıya ulaştı.*
Derginin kapağında bir sunuş var:
Özlem: Şehir Kütüphaneleri
Peyami Safa Dosyası.
Peyami Safa, kendi romanlarının yanı sıra bugünlerde Server Bedi takma adıyla yayımladığı Cingöz Recai’nin serüvenleri ile de gündemde.
Yazı başlıkları şöyle:
Peyami Safa’nın Canan Romanının Çözümlemesi - Prof. Dr. Nurullah Çetin.
“Romanın konusu evlilik kurumudur. Tanzimat’tan beri Türk romanının en temel konularından biri evliliktir.
Eser büyük ölçüde psikolojik bir roman. O yüzden iç çözümleme, iç konuşma, iç söyleşme ve bilinç akışı, dört ruhsal boyut sunuş yöntemi de zengin olarak kullanılmıştır.”
Fikir ve Elem Âbidesi Peyami Safa - Abdullah Şatoğlu.
“Oğlu Merve’nin vakitsiz ölümü, Peyami’yi öyle derinden sarsmıştı ki, Merve’nin cenazesi, Şişli Camii’nden alınıp, Edirnekapı Şehitliği’ne götürülürken, tanınmış tarihçi Reşat Ekrem Koçu, kendisiyle aynı arabada bulunan Niyazi Ahmet Banoğlu ve Osman Attila’ya:
- Çocuklar, demiş, mezarlığa sâdece Merve’yi değil Peyami’yi de götürüyoruz!”
Hâtıralar Işığında Peyami Safa - Doç. Dr. Ramis Akbulut.
(21 Mart 1315/2 Nisan 1899-15 Haziran 1961)
Hayatın Zorluklarını Yazarak Aşan Edip Piyami Safa - İsmail Özmel.
“Peyami Safa, o döneneme kadar edebiyatımızda hiç yapılmayan ve yazılmayan bir tarzı denedi. Server Bedi takma ismi ile polisiye romanlar yazdı.”
Peyami Safa İçin Birinci Derkenar - İsmail Terzioğlu.
Peyami Safa İçin İkinci Derkenar - İsmail Terzioğlu.
*
(*) AKPINAR, yazışma ve yönetim yeri: Yeni Çarşı İş Merkezi B Bloku No. 115/Niğde.
Telefon: 0388 213 12 50 Belgegeçer: 0 388 233 35 45.