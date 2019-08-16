Bodrum Müzik Festivali’nde Onur Ödülü Fazıl Say’ın

Doğuş Grubu’nun, “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek” sosyal sorumluluk projesi kapsamı içinde gerçekleştirilen Bodrum Müzik Festivali, 15 yıldır yapılıyor.
22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Türkiye’nin ve dünyanın önemli müzisyenleri katılıyor.
Festival yalnız belli bir alanda yapılmadığından bütün Bodrum’u müziğin başkenti mertebesine yükseltiyor.
Festivale yalnız usta müzisyenler katılmıyor, Doğuş genç yeteneklere desteğini bu festivalde de sürdürüyor.
Bu durumda genç yetenekler hem kendilerini gösteriyorlar hem de ustaları dinliyorlar.
Ben bir mani yüzünden geçen yıl gidememiştim.
Oysa daha önceki yıllarda da Ayla Erduran, İdil Biret’in onur ödülü aldıkları açılış konserlerine gitmiştim.
Yazlık yerlerin sanatla bezenmesini arzularım. Ayrıca Bodrum Müzik Festivali’nin benim için bir başka özelliği vardır. Kışın görüşemediğim birçok dostumla konserde buluşurum.
Bodrum Müzik Festivali, 22 Ağustos Perşembe akşamı 20.30’da D-Marin Turgut Reis’te Nil Vendetti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. piyano konçertosunda eşlik edeceği konserle açılıyor.
Sanat danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali, dört gün boyunca zirvedeki adları ağırlayacak.
Kimler var:
Fazıl Say
Pablo Ferrandez
Ksenija Sidorova
Karsu
Elvin Hoxha Ganiyev
Vassilis Varvaresos
Sara Ferrandez
Umut Sağlam
Kerem Tunçer
Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez
Faruk Kalaycı
Francesco Tristano
Korhan Futacı
Jess Gillam
Zeynep Özsuca
Mert Fırat
Bilkent Senfoni Orkestrası
Olten Filarmoni Orkestrası
Finlandiya’nın ünlü tango topluluğu Svang.
Bodrum Müzik Festivali’nden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkânı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam edecek. 2010 yılından bu yana müzikseverlerin desteğiyle elde edilen 2 milyon TL’yi aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladı.
BİR PRÖMİYER
23 AĞUSTOS Cuma günü saat 21.00’de, D-Marin Turgutreis’te Bilkent Senfoni Orkestrası’nı bu kez başarılı şef İbrahim Yazıcı yönetecek. 2005’te İtalya’da “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” ile onurlandırılan Yazıcı, 2012’de ise Andante tarafından verilen Donizetti Ödülleri’nde “Yılın Orkestra Şefi” seçildi.
Fazıl Say’ın 4. Senfonisi ‘Umut’, bu konserle ilk defa Türkiye’de seslendirilecek. Senfoni, güzel bir dünyanın hayaliyle örülü.
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası da her sabah saat 07.00’de Şevket Sabancı Parkı’nda konserler verecek.
Günbatımı Konserleri her gün saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da gerçekleşecek.
Kitap okumaları ve sergiler de festivali zenginleştirecek.
*
YAZ günlerinin önemli festivali.
Bodrum Müzik Festivali’nde Onur Ödülü Fazıl Say’ın
Doğuş Grubu’nun, “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek” sosyal sorumluluk projesi kapsamı içinde gerçekleştirilen Bodrum Müzik Festivali, 15 yıldır yapılıyor.
22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Türkiye’nin ve dünyanın önemli müzisyenleri katılıyor.
Festival yalnız belli bir alanda yapılmadığından bütün Bodrum’u müziğin başkenti mertebesine yükseltiyor.
Festivale yalnız usta müzisyenler katılmıyor, Doğuş genç yeteneklere desteğini bu festivalde de sürdürüyor.
Bu durumda genç yetenekler hem kendilerini gösteriyorlar hem de ustaları dinliyorlar.
Ben bir mani yüzünden geçen yıl gidememiştim.
Oysa daha önceki yıllarda da Ayla Erduran, İdil Biret’in onur ödülü aldıkları açılış konserlerine gitmiştim.
Yazlık yerlerin sanatla bezenmesini arzularım. Ayrıca Bodrum Müzik Festivali’nin benim için bir başka özelliği vardır. Kışın görüşemediğim birçok dostumla konserde buluşurum.
Bodrum Müzik Festivali, 22 Ağustos Perşembe akşamı 20.30’da D-Marin Turgut Reis’te Nil Vendetti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. piyano konçertosunda eşlik edeceği konserle açılıyor.
Sanat danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali, dört gün boyunca zirvedeki adları ağırlayacak.
Kimler var:
Fazıl Say
Pablo Ferrandez
Ksenija Sidorova
Karsu
Elvin Hoxha Ganiyev
Vassilis Varvaresos
Sara Ferrandez
Umut Sağlam
Kerem Tunçer
Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez
Faruk Kalaycı
Francesco Tristano
Korhan Futacı
Jess Gillam
Zeynep Özsuca
Mert Fırat
Bilkent Senfoni Orkestrası
Olten Filarmoni Orkestrası
Finlandiya’nın ünlü tango topluluğu Svang.
Bodrum Müzik Festivali’nden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkânı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam edecek. 2010 yılından bu yana müzikseverlerin desteğiyle elde edilen 2 milyon TL’yi aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladı.
BİR PRÖMİYER
23 AĞUSTOS Cuma günü saat 21.00’de, D-Marin Turgutreis’te Bilkent Senfoni Orkestrası’nı bu kez başarılı şef İbrahim Yazıcı yönetecek. 2005’te İtalya’da “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” ile onurlandırılan Yazıcı, 2012’de ise Andante tarafından verilen Donizetti Ödülleri’nde “Yılın Orkestra Şefi” seçildi.
Fazıl Say’ın 4. Senfonisi ‘Umut’, bu konserle ilk defa Türkiye’de seslendirilecek. Senfoni, güzel bir dünyanın hayaliyle örülü.
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası da her sabah saat 07.00’de Şevket Sabancı Parkı’nda konserler verecek.
Günbatımı Konserleri her gün saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da gerçekleşecek.
Kitap okumaları ve sergiler de festivali zenginleştirecek.
*
YAZ günlerinin önemli festivali.