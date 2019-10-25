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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Attilâ İlhan Ödülleri belli oldu

25 Ekim 2019

Her yıl Attilâ İlhan’ın anısına verilen roman ve şiir ödülü dün seçiciler kurulunun toplantısından sonra belli oldu.

Roman seçiciler kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyordu:

Mehmet Eroğlu

Asuman Kafaoğlu Büke

Seval Şahin

Cem İlhan

Roman ödülü iki eser arasında paylaştırıldı:

Abdullah Ataşçı

‘Yara Bende’ - Everest Yayınları.

Gerekçe: Şiirsel bir üslupla kurguyu başarılı bir şekilde bir araya getiren bu eser ödüle değer bulunmuştur.

Murat Özsan

‘Umudun Rengi’ - Cinius Yayınları.

Gerekçe: Toplumsal kaygıları gözeterek insanı ele alış tarzı ve kurgudaki ustalıkları nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

İLK ROMAN VAKIF ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ

Anıl Can Uğuz

‘Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim’ - Doğan Egmont Yayıncılık.

Gerekçe: İlk roman olarak kendinden önceki Türk ve dünya edebiyatına atıflarda bulunan, onlarla konuşan yapısı nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür.

ATTİLÂ İLHAN ŞİİR ÖDÜLLERİ

Tuğrul Keskin

‘Kavil’ - Everest Yayınları.

Gerekçe: Uzun yıllar şiire emek vermiş, ustalıklı bir anlayışla kendi şiirini oluşturmuş, özellikle halk şiiriyle kurduğu bağlar ve dünya şiirine verdiği selamlarla dikkati çektiği ‘Kavil’ ile kendi şiiri içerisinde yeni bir aşama kaydeden Tuğrul Keskin, ödüle değer görülmüştür.

İLK ŞİİR KİTABI VAKIF ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ

Talha Kuru

‘Vera’ - Heyamola Yayınları

Gerekçe: Şiirin yapısına önem veren, geleneğin dokusundan faydalanan, ustalarla kurduğu sıkı bağ ile dikkati çeken kitabıyla ödüle layık görülmüştür.

Her iki ödülün Onursal Başkanı olarak ödül kazananları kutluyorum.

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ÖDÜL töreni 7 Kasım saat 15.00’te Tüyap Kitap Fuarı Marmara Salonu’nda yapılacak.

 

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