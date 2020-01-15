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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Yaşamının gönlünce olması için imkânlarımızı seferber edeceğiz

15 Ocak 2020

Sokakta yaşan ve sosyal medyada çekilen videosuyla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken Hasan Maden'e Ankara Valiliği yardım elini uzattı. Ankara Valisi Vasip Şahin Hasan'a önceki akşam saatlerinde ulaştıklarını belirterek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecinin başladığı bilgisini verdi. Vali Şahin, “Hasan’ın bundan sonraki yaşamının daha rahat, konforlu ve gönlünce olması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Yaşamının gönlünce olması için imkânlarımızı seferber edeceğiz
 Birçok hayırseverin Hasan’a yardım etmek için Valiliğe ulaştığını belirten Şahin şu bilgileri verdi:

 HAYATINA İŞİ OLARAK DEVAM EDECEKTİR

Hasan'ın bazı sağlık sorunları var. Onun için şu anda bir sağlık kurumunda tedavi altında. İnşallah kısa zamanda o tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına inşallah bir işi olarak, barınacağı imkanı olarak devam edecektir. Sağlık kurumunda olduğu için henüz görüşmedim. İnşallah en kısa zamanda kendisini de ziyaret edeceğim.

92 KİŞİLİK YEN BİR MİSAFİRHANE

Her aralık ayının başından mayıs ayının sonuna kadar bu imkânı (Kimsesizler Oteli) özellikle sokakta yaşayan evsiz, kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Devletin bu konuyla çok ciddi yaptığı işler var. Bu sene otelde 144 evsiz veya sokakta yaşayan vatandaşımız konaklıyor. Yarın 96 kişi kapasiteli yeni bir misafirhane daha açacağız. Burada gelen misafirlerimize sabah-akşam sıcak yemek, 24 saat sıcak su imkânı, giysi tedarik ediyoruz.

Yaşamının gönlünce olması için imkânlarımızı seferber edeceğizALLAH İNSANI SINAR

Sosyal medyada paylaşılan videoda Hasan M., “Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum. Gece 1’de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Benim de evim olacak, düzenim olacak. Buna inanıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince işe almıyorlar” demişti.

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