Bisiklet yoluna 6 parçalı hat

2020 yılında tamamlanması planlanan Ankara Bisiklet Yolu Projesi’nin detayları belli oldu. 53.6 kilometrelik yol; Eryaman, Bağlıca, Ümitköy, Batıkent, İvedik, Ostim, Bilkent, Söğütözü, Bahçelievler, Ulus ve Cebeci’yi kapsayan 6 farklı hattı Eskişehir Yolu üzerinden birbirine bağlayacak.
Ankara'ya yapılması planlanan 53.6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bugün düzenlenecek lansmanla kamu oyuna duyuracağı bisiklet yollarının inşaatına 3 ay içinde başlanması planlanıyor. Metro istasyonları ve EGO’nun bin 600 otobüsünün bisiklet taşımaya uygun hale getirilerek, 2020 yılında projenin tamamlanmasını hedefleniyor. Ankara’nın Bisiklet yolu Ümitköy Metro İstasyonu’ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergahını takip ederek, Gazi Üniversitesi’nde son bulacak.
6 FARKLI HATTAN BESLENECEK
Bisiklet yolları ilk etapta 6 parçalı hattın birbirine bağlanmasıyla oluşacak. Proje kapsamında oluşturacak hatların mesafeleri ve güzergahları şöyle olacak:
*Eryaman’da 6.9 ve 3.5 kilometrelik iki ayrı hat olacak.
*En büyük hat olan Etimesgut-Bağlıca-Ümitköy arasında 16.7 kilometre bisiklet yolu yapılacak.
*Batıkent-İvedik-Ostim 7.8 kilometre
*Üniversiteler-Mustafa Kemal Mah.-Söğütözü 12.3 kilometre
*Bahçelievler-Ulus-Cebeci arasında 6.4 kilometre.
HAVA KİRLİLİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDEN UZAK KALMALI
Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş Eskişehir Yolu’ndan birbirine bağlanacak 6 hat için, “Araç yoğunluğu, egsoz dumanının yarattığı hava kirliliği göze alınarak başka bir güzergah belirlenebilir” önerisinde bulundu. Eskişehir Yolu yerine Söğütözü Caddesi, A.O.Ç kavşağı ile Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi üzerinden geçecek bir hat oluşturabileceğini işaret eden Yumrutaş, “Bu güzergah Eskişehir Yolu’na nazaran kentin tarihi turistik değerleri açısından da bir çok örnek barındırıyor. Turizm açısından da etkili olabilir” diye konuştu.
Bisiklet yoluna 6 parçalı hat
2020 yılında tamamlanması planlanan Ankara Bisiklet Yolu Projesi’nin detayları belli oldu. 53.6 kilometrelik yol; Eryaman, Bağlıca, Ümitköy, Batıkent, İvedik, Ostim, Bilkent, Söğütözü, Bahçelievler, Ulus ve Cebeci’yi kapsayan 6 farklı hattı Eskişehir Yolu üzerinden birbirine bağlayacak.
Ankara'ya yapılması planlanan 53.6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bugün düzenlenecek lansmanla kamu oyuna duyuracağı bisiklet yollarının inşaatına 3 ay içinde başlanması planlanıyor. Metro istasyonları ve EGO’nun bin 600 otobüsünün bisiklet taşımaya uygun hale getirilerek, 2020 yılında projenin tamamlanmasını hedefleniyor. Ankara’nın Bisiklet yolu Ümitköy Metro İstasyonu’ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergahını takip ederek, Gazi Üniversitesi’nde son bulacak.
6 FARKLI HATTAN BESLENECEK
Bisiklet yolları ilk etapta 6 parçalı hattın birbirine bağlanmasıyla oluşacak. Proje kapsamında oluşturacak hatların mesafeleri ve güzergahları şöyle olacak:
*Eryaman’da 6.9 ve 3.5 kilometrelik iki ayrı hat olacak.
*En büyük hat olan Etimesgut-Bağlıca-Ümitköy arasında 16.7 kilometre bisiklet yolu yapılacak.
*Batıkent-İvedik-Ostim 7.8 kilometre
*Üniversiteler-Mustafa Kemal Mah.-Söğütözü 12.3 kilometre
*Bahçelievler-Ulus-Cebeci arasında 6.4 kilometre.
HAVA KİRLİLİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDEN UZAK KALMALI
Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş Eskişehir Yolu’ndan birbirine bağlanacak 6 hat için, “Araç yoğunluğu, egsoz dumanının yarattığı hava kirliliği göze alınarak başka bir güzergah belirlenebilir” önerisinde bulundu. Eskişehir Yolu yerine Söğütözü Caddesi, A.O.Ç kavşağı ile Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi üzerinden geçecek bir hat oluşturabileceğini işaret eden Yumrutaş, “Bu güzergah Eskişehir Yolu’na nazaran kentin tarihi turistik değerleri açısından da bir çok örnek barındırıyor. Turizm açısından da etkili olabilir” diye konuştu.