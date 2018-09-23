Üniversitelilere girişimcilik tavsiyeleri

Girişimciliğin hiç olmadığı kadar trend olduğu şu günlerde, özellikle üniversiteli gençlerin girişimcilik yolcuğuna çıkmaya çok hevesli olduğunu görüyorum. Son zamanlarda Türkiye girişimcilik ekosisteminden de sevindirici haberler gelmesinin; iyzico, opsgenie gibi hikayelerin daha çok duyulmasının, üniversitelerde yaygınlaşan girişimcilik etkinliklerinin ve yine o üniversitelerdeki teknokentlerin, kuluçka merkezlerinin aktif olmasının üniversiteli gençler arasında girişimcilik trendinin yükselmesinde büyük bir etkisi var.
Peki gençler bu yolda gerçekten nelerle karşılaşacaklarını, hangi adımlardan geçeceklerini, işi kurma, büyütme, yatırım alma ve başarıya ulaştırmaya kadar neler yapmaları gerektiğini ne ölçüde biliyorlar?
İlk önce neden girişimci olmak istedikleri sorusuna verilen cevaplara bakmalıyız. Eğer yanıtlar arasında “Çalışma saatlerimi kendim belirlerim, istediğim zaman çalışırım, istemediğimde mola veririm” varsa şimdiden girişimci olma hayallerine veda etmekte yarar var. Çünkü girişimci olduğunuzda, kurumsal hayatta 9-6 çalıştığınız zamanlardan çok daha fazla çalışacaksınız.
Bu durumu kabullendikten sonra geçilmesi gereken adımlara bakalım:
Etkinliklere dahil olun!
Girişimcilik sadece üniversitelerde değil, artık tüm ülkede popüler olduğu için hatırı sayılır sayıda etkinlikler düzenleniyor. Girişimcilerin hikayelerini, yatırımcıların bakış açısını, bu ikisi arasında iletişimi dinleyebileceğiniz bu offline/online etkinlikler eminim sizin üniversitenizde ya da şehrinizde de gerçekleşiyordur. Bu etkinliklere dahil olun. Kim bilir belki de kurucu ortağınızı bu etkinliklerde bulabilirsiniz. Üniversitelerde girişimcilik ile ilgili etkinlikler düzenleyen öğrenci kulüplerine de dahil olup ekosistemle daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz.
Deneyim kazanın ve ders çıkarmayı öğrenin!
Girişimcilerin global yaş ortalamasının 36.2 olduğunu düşünürsek, henüz yolun başındasınız. Mümkün olduğunca deneyim kazanmak ve ekosistemin içine kurucu&CEO olarak olmasa da değerli bir oyuncu olarak girecek kadar vaktiniz var. Ara ara farklılık gösterse de startupların çoğunlukla aynı yollardan geçer. Bu sebeple deneyim kazanmak çok önemli. Üniversite yıllarınızda bu yolları deneyimlerseniz, birçok ders çıkarabilirsiniz. Global startup ekosisteminde çalışanların yüzde 48’inin de bu yüzden startup deneyimi var. Üniversite yıllarınızda tam zamanlı, yarı zamanlı ya da stajyer olarak deneyim kazanmaya çalışın.
Sorunları gözlemleyin ve değer üretin!
İnsanlar bir gün içinde bile onlarca şeyden şikâyet ediyor. Şikâyet ettikleri şeylerin belki o sırada çözümü yok, belki de var olan çözümler yeterli değil. İnsanları gözlemleyin, iyi bir gözlemci olup bu problemleri doğru anlayıp, analiz ederseniz ve bu problemleri çözüme kavuşturan/iyileştiren değerler üretebilirseniz bu iyi bir başlangıç olabilir. Yine de aklınızın bir köşesinde, dünyada her 3 saniyede bir startup kurulduğu ve iyi bir başlangıç yaptığını düşünen çok insan olduğu dursun. Bir problemi çözecek değeri yaratmak çok önemli. Değer üretirken daha önce hiç denenmemiş, hali hazırda bir çözümü olmayan bir alan bulmanıza da gerek yok. Facebook ilk sosyal medya, iPhone ilk telefon ya da Gmail ilk mail servisi değildi. Var olan yetersiz bir çözümü de daha iyi bir deneyim ile iyileştirerek de değer üretebilirsiniz.
Fikrim çalınır endişesine kapılmayın, iletişim kurun!
Problemini çözdüğünüzü ya da hayatlarını iyileştirdiğinizi düşündüğünüz insanlarla/şirketlerle iletişimde olun. Birbirinden farklı iletişim araçları kullanabilirsiniz ancak önemli olan sizin çözümünüzün muhtemel müşterileriniz için ifade ettiği değeri öğrenmek. Fikrinizi muhtemel müşterilerinizle paylaşmaya çekinmeyin, fikrim çalınır korkusuyla hareket etmek çoğunlukla birşey kazandırmaz. Çünkü zaten sizin dışınızda biri tarafından bu kadar kolay bir şekilde yapılıyorsa, siz ürününüzü ortaya çıkartıktan sonra da dev şirketler ya da muadilleriniz çok hızlı bir şekilde sizin girişimcilik yolcuğuna son verebilir. Bu sebeple, iletişim kurmaktan çekinmeyin.
Sürekli deneyin, ilk ürünü test edin!
Eğer tüm bu aşamaları geçtiyseniz, artık çözümünüzü test etmenin vakti geldi de geçiyor bile. Ürününüzün prototipini çıkardıktan sonra muhtemel müşterilerinizle test edin, fikirlerini alın ve şu soruların yanıtlarını almaya çalışın:
Bu çözümü kullanırlar mı? Problemi gerçekten ortadan kaldırıyor mu? Bu çözüm için neleri feda edebilir? Ne kadar ücret öder ya da öder mi?
Cevaplara göre çözümünüz iyileştirin sonra tekrar test edin ve bunu sürekli yapın.
Üniversitelilere girişimcilik tavsiyeleri
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Girişimciliğin hiç olmadığı kadar trend olduğu şu günlerde, özellikle üniversiteli gençlerin girişimcilik yolcuğuna çıkmaya çok hevesli olduğunu görüyorum. Son zamanlarda Türkiye girişimcilik ekosisteminden de sevindirici haberler gelmesinin; iyzico, opsgenie gibi hikayelerin daha çok duyulmasının, üniversitelerde yaygınlaşan girişimcilik etkinliklerinin ve yine o üniversitelerdeki teknokentlerin, kuluçka merkezlerinin aktif olmasının üniversiteli gençler arasında girişimcilik trendinin yükselmesinde büyük bir etkisi var.
Peki gençler bu yolda gerçekten nelerle karşılaşacaklarını, hangi adımlardan geçeceklerini, işi kurma, büyütme, yatırım alma ve başarıya ulaştırmaya kadar neler yapmaları gerektiğini ne ölçüde biliyorlar?
İlk önce neden girişimci olmak istedikleri sorusuna verilen cevaplara bakmalıyız. Eğer yanıtlar arasında “Çalışma saatlerimi kendim belirlerim, istediğim zaman çalışırım, istemediğimde mola veririm” varsa şimdiden girişimci olma hayallerine veda etmekte yarar var. Çünkü girişimci olduğunuzda, kurumsal hayatta 9-6 çalıştığınız zamanlardan çok daha fazla çalışacaksınız.
Bu durumu kabullendikten sonra geçilmesi gereken adımlara bakalım:
Etkinliklere dahil olun!
Girişimcilik sadece üniversitelerde değil, artık tüm ülkede popüler olduğu için hatırı sayılır sayıda etkinlikler düzenleniyor. Girişimcilerin hikayelerini, yatırımcıların bakış açısını, bu ikisi arasında iletişimi dinleyebileceğiniz bu offline/online etkinlikler eminim sizin üniversitenizde ya da şehrinizde de gerçekleşiyordur. Bu etkinliklere dahil olun. Kim bilir belki de kurucu ortağınızı bu etkinliklerde bulabilirsiniz. Üniversitelerde girişimcilik ile ilgili etkinlikler düzenleyen öğrenci kulüplerine de dahil olup ekosistemle daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz.
Deneyim kazanın ve ders çıkarmayı öğrenin!
Girişimcilerin global yaş ortalamasının 36.2 olduğunu düşünürsek, henüz yolun başındasınız. Mümkün olduğunca deneyim kazanmak ve ekosistemin içine kurucu&CEO olarak olmasa da değerli bir oyuncu olarak girecek kadar vaktiniz var. Ara ara farklılık gösterse de startupların çoğunlukla aynı yollardan geçer. Bu sebeple deneyim kazanmak çok önemli. Üniversite yıllarınızda bu yolları deneyimlerseniz, birçok ders çıkarabilirsiniz. Global startup ekosisteminde çalışanların yüzde 48’inin de bu yüzden startup deneyimi var. Üniversite yıllarınızda tam zamanlı, yarı zamanlı ya da stajyer olarak deneyim kazanmaya çalışın.
Sorunları gözlemleyin ve değer üretin!
İnsanlar bir gün içinde bile onlarca şeyden şikâyet ediyor. Şikâyet ettikleri şeylerin belki o sırada çözümü yok, belki de var olan çözümler yeterli değil. İnsanları gözlemleyin, iyi bir gözlemci olup bu problemleri doğru anlayıp, analiz ederseniz ve bu problemleri çözüme kavuşturan/iyileştiren değerler üretebilirseniz bu iyi bir başlangıç olabilir. Yine de aklınızın bir köşesinde, dünyada her 3 saniyede bir startup kurulduğu ve iyi bir başlangıç yaptığını düşünen çok insan olduğu dursun. Bir problemi çözecek değeri yaratmak çok önemli. Değer üretirken daha önce hiç denenmemiş, hali hazırda bir çözümü olmayan bir alan bulmanıza da gerek yok. Facebook ilk sosyal medya, iPhone ilk telefon ya da Gmail ilk mail servisi değildi. Var olan yetersiz bir çözümü de daha iyi bir deneyim ile iyileştirerek de değer üretebilirsiniz.
Fikrim çalınır endişesine kapılmayın, iletişim kurun!
Problemini çözdüğünüzü ya da hayatlarını iyileştirdiğinizi düşündüğünüz insanlarla/şirketlerle iletişimde olun. Birbirinden farklı iletişim araçları kullanabilirsiniz ancak önemli olan sizin çözümünüzün muhtemel müşterileriniz için ifade ettiği değeri öğrenmek. Fikrinizi muhtemel müşterilerinizle paylaşmaya çekinmeyin, fikrim çalınır korkusuyla hareket etmek çoğunlukla birşey kazandırmaz. Çünkü zaten sizin dışınızda biri tarafından bu kadar kolay bir şekilde yapılıyorsa, siz ürününüzü ortaya çıkartıktan sonra da dev şirketler ya da muadilleriniz çok hızlı bir şekilde sizin girişimcilik yolcuğuna son verebilir. Bu sebeple, iletişim kurmaktan çekinmeyin.
Sürekli deneyin, ilk ürünü test edin!
Eğer tüm bu aşamaları geçtiyseniz, artık çözümünüzü test etmenin vakti geldi de geçiyor bile. Ürününüzün prototipini çıkardıktan sonra muhtemel müşterilerinizle test edin, fikirlerini alın ve şu soruların yanıtlarını almaya çalışın:
Bu çözümü kullanırlar mı? Problemi gerçekten ortadan kaldırıyor mu? Bu çözüm için neleri feda edebilir? Ne kadar ücret öder ya da öder mi?
Cevaplara göre çözümünüz iyileştirin sonra tekrar test edin ve bunu sürekli yapın.