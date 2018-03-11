Bir ekosistemin gelişmesi için en önemli kırılma noktalarından birisi başarı hikayeleridir. Başarı hikayeleri ilgiyi ve yatırımı artırırken, başarı hikayesinin içinde şirket büyütmenin reçetesini elde edenler, bu reçeteyi sahip oldukları finansal güçle de birleştirip daha başarılı şirketler ortaya çıkarır.

Bugün bahsedeceğim şirket Türkiye için çok ama çok önemli bir örnek. Neden mi? Şöyle sıralayabilirim:



• Türkiye’de çoğu girişimin ortak büyüme problemi olan ölçeklenemeyen işlerden pivot etmeleri



• Tüm dünyada 3000’in üzerinde şirkete Türk mühendislerinin Ankara’da ürettiği yazılımı satmaları



• ABD’nin en önemli yatırımcılarından biri olan Battery Ventures’dan 10 milyon dolar yatırım alarak büyümelerini hızlandırmaları



Ölçeklenebilir İş Modelleri Üretmek

Berkay Mollamustafaoğlu ve ekibi, ilk şirketlerini kurduklarında daha çok danışmanlık üzerine işler yapıyorlardı. Yurtdışında birçok müşterileri olmasına rağmen işin ölçeklenebilir olmadığını anlıyordu. Kısaca, iş hızlı ve çok büyümeyecek gibi gözüküyordu. Bu problem nedeniyle, nasıl ölçeklenebilir bir iş kurabileceklerini düşünmeye başladılar.



Üç fikir buldular ve denemeye koyuldular. Bu fikirlerden ikisi teknik olarak zor işler, diğeri ise teknik olarak nispeten daha kolay ancak müşteriyi anladıkları bir fikirdi. Bu üçüncü iş ilgi görmeye başladı ve Opsgenie doğdu.



Opsgenie Nedir, Ne Yapar?

Opsgenie, bir web sitesinin çalışıp çalışmamasını takip eden ve bir sorun olduğunda SMS, e-posta gibi bildirimler gönderen bir iş yapıyor. Örneğin; hepsiburada.com, ciceksepeti.com gibi satış yapan sitelerin sürekli çalışıyor olması gerekir. Bu tarz sitelerde bir sorun olduğunda, sorunu çözecek kişiye böyle bir sorunun olduğunu haber veriyorlar.



Ankara’dan tüm dünyaya 3000’den fazla müşteriye nasıl ulaşıyorlar?

Bu üç fikirden Opsgenie öne çıkıp hızla büyümeye başladıktan bir süre sonra, diğer işleri bırakıp buna odaklandılar. Berkay özellikle ürüne çok yoğunlaştı ve müşterileri neredeyse oraya gidip onları anlamaya ve sorunlarını çözmeye çalıştı. Aslında, büyümelerinde birkaç kırılma noktası oldu: ilki ABD’de önemli birkaç müşterinin ürünleri ile ilgilenip alması. Bu gelişme hem kendilerine olan güvenlerini artırdı hem de ürünü çok daha iyi hale getirmelerini sağladı.



Her zaman dediğim gibi “İyi şirketi, iyi müşteri yaratır!”

Diğer kırılma noktası ise; Berkay’ın müşterilerini anlamak için inanılmaz odaklı olması sayesinde, artık forumlarda bu alanda bir soru sorulduğunda ilk akla gelen isimlerden birinin Berkay olması oldu. Ve bu durum, şirketin dünyanın en iyi pazarlamasını bedavaya yapmasını sağladı. Bu popülerlik neticesinde, çok ünlü ve sözü geçen bir şirketin CTO’su, Opsgenie hakkında bir tweet attı ve bu tweet’in ardından Opsgenie inanılmaz bir ilgi gördü ve çok sayıda müşteri kazandı.



Maliyeti “0”!

Bu Başarıdan Neler Öğrenebiliriz?

1. Global bakış açısı: Berkay ve ekibin global deneyimi ve bakış açısı çok kritik. Çok odaklı ve teknik bir alanda çalışmasına ve Türkiye’de bu alan çok küçük olmasına rağmen, tüm dünyayı hedeflediğinden büyük bir şirket yaratıyor.



2. Denemek, denemek, bir daha denemek: Beni en çok şaşırtan şey, biz mühendislerin hep teknik anlamda çok daha zor konuları seçmemiz. Ama onlar bu konuda takıntılı olmayıp farklı şeyler deniyor ve pazarın olumlu tepki verdiği seçeneği benimsiyorlar.



3. Sıfır pazarlama bütçesi ile en etkili pazarlamayı yapmak: Berkay’ın yaptığı belki de en büyük yatırım; müşterisini anlamak ve müşterisinin problemlerini çözmek için harcadığı zamandı. Bu ona o ünlü CTO’nun paylaşımını ve birçok yeni müşteriyi getirdi.



Gurur duyulacak, paylaşacak daha çok hikayemiz var. Opsgenie, ekosistemde sadece internet şirketleri veya e-ticaret işlerinin olmadığının, hem global pazar hedeflemesi hem de teknik anlamda başarılı girişimlerin en güzel örneklerinden birisi. Üstelik bunu Ankara’da 70 Türk ve ABD’de çalıştırdığı 70 Amerikalı çalışanı ile yapıyor.