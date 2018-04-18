Seçimler erkene alınacak mı?

Dün de gittiğimde “olağan bir Salı” yaşanıyordu.

TBMM koridorlarını ilk önce liderleri Devlet Bahçeli’yi dinlemek için gelen MHP’liler hareketlendirdi. Saat 11:00’e doğru, AK Partililer gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM koruma ekipleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçeceği Şeref Salonu ve koridorları güvenlik şeritleri ile bölmeye başlamıştı. Birden bire gazeteciler hareketlenmeye başladı. “Son dakika” haberleri düşmeye başladı. Siyasetçiler, gazeteciler birbirlerine “ne oldu, kim ne demiş” diye sormaya başladı. “Bahçeli, erken seçim istedi ve tarih verdi” cümlesi duyulmaya başlandı. O an itibariyle koridorlardaki dalgalanma ile “olağan Salı” gitmiş, yerini “sallanan Salı” almıştı.

TBMM KORİDORUNDAKİ SOHBETLER

Bir meslektaşım “gitti bizim erken rezervasyon” dedi. “Neden” dediğimde “Bahçeli’nin açıkladığı tarih(26 Ağustos 2018) 9 günlük bayram tatiline denk geliyor ve biz de ucuz olsun diye erken rezervasyon yapmıştık” yanıtını aldım.

“Bahçeli Erdoğan’dan habersiz yapmaz böyle bir şey” diyen bir iktidar milletvekili, sözlerini “Artık CHP’liler düşünsün, onların seçmenler yine tatilde yakalanacak” esprisi ile sürdürdü.

Ancak bir başka AK Parti milletvekili aynı fikirde değildi. O da Bahçeli’nin Erdoğan’dan habersiz bu çıkışı yaptığını savunarak, “Sayın Cumhurbaşkanı dayatmaları sevmez. O nedenle erken seçime gitse bile o seçim 26 Ağustos’ta olmaz” yorumunu yaptı.

AK Parti’nin TBMM’deki önemli isimlerinden biri yanımızdan geçiyordu. “Siz ne düşünüyorsunuz” dedim. Yanıtı çok net oldu: “Bahçeli’nin konuşmasından sonra ok yaydan çıkmış oldu. 26 Ağustos’ta olmasa bile erken seçim gündeme girdi...”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdullah Gül daha temkinliydi ve “partinin yetkili kurulları değerlendirir” diye geçiştirdiler soruları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzden geçerken “değerlendirmeniz olacak mı” sorusuna “Şimdilik düşünmüyorum” karşılığını verdi. Ardından da bugün Bahçeli ile görüşmesini hatırlattı.

Bu açıklamadan sonra AK Partililerin yanıtları da “yarını bekleyelim”e dönüştü.

BAKAN GÜL BAHÇELİ İLE NE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Adalet Bakanı Gül’ün, önce MHP lideri Bahçeli, ardından da Erdoğan ile görüşmesi heyecan yarattı. Bakan Gül’e “Ziyaretiniz bugün mü belli oldu yoksa eskiden alınmış bir randevu muydu” diye sordum. “Önceden belliydi” dedi. Biraz araştırdım. Gül’ün randevuyu Bahçeli’yi 16 Nisan’ın yıldönümünde yapmayı planladıkları bir toplantıya davet etmek için istediğini ve geçen Cuma Gül’e randevu verildiğini öğrendim.

TBMM KULİSİNDE SORULAN SORULAR VE YANITLAR

TBMM koridorlarında uzun süre kaldım. Orada en çok sorulan soruları ve duyduğum yanıtları özetleyerek aktarmak istiyorum:

1- AK Parti ve MHP geçen haftaya dek “erken seçim” için ne diyordu?

Gazeteci Talat Atilla, 16 Mart 2018 günü köşesinde “Erken seçimi Bahçeli isteyecek” diye yazmıştı. Bu iddia başka gazeteciler tarafından da tekrarlanıp gündemde tutulunca hem MHP hem AK Parti tepki göstermiş, iddiayı yalanlamıştı. Bahçeli ve yardımcısı Prof. Semih Yalçın erken seçim olmayacağı konusunda çok net konuşmuştu.

On gün önce canlı yayında NTV’den Özgür Akbaş’ın “Sayın Bahçeli bir çıkış yapar ve erken seçim isterse ne olur” sorusunu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da “Sadece çıkış yapmış olur. Erken seçim olmayacak, şiddetle karşıyız” karşılığını vermişti.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Parti Sözcüsü Mahir Ünal, defalarca seçimlerin zamanında olacağını ifade etmişti. Başbakan Bekir Bozdağ’ın erken seçim sorularına yanıtı “kaç defa tekrar edeceğiz, seçimler zamanında yapılacak” olmuştu.

2 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin böyle bir açıklama yapacağından haberdar mıydı?

Genel kanaat, haberi olmadığı yönündeydi. Bunun en büyük göstergesi, Erdoğan’ın grup konuşmasında üç kere seçimlerden söz edip 2019 tarihini vermesiydi. Başka bir gösterge de Bahçeli’nin “böyle bir açıklama yapacağınızdan cumhur ittifakındaki ortaklarınızın haberi var mıydı” sorusuna “hayır” yanıtını vermesiydi. Başbakan Yıldırım ve TBMM’deki bütün AK Partililer de Bahçeli’nin çıkışını “sürpriz” olarak karşılıyordu.

3- Bahçeli neden 26 Ağustos’u seçti?

O tarih, Malazgirt Zaferi’nin ve 30 Ağustos’ta zaferle noktalanan Büyük Taarruzun başlangıcının yıldönümüydü. Diğer tarafından bu yıl Kurban Bayramı tatili 26 Ağustos’ta bitiyordu. Bir başka yorum kongre sürecini tamamlayamayan İYİ Parti’nin o tarihte seçime giremeyeceği idi. Ayrıca 3 aylığına uzatılınca 20 Temmuz’da bitecek OHAL bir daha uzatılmazsa, seçimlere OHAL’siz gitme durumu da ortaya çıkabilirdi.

4- İYİ Parti seçimlere ne zaman girebilir?

“İYİ Parti 1 Nisan’da kongre yaptığı için 1 Ekim’den sonraki seçimlere katılabilir” yorumları yapılıyor. Ancak, İYİ Parti’nin CHP’nin de desteği ile TBMM’de 20 milletvekili ile grup kurarak bu engeli aşabileceğine dikkat çekiliyor. Bir başka seçenek de Demokrat Parti ismi ile seçimlere katılım. AK Partililer, seçim tarihinin “İYİ Parti’nin seçimlerine girmemesi” fikri üzerinden belirlenmesi halinde halkın tepkisini çekeceği ve ters tepeceği görüşünü de savunuyor.

5 - Uyum yasaları o tarihe yetişir mi?

Uyum yasalarını hazırlayan komisyondaki bir yetkiliye sorunca “Biz seçimler 2019’da yapılacak gibi çalışıyoruz. Daha yapacak çok iş var ama istenirse yetiştiririz.”

6- Erken Seçim olacak mı olmayacak mı?

Soruyu yönelttiğim siyasetçiler ile meslektaşlarımın yanıtlarından şu sonucu çıkardım:

“Erken seçim ihtimali daha yüksek ama 26 Ağustos’ta değil, Ekim ya da Kasım’da olur. Bir ihtimal de Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası konjonktürü gerekçe gösterip Bahçeli’yi seçimlerinin zamanında yapılması konusunda ikna edebilir.”