Rusya ne ima ediyor?

31 Aralık günü Suriye’deki Rus askeri birlikleri saldırıya uğramış, 2 Rus askeri ölmüştü. Bunu bahane eden Rusya, rejim güçleri ile birlikte İdlib’deki muhalifleri bombalamaya başlamıştı.

8 Ocak günü, Rusya Savunma Bakanlığı resmi Facebook sayfası üzerinden kamuoyu ile bazı bilgiler paylaştı.

Buna göre, 5 ve 6 ocak günleri Suriye topraklarında Rusya’ya ait olan Tartus Deniz Üssü ile Hmeymin Hava Üssü muhaliflerin saldırısına uğradı.

Hmeymim Hava Üssü’ne doğru 10 adet “drone” (insansız hava aracı) gönderildi.

Üç adet drone ise Tartus Deniz Üssü’nü hedef alıyordu.

Bu insansız hava araçlarından altısının kontrolü Rus muhabereciler tarafından ele geçirildi. Üçü havada patlatılırken üçü kontrollü bir alana indirildi. Geri kalan 6 insansız hava aracı ise üslerdeki Pantsir-S savunma sistemi tarafından vuruldu.

İDDİALAR EFSANE GAZETEDEN

Rusya’nın iddiaları bununla sınırlı tutmadı. Krasnaya Zvezda isimli gazetede söz konusu insansız hava araçlarının İdlib’in güney batısında “ılımlı” muhalif grupların bulunduğu Muazar yerleşim biriminden geldiği ileri sürüldü. Diğer taraftan, insansız hava araçlarının seyrüsefer (Navigasyon) ve patlayıcı donanımının profesyonelce hazırlandığı ve bunun, yüksek teknolojiye sahip bir ülke desteği ile mümkün olabileceği bilgisi Rusya basını ile paylaşıldı.

Başka bir gazetede yayınlansa “iddia” olarak kalabilecek bu bilgiler, Krasnaya Zvezda gazetesinde çıkınca çok önemsendi. Çünkü bu gazete 1924’ten itibaren Kızıl Ordu’nun sesi olarak çalıştı. Kızıl Yıldız Nişanı, Lenin Nişanı gibi önemli ödüllerin sahibi olan, 2. Dünya savaşında büyük rol oynayan efsane gazete, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Merkezi Yayın Organı” olarak işlev görmeye başladı. Merkezi Moskova’da bulunan gazete Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından basılıyor.

TÜRKİYE’Yİ Mİ İMA EDİYOR?

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıktan açığa “yüksek teknolojiye sahip bir ülkenin desteği”ni gündeme getirmesi, gözleri ABD’ye çevirmişti. The Guardian Gazetesi, 9 Ocak günü, Rusya’nın ABD’yi kastettiğini, ancak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un iddiayı yalanladığını yazdı. ABD’li yetkililer de Rusya’nın fotoğrafını paylaştığı hava araçlarının herkes tarafından kolayca hazırlanabileceğini ileri sürerek iddiayı boşa çıkarmaya çalıştılar.

ABD ile Rusya arasında bu polemik tam yatışmıştı ki Rusya Savunma Bakanlığı, Ankara’ya MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’a gönderdiği mektupları da basına sızdırdı.

Mektupta, Türkiye’den ateşkese uyulması ve insansız hava araçlarıyla yapılan benzer saldırıların önlenmesi için “kontrolü altındaki gruplar” üzerindeki sorumluluklarını yerine getirmesi isteniyordu.

Dışişleri bakanlıklarının devre dışı bırakılması suretiyle doğrudan ordu ve istihbarat servisinin muhatap alındığı bu yöntem, Sovyetlerin ünlü istihbarat örgütü KGB’nin tarzı olan bir yöntem. Dolayısıyla da diplomatik nezaketten yoksun ve itham edici bir üslubu var.

ANKARA DA RUSYA’YI SUÇLUYOR

Rusya’nın Ankara’ya yönelttiği bu ağır ithamı bir de basın üzerinden yaymış olması, Türkiye’yi sıkıştırma amaçlıydı.

Ankara, Rusya’nın bu hedefini kısa sürede fark ederek harekete geçti ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ni Dışişeri’ne çağırarak ateşkes kararını ihlal etme suçlamasını yöneltti.

27 Ekim 2017 günü yazdığım “İdlib Gerçekleri” başlıklı yazımda Rusya ve Esad’ın son kertede İdlib’i almak isteyeceğine dikkat çekmeye çalışmıştım.

Bugün geldiğimiz noktada, Rusya ve Esad, İdlib’i muhaliflerden arındırmak için bahaneler bulmaya çalışıyor, gerekirse üretiyor. Bu da Türkiye ile Rusya’yı daha sık karşı karşıya getiriyor.

YPG nedeniyle ABD ile Suriye diyaloğu kuramayan Türkiye’nin Rusya’yı da kaybetmesi, Suriye üzerindeki söz hakkını zayıflatabilir ve Fırat Kalkanı ile sınırlı hale getirebilir.

O yüzden, eğer söz konusu saldırılar, Türkiye’nin desteklediği “ılımlı” gruplar tarafından Türkiye’ye rağmen gerçekleşmişse, kendilerine sıkı bir uyarı yapmak zorunda kalabilir.