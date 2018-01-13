Özge’nin gözleri ve vicdan terazisi

İSTANBULLULAR bilir: Kadıköy’den Mühürdar Caddesi üzerinden Moda’ya çıkılır. İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğü sağınızdayken, soldaki Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’ni geçtikten sonra caddeyi sol tarafta kesen ilk cadde Tuğlacı Eminbey Caddesi’dir. Hemen girişinde nargileciler ve kafeler var.

7 Ekim 2016 günü saat 14.30 civarında üniversite öğrencisi Özge Kandemir ve çocukluk arkadaşı Büşra Özsayın da iki caddenin kesiştiği köşedeydi. Birden Mühürdar Caddesi tarafından gelen bir inşaat kamyonu, Tuğlacı Eminbey Caddesi’ne girdi. Cadde dardı. Kasası, Özge’nin çantasına takıldı ve Özge’yi tekerleğin altına aldı. Kamyon şoförü Özge’nin üzerinden geçip ilerlemeye çalışırken, yoldan geçen bir vatandaş durmasını istedi. Kamyon biraz ileri alınınca acı tablo ortaya çıktı. Özge, 22 yaşında hayatını kaybetmişti. Arkadaşı Büşra ise yaralıydı.

Peki sonra ne oldu dersiniz?

Kamyon şoförü Aydın Yanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve tutuksuz yargılanmaya başlandı. Çünkü, 12 Ekim 2016 günü hazırlanan bilirkişi raporu Özge’yi de tali kusurlu bulmuştu. 31 Ocak 2017 günü yapılan ilk duruşmada mahkeme tutuksuz yargılamaya devam kararı aldı. 21 Mart, 20 Haziran, 21 Eylül ve 16 Kasım’daki duruşmalarda durum değişmedi, sanık hiç tutuklanmadı.

Üstelik 20 Haziran’daki duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Nazmi Mardinoğlu’nun “Sanık adli kontrol kararına uymuyor” yazısı mahkemeye sunulmuştu. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin yolun tek yönlü, zeminin asfalt, yüzeyin kuru, vaktin gündüz, mahallin meskûn olduğuna dikkat çektiği 5 Mayıs 2017 tarihli raporunda da sanığın tam kusurlu, kaldırımdaki Özge ve Büşra’nın ise hiçbir kusuru olmadığına dikkat çekiliyordu.

Bir sonraki duruşma 16 Mart 2018’de yapılacak. Özge’nin doğum gününden 4 gün sonra. Aileler, bu duruma isyan ediyor ve adalete güvenmek istiyor.

Şimdi şu fotoğrafa bakın, üşenmezseniz internette olay anı görüntüsünü bulup izleyin, sonra da elinizi vicdanınıza koyup düşünün:

İnsanların bir-iki tweet mesajı, gazetecilerin yazdıkları, söyledikleri nedeniyle yıllarca F tipi cezaevlerinde tutulduğu, eşlerine çocuklarına bile yurtdışı yasağı konulduğu bu ülkede, 22 yaşında bir gencin, ailesinin ona seslenişiyle Özge’nin hayatını söndüren şahsın elini kolunu sallayarak aramızda dolaşması sizin vicdan terazinizi bozmuyor mu?

CHP İÇİN KRİTİK GÜN

CHP İstanbul İl Kongresi bugün Bostancı Kültür Kongre Merkezi’nde yapılacak. Mevcut İl Başkanı Cemal Canbolat ile CHP Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu arasında büyük bir çekişme var. Parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu desteklediği konuşuluyor ama Canbolat’ı destekleyenler “Kılıçdaroğlu hiçbir adayı işaret etmedi” diyor.

İstanbul delegeleri bugün önemli bir karar verecek. Canbolat’ın performansından memnun olanlar “Canbolat ile yola devam” diyecek. “Değişim şart” diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.

Bir CHP İstanbul delegesine “Kimi destekliyorsunuz, neden?” diye sordum. “Canan Hanım’ı, çünkü Meral Akşener büyük kentlerde bizim seçmenlerden, özellikle de kadınlardan oy götürebilir. İstanbul’da Canan Hanım gibi deneyimli bir kadın il başkanı bu tehlikeyi bertaraf edebilir” karşılığını aldım.

CHP’nin il kongrelerinde tansiyon yüksek oluyordu. Bazı illerde yumruklaşmaya varan kavgalar oldu. Kılıçdaroğlu bu yüzden İstanbul yöneticilerine kongrenin gerilimsiz geçmesi için ellerinden geleni yapmaları talimatı vermiş.

İstanbul Kılıçdaroğlu için de çok önemli, çünkü büyük kurultayda rakip çıkarsa Ankara, İstanbul ve İzmir delegeleri her şeyi belirliyor.