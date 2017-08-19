IŞİD’in ‘koçbaşı’ saldırıları...

3 Mart 2006 günü, İran göçmeni bir Amerikalı olan Reza Taheri-Azar, gri renkli kiralık cipin direksiyonunu, saatte 72 kilometre hızla giderken Kuzey Carolina Üniversitesi kampusundaki en kalabalık meydana kırmıştı.

Alandaki bariyerler engel olmasa büyük bir felakete neden olacak bu saldırı, 9 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Saldırgan, ifadesinde saldırıyı dünya genelindeki Müslüman ölümlerini protesto için gerçekleştirdiğini, ABD hükümetini cezalandırdığını söyledi.

Bu saldırı, dünya terörle mücadele tarihine geçen ilk VRA’lardan biri oldu.

VRA, “vehicle ramming attack” sözcüklerinin kısaltılması. Türk güvenlik güçlerinin kullandığı Türkçe bir karşılığı var mı bilmiyorum ama “ramming” sözcüğü, bir koçun koşarak bir yere bindirmesi ya da şahmerdan ile bir kapının kırılması gibi eylemlerin İngilizce karşılığı.

2 YILDA 10 SALDIRI

2000’li yılların ikinci yarısında İsrail’de sıkça görülen yöntem, son dönemde ABD’de, Kanada’da ve Avrupa’da yayılmaya başladı. En önemlilerini derlemeye çalıştım:

- 21 Aralık 2014 günü Fransa’nın Dijon şehrinde bir terörist, aracını yarım saat boyunca şehrin 5 ayrı yerinde yayaların üzerine sürdü. 11 yaya hedef olurken ikisi ağır yaralandı.

- 22 Aralık 2014’te Fransa’da Nantes’de bir sürücü aracını yılbaşı pazarında alışveriş yapan yayaların üzerine sürdü. 10 kişi yaralandı, bir kişi öldü.

- 14 Temmuz 2016 gecesi, Fransa milli gününü kutlarken bir TIR Nice’de havai fişek gösterilerini izleyen kalabalığın ortasına daldı. 86 kişi öldü, 458 kişi yaralandı.

- 28 Kasım 2016’da ABD’de Ohio Devlet Üniversitesi’nde Somali göçmeni bir saldırgan aracını öğrencilere doğru sürdü. 13 kişi yaralandı.

- 19 Aralık 2016’da Berlin’de bir kamyon, yılbaşı pazarına daldı. 12 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

- 22 Mart 2017’de Londra’da ünlü Westminster Sarayı’nın çevresi VRA hedefi oldu. O sırada kaldırımda yürümekte olan 50 kişi yaralandı. Saldırgan, daha sonra sarayda nöbet tutan bir polisi bıçakladı ve vuruldu.

- 7 Nisan 2017 günü İsveç’in başkenti Stockholm’deki Queen Caddesi’nde bir dağıtım kamyonu yayaların üzerine sürüldü. 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

- 3 Haziran 2017’de Londra’da bir araç kaldırıma çıktı ve önüne geleni ezmeye başladı. 8 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

- 19 Haziran 2017 günü yine Londra’da, bu kez Finsbury Park’ta bir araç kalabalığın üzerine son hız sürüldü. 8 kişi yaralandı, bir kişi öldü. Aynı gün, Paris’te Champ Elysees’de bir kişi aracını jandarma birliğinin üzerine sürmeye çalıştı, ancak vurularak durduruldu. Araçtan patlayıcılar ve silahlar çıktı.

- 9 Ağustos 2017’de bir araç, Paris’te bir grup askerin üzerine sürüldü. Üçü ağır olmak üzere altı asker yaralandı.

- Son olarak 17 Ağustos günü Barcelona’da turistik cadde La Rambla’da bir araç kalabalığın ortasına daldı. 13 kişi öldü, onlarca yaralı var.

EVE DÖNEN HÜCRELER

Güvenlik uzmanlarına göre VRA yöntemi, IŞİD’in Batı ülkelerindeki hücreleri tarafından yapılıyor.

Alınan önlemler ve ülkeler arasındaki istihbarat ve güvenlik işbirliği, IŞİD militanlarının dolaşımını, bomba ve silah gibi kritik malzemelere erişimini gözle görülür bir şekilde azaltmış. Bu nedenle de terör örgütü, yerel ölçekte inisiyatif alarak ‘mevcut imkânlarla’ terör saldırısı düzenlemeye yönelmiş.

Haliyle, kimi zaman çalıntı bir silah ya da bir bıçak, kimi zaman kiralık bir araç saldırı silahına dönüştürülüyor.

Söz konusu saldırıların zanlılarının ortak profili, IŞİD saflarında zaman zaman “yabancı terörist savaşçı” olarak bulunduklarını gösteriyor. Bir kısmı, IŞİD hücresi olarak o kentlerde yaşıyor ve Irak’a, Suriye’ye eleman temin ediyor. Bir kısmı da Irak ve Suriye’ye gidip, IŞİD yenilgiye uğramaya başlayınca, yaşadıkları ülkelere dönenlerden oluşuyor.

Görüldüğü gibi IŞİD’in Suriye ve Irak topraklarından atılması bu işin sonu olmayacak.

Kesin zafer, Avrupa ve ABD şehirlerine yerleşen IŞİD hücrelerinin bitirilmesiyle kazanılacak.