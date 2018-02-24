‘Bir oyun bir yumurta kadar kıymeti yok mu?’

BAŞLIĞA taşıdığım bu soruyu dün CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sordu. İçimden “Ne alaka” dedim. Seçmenin sandığa attığı bir oy ile sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta arasında nasıl bir ilişki kurmuştu acaba?

Bir haber başlığı gösterdi. “15 mühürsüz yumurtaya 15 bin TL ceza” yazıyordu. Artık hepimizin cebinde bir akıllı telefon var ya...

Başlığı hemen Google’da aradım ve buldum. Mümin Ihlamur isimli vatandaş, Foça’da yaşıyor. Hayvancılık, çiftçilik yaptığını anlatıyor ve ekliyor: “40-50 tavuk ve bir-iki kuzu yapabilirsek yapıyoruz. Tüketemediğimiz yumurtaları pazarda satıyoruz...”

65 yaşındaki Mümin Amca, 2015 yılının mayıs ayında bir gün, sepetinde 30 yumurta ile pazara gidip tezgâhını açmış. 15 yumurtayı kısa sürede satmış. Geri kalan 15 yumurtayı da telefonla sipariş veren biri için poşetlemiş ve tezgâhının yanına koymuş. Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü görevlileri, sipariş veren müşterisinden önce gelmiş ne yazık ki...

Yumurtalara bakmış görevliler. 15’i de mühürsüzmüş. “Bilmiyor musun mühürsüz yumurta satmanın suç olduğunu” demişler. Nereden bilsin? Hepi topu 20-30 yumurta satıyor Mümin Amca... “Bilmiyorum” demiş.

Denetime gelen yetkililer hemen tutanak tutmuşlar. Aradan 28 ay geçmiş. Mümin Amca rahatsızlanmış ve bir süre hastanede tedavi görmüş. Taburcu olup eve geldiği gün, kapısında bir tebligat bulmuş. Pazarda tutulan tutanak işleme konulmuş ve 22 Ağustos 2017 tarihli bir kararla 15 mühürsüz yumurta için 15 bin TL ceza kesilmiş.

Mümin Amca, çare aramaya başlamış ve bir avukat bulmuş ve cezaya itiraz etmiş. “Hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim” diyor.

‘MÜHÜR OLMADAN OYUNA NASIL SAHİP ÇIKACAK’

CHP’li Gürsel Tekin, AK Parti ile MHP’nin TBMM’ye sunduğu pakette, bundan sonra yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulaların mühürlü olması şartını kaldırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Mümin Amca’nın oyu pazarda sattığı yumurtadan daha mı kıymetsiz? Yumurtaya mührü zorunlu yapacaksın, oy pusulasına mührü gereksiz göreceksin. Vatandaşın en kıymetli haklarından biri 5 yılda bir önüne gelen o oy pusulası değil mi? Mümin Amca’nın oyunun nereye gideceğini bilmeye hakkı yok mu? Mühürsüz pusulayla kullandığı oyuna nasıl sahip çıkacak?”

Tekin, bu konudaki tavrı nedeniyle eleştirdiği Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı “Pusulalarda filigran olacak, mühre gerek yok” savunmasına da itiraz etti.

Hatırlarsanız, 16 Nisan 2017 günü yapılan başkanlık referandumunda oylama sürerken YSK mühürsüz oy pusulalarının geçerli olacağını duyurmuştu. Muhalefetin referandumla ilgili her türlü şaibe iddiasının gerekçesi de mühürsüz oy pusulaları olmuştu.

HÂKİMLERE GÜVENMEK ZORUNDAYIZ

Gürsel Tekin ile sohbetimizin sonunda, kendimi mühürsüz oy düzenlemesinden çok Mümin Amca’ya yazılan cezanın akıbetini düşünürken buldum. Acaba ne olmuştu diye araştırdım. Bilgiye ulaştığımda derin bir nefes alıp “Allah’tan Türkiye’de hâkimler var” dedim. Evet, Foça Sulh Ceza Hâkimliği, Mümin Amca’ya kesilen o astronomik cezayı 8 Kasım 2017 günü iptal etmiş. O da tavuklarıyla kutlama yapmış.

Yüksek Seçim Kurulu da hâkimlerden oluşan bir kurul. Kurul üyeleri Cumhuriyet’in ve demokrasimizin geleceği açısından seçme ve seçilme hakkının önemini ve mühürsüz oyların doğuracağı sonuçları bizden daha iyi biliyorlar. O nedenle işin sonunda bize “İyi ki hakimler var” duygusunu yaşatmalarını beklemek hakkımız. Hâkimlere güvenmek zorundayız.