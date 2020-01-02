Uzay üssü gibi bir merkez

GEDİZ Elektrik’i çok yakından biliyorum. İzmir ve Manisa’nın elektrik dağıtımını yapıyorlar.
Gediz’in başında Uğur Yüksel var. Daha önce de yazmıştım. İzmir’e gelmeden önce Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) genel sekreterliğini yapıyordu. Yüksel aynı zamanda ODTÜ Teknokent’in de kurucu genel müdürüydü.
Bereket Enerji Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden biri...
Bu sefer ADM’yi merak ettim.
Yani Aydın, Denizli ve Muğla dağıtım şirketine...
ADM’nin de başında sektörün çok deneyimli bir ismi var; Ahmet Bayramoğlu...
Denizlili, İTÜ Elektrik Mühendisliği’nden mezun... Yüksek lisansı Marmara Üniversitesi Uluslararası Ekonomi’den...
Ahmet Bayramoğlu’yla bir günü beraber geçirdim.
ADM’nin kontrol merkezine girdim, onunla birlikte adeta bölgenin MR’ını çektik.
Akıllı sistemlerle sorunları anında görüyorlar, tek bir tuşla müdahale ediyorlar, bir telefonla ekipleri seferber ediyorlar.
Kolay değil.
Türkiye enerji altyapısı güçlü bir ülke ama sürekli yatırım istiyor.
Kentler büyüyor, paralel olarak yatırım da gerekiyor.
Size birkaç rakam vereyim.
ADM Elektrik Dağıtım 2.5 milyondan fazla tüketiciye, 64 bin kilometre hat uzunluğuyla hizmet veriyor.
2008 yılından bu yana 2.5 milyar liralık yatırım yapılmış.
Sadece 2019’daki yatırım tutarı 293 milyon, 2020 için planlanan yatırım tutarı 335 milyon...
Bu yatırımları devam ettirmek hiç de kolay değil.
Bereket Holding’in bünyesindeki ADM’nin Denizli Merkezi’nin bir uzay üssü gibi olduğunu da söylemeliyim.
Akıllı bileklikle ödül aldılar
AHMET Bayramoğlu sektörün çok deneyimli isimlerinden... Bayramoğlu için hizmet kalitesi kadar çalışan güvenliği de çok önemli...
Biz evimizde otururken patlayan bir trafoyu, kardan tipiden kopmuş enerji hatlarını tamir eden ekip hep dışarıda...
Ve bu hizmeti kesintisiz, 24 saat vermek zorundasınız.
Çok beğendiğim bir girişimde bulunmuşlar. Ve bununla ARGE ödülü almışlar.
Akıllı bileklik...
Çalışanların üzerinde taşıyacağı akıllı bileklikler, arızaya müdahale sırasında oluşabilecek risklere karşı çalışanları koruyor. Çalışanlar, yüksek gerilimli ekipmanların bulunduğu mekânlarda dedektör görevi yapan bilekliklerle görsel ve titreşim yoluyla uyarılıyor.
Bayramoğlu, “En değerli varlığımız insan, en büyük sermayemiz yine insan. İnsan için çalışıyoruz ve insanla çalışıyoruz. Bu nedenle projemiz içerik olarak görece küçük ancak sektörümüz için etkisi ve sonuçları bakımından büyük bir yenilik” diyor.
Kendileri için geliştirdikleri bu akıllı bilekliği yakında evlerde herkesin kullanabileceği bir projeye dönüştürecekler.
Kışla yaz arasında
8 kat fark var
AYDIN, Denizli, Muğla...
Ve İzmir ile Manisa...
Yıllardır söylediğim bir şey var.
Özellikle yaz ayları Türkiye Ege kıyılarına akın ediyor. Örneğin 50 bin kış nüfusu olan Çeşme bu aylarda 500 bini geçiyor; bayramlarda da 1 milyonu buluyor.
Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim de öyle...
Ama bu tatil merkezlerimizin aldıkları bütçe ve yatırım tutarı hep kış nüfusuna göre belirleniyor.
Ahmet Bayramoğlu ile konuşurken baktık o da benzer sorunları yaşıyor.
Ben de merak ettim; kışla yaz arasındaki farkları...
Bayramoğlu şu bilgileri verdi.
“2019’da Bodrum, Marmaris, Didim, Kuşadası ve Fethiye’de 64 milyon liralık yatırım yaptık. Buralarda en az ve en çok tüketim miktarlarına baktığımızda yıl içerisinde yaklaşık 8 kat artış olduğunu görüyoruz.”
Bu da gösteriyor ki; kendinizi “en çok tüketim miktarına” göre ayarlamanız gerekiyor.
Dediğim gibi bu ayarı tutturmak kolay değil.
O yüzden kontrol merkezinde epey vakit geçirdim.
Herhangi bir sorun olduğunda ekibin müdahalesini izledim. Saniyeler içinde çözüm üretildiğine şahit oldum.
Çevreyle dost
yatırımlara
destek olalım
YILLAR önce Yatağan’a dönemin Enerji Bakanı Ersin Faralyalı ile gitmiştim. Yatağan Türkiye’nin gündeminden hiç düşmüyordu. Şimdi burası Bereket Enerji’nin bünyesinde... Eskinin sorunları bitmiş gözüküyor. Ahmet Bayramoğlu da benim gibi düşünüyor. Geçmişin kötü örnekleri Türkiye’de çevreyle dost yatırımların önünü tıkıyor. Ben çevreyle dost olan yatırımları hep destekliyorum. Ve Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu görüyorum.
Uzay üssü gibi bir merkez
GEDİZ Elektrik’i çok yakından biliyorum. İzmir ve Manisa’nın elektrik dağıtımını yapıyorlar.
Gediz’in başında Uğur Yüksel var. Daha önce de yazmıştım. İzmir’e gelmeden önce Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) genel sekreterliğini yapıyordu. Yüksel aynı zamanda ODTÜ Teknokent’in de kurucu genel müdürüydü.
Bereket Enerji Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden biri...
Bu sefer ADM’yi merak ettim.
Yani Aydın, Denizli ve Muğla dağıtım şirketine...
ADM’nin de başında sektörün çok deneyimli bir ismi var; Ahmet Bayramoğlu...
Denizlili, İTÜ Elektrik Mühendisliği’nden mezun... Yüksek lisansı Marmara Üniversitesi Uluslararası Ekonomi’den...
Ahmet Bayramoğlu’yla bir günü beraber geçirdim.
ADM’nin kontrol merkezine girdim, onunla birlikte adeta bölgenin MR’ını çektik.
Akıllı sistemlerle sorunları anında görüyorlar, tek bir tuşla müdahale ediyorlar, bir telefonla ekipleri seferber ediyorlar.
Kolay değil.
Türkiye enerji altyapısı güçlü bir ülke ama sürekli yatırım istiyor.
Kentler büyüyor, paralel olarak yatırım da gerekiyor.
Size birkaç rakam vereyim.
ADM Elektrik Dağıtım 2.5 milyondan fazla tüketiciye, 64 bin kilometre hat uzunluğuyla hizmet veriyor.
2008 yılından bu yana 2.5 milyar liralık yatırım yapılmış.
Sadece 2019’daki yatırım tutarı 293 milyon, 2020 için planlanan yatırım tutarı 335 milyon...
Bu yatırımları devam ettirmek hiç de kolay değil.
Bereket Holding’in bünyesindeki ADM’nin Denizli Merkezi’nin bir uzay üssü gibi olduğunu da söylemeliyim.
Akıllı bileklikle ödül aldılar
AHMET Bayramoğlu sektörün çok deneyimli isimlerinden... Bayramoğlu için hizmet kalitesi kadar çalışan güvenliği de çok önemli...
Biz evimizde otururken patlayan bir trafoyu, kardan tipiden kopmuş enerji hatlarını tamir eden ekip hep dışarıda...
Ve bu hizmeti kesintisiz, 24 saat vermek zorundasınız.
Çok beğendiğim bir girişimde bulunmuşlar. Ve bununla ARGE ödülü almışlar.
Akıllı bileklik...
Çalışanların üzerinde taşıyacağı akıllı bileklikler, arızaya müdahale sırasında oluşabilecek risklere karşı çalışanları koruyor. Çalışanlar, yüksek gerilimli ekipmanların bulunduğu mekânlarda dedektör görevi yapan bilekliklerle görsel ve titreşim yoluyla uyarılıyor.
Bayramoğlu, “En değerli varlığımız insan, en büyük sermayemiz yine insan. İnsan için çalışıyoruz ve insanla çalışıyoruz. Bu nedenle projemiz içerik olarak görece küçük ancak sektörümüz için etkisi ve sonuçları bakımından büyük bir yenilik” diyor.
Kendileri için geliştirdikleri bu akıllı bilekliği yakında evlerde herkesin kullanabileceği bir projeye dönüştürecekler.
Kışla yaz arasında
8 kat fark var
AYDIN, Denizli, Muğla...
Ve İzmir ile Manisa...
Yıllardır söylediğim bir şey var.
Özellikle yaz ayları Türkiye Ege kıyılarına akın ediyor. Örneğin 50 bin kış nüfusu olan Çeşme bu aylarda 500 bini geçiyor; bayramlarda da 1 milyonu buluyor.
Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim de öyle...
Ama bu tatil merkezlerimizin aldıkları bütçe ve yatırım tutarı hep kış nüfusuna göre belirleniyor.
Ahmet Bayramoğlu ile konuşurken baktık o da benzer sorunları yaşıyor.
Ben de merak ettim; kışla yaz arasındaki farkları...
Bayramoğlu şu bilgileri verdi.
“2019’da Bodrum, Marmaris, Didim, Kuşadası ve Fethiye’de 64 milyon liralık yatırım yaptık. Buralarda en az ve en çok tüketim miktarlarına baktığımızda yıl içerisinde yaklaşık 8 kat artış olduğunu görüyoruz.”
Bu da gösteriyor ki; kendinizi “en çok tüketim miktarına” göre ayarlamanız gerekiyor.
Dediğim gibi bu ayarı tutturmak kolay değil.
O yüzden kontrol merkezinde epey vakit geçirdim.
Herhangi bir sorun olduğunda ekibin müdahalesini izledim. Saniyeler içinde çözüm üretildiğine şahit oldum.
Çevreyle dost
yatırımlara
destek olalım
YILLAR önce Yatağan’a dönemin Enerji Bakanı Ersin Faralyalı ile gitmiştim. Yatağan Türkiye’nin gündeminden hiç düşmüyordu. Şimdi burası Bereket Enerji’nin bünyesinde... Eskinin sorunları bitmiş gözüküyor. Ahmet Bayramoğlu da benim gibi düşünüyor. Geçmişin kötü örnekleri Türkiye’de çevreyle dost yatırımların önünü tıkıyor. Ben çevreyle dost olan yatırımları hep destekliyorum. Ve Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu görüyorum.