KİTVAK daha fazla desteği hak ediyor

İLGİYLE izlediğim kurumlar var. Gerçekten de müthiş işler yapıyorlar. Reklamları yok, son derece mütevaziler, yaptıklarını anlatmak, duyurmak bile istemiyorlar. Çünkü hepsi gönüllü yapılan işler; topluma adanmış büyük yürekli insanlar...
Onlardan birini bugün anlatmak istiyorum; KİTVAK...
Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı...
Bu vakfa destek veren, mütevellisinde olan, sabah akşam zamanlarını harcayan yüzlerce insana kendi adıma teşekkür ediyorum.
Bir insanın bile hayatını değiştirmenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum.
Hele söz konusu çocuklarımızsa bu hizmet çok daha değerli oluyor.
***
KİTVAK; binlerce çocuğun iyileşmesini sağladı. Binlerce aileye umut oldu. Onları bir gün bile yalnız bırakmadı. Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin çocuklarımızı kabul etti, misafir etti, iyileştirip yaşadıkları şehirlere yolladı.
O yüzden KİTVAK İzmir’in Türkiye’ye armağan ettiği en önemli kurumlardan biridir.
Ve çok daha fazlasını hak etmektedir.
***
Ben KİTVAK’ın kurucularının, gönüllülerinin, destek verenlerinin karşılarında saygıyla eğiliyor ve onları alkışlıyorum.
Her biri ihtiyaçtı
ve gönüllü ordusu
hepsini başardı
KİTVAK’ın ilk eseri Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’ydi. 2004’te hizmete giren hastane; çocukların teşhis ve tedavilerini üstlendi. Bugünkü bedellerle 34.5 milyon liraya mal olan hastane; kendi alanında Türkiye’nin en büyük kapasiteli hastanesi. 1 ameliyathanesi, 6 yataklı kemik iliği nakil ünitesi, 4’ü özel 48 oda ve 88 yatak kapasitesi var.
Çocuk onkolojide aynı anda 6-7 hastaya ilik nakli, erişkin onkolojide günde 50-60 hastaya ayaktan kemoterapi, yılda 15 bin hastaya hem ayaktan kemoterapi hem de poliklinik hizmeti verilen dev bir tedavi merkezi...
Bir önemli eser de; Ege Üniversitesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi 40 odalı ve 102 yatak kapasiteli...
Açıldığı günden bu yana toplam 125 bin gece konaklama yapılmış.
Çok ihtiyaç olan bir hizmetti. Çocuklarının tedavisi gelen binlerce aile nerede kalabileceklerini bilemiyordu. Aileler sefil oluyordu. Maddi imkansızlıklar da eklenince dramatik bir görüntü ortaya çıkıyordu.
KİTVAK bunu da başardı.
Üçüncü eser; Dokuz Eylül KİTVAK - Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ydi.
Balçova’daki hastane kampüsü içinde 2017’de hizmete girdi. 41 oda, 82 yatak kapasiteli... Açıldığı günden bu yana toplam 30 bin geceleme olmuş. Bu da önemli bir ihtiyaca cevap veren projeydi.
Hayat projesine
gelin destek olun
ŞİMDİ çok önemli bir proje daha geliyor. Bunun için 2 milyon liraya ihtiyaç var.
KİTVAK’ın Hayat Projesi’yle onkoloji tedavisi gören çocuklarımız Amerika’da ve Avrupa’da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacak.
Daha fazla çocuğu yaşama kazandıracak “Hücresel Tedavi Merkezi” projesi de denebilir. Projeyi hayata geçirecek olan protokol 13 Kasım 2019 tarihinde Ege Üniversitesi KİTVAK Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde imzalandı.
Hedef Jacie akreditasyonu...
Verici ve hasta için ölüm ve ağır yan etki oranları böylece azalacak. Kök hücre vericilerinin maksimum güvenliği garanti edilecek.
Jacie belgesi alan merkezler; Avrupa ve tüm dünya ülkeleri tarafından tanınıyor, referans merkez olarak kabul ediliyor.
Böyle bir proje için 2 milyon büyük bir rakam değil.
Gönüllülerin desteğini bekliyorlar.
Sivil toplumculuk zordur
SİVİL toplum örgütlerinde çalışmaya çok erken yaşlarda başladım. Toplum için bir şeyler yapmanın hazzını tattım, ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Genç bir Rotaryen olarak benim görevim çocuk yuvalarıydı. Oradaki çocuklarla yıllarca vakit geçirdim. Her cuma öğleden sonra giderek çocuklara kitaplar okudum, onlarla oynadım. Çocuklardan ayrılmak her seferinde çok zor oldu. Hafta sonlarım onları düşünerek geçti. Ama hayat böyleydi işte...
O yüzden KİTVAK gibi vakıfları, kurumları ve orada çalışan insanları çok iyi anlıyorum.
Bazen kendilerini yalnız hissedebilirler. Bazen de yorulduklarını düşünüp ara vermek isteyebilirler.
Ama veremezler...
Çok iyi bilirim.
Çünkü gönül, zaman, fikir verdikleri ve projelerle ilgili hayal kurdukları yeri terk edemezler, gidemezler.
Ben de öyleyim.
Gidemem...
Çünkü bu insanlar için buraları ikinci evleridir.
Hatta bazen kendi evleridir.
O yüzden sivil toplum için bir şeyler yapan herkese teşekkür ediyorum.
Ve onları her koşulda destekleyeceğimizin sözünü veriyorum.
KİTVAK daha fazla desteği hak ediyor
İLGİYLE izlediğim kurumlar var. Gerçekten de müthiş işler yapıyorlar. Reklamları yok, son derece mütevaziler, yaptıklarını anlatmak, duyurmak bile istemiyorlar. Çünkü hepsi gönüllü yapılan işler; topluma adanmış büyük yürekli insanlar...
Onlardan birini bugün anlatmak istiyorum; KİTVAK...
Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı...
Bu vakfa destek veren, mütevellisinde olan, sabah akşam zamanlarını harcayan yüzlerce insana kendi adıma teşekkür ediyorum.
Bir insanın bile hayatını değiştirmenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum.
Hele söz konusu çocuklarımızsa bu hizmet çok daha değerli oluyor.
***
KİTVAK; binlerce çocuğun iyileşmesini sağladı. Binlerce aileye umut oldu. Onları bir gün bile yalnız bırakmadı. Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin çocuklarımızı kabul etti, misafir etti, iyileştirip yaşadıkları şehirlere yolladı.
O yüzden KİTVAK İzmir’in Türkiye’ye armağan ettiği en önemli kurumlardan biridir.
Ve çok daha fazlasını hak etmektedir.
***
Ben KİTVAK’ın kurucularının, gönüllülerinin, destek verenlerinin karşılarında saygıyla eğiliyor ve onları alkışlıyorum.
Her biri ihtiyaçtı
ve gönüllü ordusu
hepsini başardı
KİTVAK’ın ilk eseri Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’ydi. 2004’te hizmete giren hastane; çocukların teşhis ve tedavilerini üstlendi. Bugünkü bedellerle 34.5 milyon liraya mal olan hastane; kendi alanında Türkiye’nin en büyük kapasiteli hastanesi. 1 ameliyathanesi, 6 yataklı kemik iliği nakil ünitesi, 4’ü özel 48 oda ve 88 yatak kapasitesi var.
Çocuk onkolojide aynı anda 6-7 hastaya ilik nakli, erişkin onkolojide günde 50-60 hastaya ayaktan kemoterapi, yılda 15 bin hastaya hem ayaktan kemoterapi hem de poliklinik hizmeti verilen dev bir tedavi merkezi...
Bir önemli eser de; Ege Üniversitesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi 40 odalı ve 102 yatak kapasiteli...
Açıldığı günden bu yana toplam 125 bin gece konaklama yapılmış.
Çok ihtiyaç olan bir hizmetti. Çocuklarının tedavisi gelen binlerce aile nerede kalabileceklerini bilemiyordu. Aileler sefil oluyordu. Maddi imkansızlıklar da eklenince dramatik bir görüntü ortaya çıkıyordu.
KİTVAK bunu da başardı.
Üçüncü eser; Dokuz Eylül KİTVAK - Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ydi.
Balçova’daki hastane kampüsü içinde 2017’de hizmete girdi. 41 oda, 82 yatak kapasiteli... Açıldığı günden bu yana toplam 30 bin geceleme olmuş. Bu da önemli bir ihtiyaca cevap veren projeydi.
Hayat projesine
gelin destek olun
ŞİMDİ çok önemli bir proje daha geliyor. Bunun için 2 milyon liraya ihtiyaç var.
KİTVAK’ın Hayat Projesi’yle onkoloji tedavisi gören çocuklarımız Amerika’da ve Avrupa’da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacak.
Daha fazla çocuğu yaşama kazandıracak “Hücresel Tedavi Merkezi” projesi de denebilir. Projeyi hayata geçirecek olan protokol 13 Kasım 2019 tarihinde Ege Üniversitesi KİTVAK Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde imzalandı.
Hedef Jacie akreditasyonu...
Verici ve hasta için ölüm ve ağır yan etki oranları böylece azalacak. Kök hücre vericilerinin maksimum güvenliği garanti edilecek.
Jacie belgesi alan merkezler; Avrupa ve tüm dünya ülkeleri tarafından tanınıyor, referans merkez olarak kabul ediliyor.
Böyle bir proje için 2 milyon büyük bir rakam değil.
Gönüllülerin desteğini bekliyorlar.
Sivil toplumculuk zordur
SİVİL toplum örgütlerinde çalışmaya çok erken yaşlarda başladım. Toplum için bir şeyler yapmanın hazzını tattım, ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Genç bir Rotaryen olarak benim görevim çocuk yuvalarıydı. Oradaki çocuklarla yıllarca vakit geçirdim. Her cuma öğleden sonra giderek çocuklara kitaplar okudum, onlarla oynadım. Çocuklardan ayrılmak her seferinde çok zor oldu. Hafta sonlarım onları düşünerek geçti. Ama hayat böyleydi işte...
O yüzden KİTVAK gibi vakıfları, kurumları ve orada çalışan insanları çok iyi anlıyorum.
Bazen kendilerini yalnız hissedebilirler. Bazen de yorulduklarını düşünüp ara vermek isteyebilirler.
Ama veremezler...
Çok iyi bilirim.
Çünkü gönül, zaman, fikir verdikleri ve projelerle ilgili hayal kurdukları yeri terk edemezler, gidemezler.
Ben de öyleyim.
Gidemem...
Çünkü bu insanlar için buraları ikinci evleridir.
Hatta bazen kendi evleridir.
O yüzden sivil toplum için bir şeyler yapan herkese teşekkür ediyorum.
Ve onları her koşulda destekleyeceğimizin sözünü veriyorum.