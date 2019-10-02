Dile kolay tam 35 yıl

İZMİR’in medyası çok güçlüdür.
Ama bunu sağlayan bence okurudur.
Bu bölgenin insanı gazetelerine hep sahip çıkmıştır, bölgesinin haberleriyle güne başlamayı tercih etmiştir.
Bu da iyi gazetecileri çıkarmıştır.
Türk medyasının en parlak, en iyi kalemlerinin İzmir’den çıkması boşuna değildir.
İzmir birçok konuda olduğu gibi medyada da bir laboratuvardır.
***
Hürriyet Ege’nin bugün 35’inci yaşı...
2 Ekim 1984’te ilk kez okuyucusuyla buluşan Hürriyet Ege, aralıksız 35 yıldır çıkıyor.
Hürriyet Ege’nin ilk olma özelliği de var.
Bir ulusal gazetenin ilk bölge ekidir Hürriyet Ege...
Sadece İzmir’de değil; Çanakkale’den Fethiye’ye kadar uzanan geniş bir bölgede çıkar.
Aslında başlı başına bir gazetedir.
Haberleriyle, yazarlarıyla, özel köşeleriyle bu özelliğini de hala devam ettirmektedir.
Bizler de bölgenin sesi olmaya, sizlerden gelen haberleri yaymaya devam ediyoruz.
Titiz ve dikkatli olmaya özen gösteriyoruz.
Objektif kalmayı, medyanın bir ayna görevi yaptığını unutmuyoruz.
Medyasız demokrasi olmayacağını bizlere hep hatırlatıyorsunuz.
İyi ki sizler de varsınız.
Artık 360 derece bir
içerik yönetimi var
GAZETECİLİĞE başladığımda internet yoktu.
Gelişmiş bilgisayarlar bile yoktu.
Sadece yazılı medya, devletin televizyonu ve devletin radyolarından ibaretti her şey...
Sonra ilk televizyon geldi, özel radyolar...
Ve sonra internet...
Ezberler bozulmaya, rekabet artmaya başladı.
2000’lerin sonuna kadar böyle gitti.
2010’da ise sosyal medya hayatımıza girdi.
Açılan her hesap, aslında insanları doğal gazeteci yaptı.
Herkes gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini yazmaya başladı.
Yani yazılı gazeteden sosyal medyaya kadar uzanan geniş bir yelpazeden bahsediyoruz artık...
Diyebilirsiniz ki, “Gazetelerin önemi azalmadı mı?”
Hemen cevap vereyim.
Azalmadı...
Azaldığını zannedenler de yanılıyorlar.
Çünkü içerik kral olmaya devam edecek.
Sosyal medya ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın; markalı haberin yerini alamayacak.
Çünkü bir okyanusun içinde kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz.
İnandırıcılığı, güvenilirliği korumak gibi bir de kaygınız var.
İşte o zaman markalı bir içerik markasına ihtiyaç duyuyorsunuz.
Belirli süzgeçlerden geçmiş, doğruluğu teyit edilmiş bir bilgi...
Bir şey daha var tabii...
Geleneksel medyayla dijitali birleştirmediğinizde tam sonuç alamıyorsunuz.
Veriler ortada, anketler bunu kanıtlıyor.
360 derece bir içerik yönetiminden bahsediyorum.
Haber bitmez, medyanın da bu yolculuğu sonlanmaz.
Dünya döndükçe, insanlık var oldukça haber de bitmez.
35’inci yıl özel sayısı
30’uncu yılda; 2 Ekim 1984’ten 2 Ekim 2014’e kadar geçen sürede Ege Bölgesi’nde yaşanan olaylara yer vermiştik.
35’inci yıl özel sayısında ise biraz bugünden ve çokça gelecekten bahsettik.
Bu bölge hareketlidir.
Sadece ekonomisi değil; sosyal hayatı da öyledir.
Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin sayısı bir hayli fazladır.
STK’larımızın yaptıkları birçok projelere destek oluyor ve haberlerimizde yer veriyoruz.
Ben hep şuna inanıyorum.
Bir bölgenin, bir kentin gelişmesini sadece ekonomiyle başaramazsınız.
Dolayısıyla anlatırken de sadece ekonomiden söz edemezsiniz.
İnsanlarını, mekanlarını, sosyal hayatını, sanatını, sporunu da anlatmanız gerekir.
Hürriyet Ege; işte öyle bir gazetedir.
İnsan odaklıdır.
Başarı öyküleri, bizleri morallendiren olaylar ön plandadır.
Bölgenin sorunlarının peşinden koşar, sonuçlandırıncaya kadar da takip eder.
Hürriyet Ege, bir ek değil, başlı başına bir gazetedir.
Sonsuz teşekkür
35 yıllık Hürriyet Ege öyküsünün büyük bölümüne tanıklık ettim. Olmadığım yıllarda da gazeteci olarak takip ettim. Tekrar ediyorum.
İzmir medyası gerçekten iyi gazeteciler çıkardı.
Bunda Hürriyet Ege’nin büyük payı vardır.
Aramızdan ayrılanlar oldu; onları saygı ve sevgiyle anıyorum.
Çalışıp emekli olanlar, ayrılanlar oldu; hepsine teşekkür ediyorum.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler ediyorum.
Her gün koşarak geldiğimiz gazetemizi ortak akıl, titizlik, geniş bir tecrübeyle yapmaya çalışıyoruz.
Herkese, başta siz okurlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.
Dile kolay tam 35 yıl
İZMİR’in medyası çok güçlüdür.
Ama bunu sağlayan bence okurudur.
Bu bölgenin insanı gazetelerine hep sahip çıkmıştır, bölgesinin haberleriyle güne başlamayı tercih etmiştir.
Bu da iyi gazetecileri çıkarmıştır.
Türk medyasının en parlak, en iyi kalemlerinin İzmir’den çıkması boşuna değildir.
İzmir birçok konuda olduğu gibi medyada da bir laboratuvardır.
***
Hürriyet Ege’nin bugün 35’inci yaşı...
2 Ekim 1984’te ilk kez okuyucusuyla buluşan Hürriyet Ege, aralıksız 35 yıldır çıkıyor.
Hürriyet Ege’nin ilk olma özelliği de var.
Bir ulusal gazetenin ilk bölge ekidir Hürriyet Ege...
Sadece İzmir’de değil; Çanakkale’den Fethiye’ye kadar uzanan geniş bir bölgede çıkar.
Aslında başlı başına bir gazetedir.
Haberleriyle, yazarlarıyla, özel köşeleriyle bu özelliğini de hala devam ettirmektedir.
Bizler de bölgenin sesi olmaya, sizlerden gelen haberleri yaymaya devam ediyoruz.
Titiz ve dikkatli olmaya özen gösteriyoruz.
Objektif kalmayı, medyanın bir ayna görevi yaptığını unutmuyoruz.
Medyasız demokrasi olmayacağını bizlere hep hatırlatıyorsunuz.
İyi ki sizler de varsınız.
Artık 360 derece bir
içerik yönetimi var
GAZETECİLİĞE başladığımda internet yoktu.
Gelişmiş bilgisayarlar bile yoktu.
Sadece yazılı medya, devletin televizyonu ve devletin radyolarından ibaretti her şey...
Sonra ilk televizyon geldi, özel radyolar...
Ve sonra internet...
Ezberler bozulmaya, rekabet artmaya başladı.
2000’lerin sonuna kadar böyle gitti.
2010’da ise sosyal medya hayatımıza girdi.
Açılan her hesap, aslında insanları doğal gazeteci yaptı.
Herkes gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini yazmaya başladı.
Yani yazılı gazeteden sosyal medyaya kadar uzanan geniş bir yelpazeden bahsediyoruz artık...
Diyebilirsiniz ki, “Gazetelerin önemi azalmadı mı?”
Hemen cevap vereyim.
Azalmadı...
Azaldığını zannedenler de yanılıyorlar.
Çünkü içerik kral olmaya devam edecek.
Sosyal medya ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın; markalı haberin yerini alamayacak.
Çünkü bir okyanusun içinde kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz.
İnandırıcılığı, güvenilirliği korumak gibi bir de kaygınız var.
İşte o zaman markalı bir içerik markasına ihtiyaç duyuyorsunuz.
Belirli süzgeçlerden geçmiş, doğruluğu teyit edilmiş bir bilgi...
Bir şey daha var tabii...
Geleneksel medyayla dijitali birleştirmediğinizde tam sonuç alamıyorsunuz.
Veriler ortada, anketler bunu kanıtlıyor.
360 derece bir içerik yönetiminden bahsediyorum.
Haber bitmez, medyanın da bu yolculuğu sonlanmaz.
Dünya döndükçe, insanlık var oldukça haber de bitmez.
35’inci yıl özel sayısı
30’uncu yılda; 2 Ekim 1984’ten 2 Ekim 2014’e kadar geçen sürede Ege Bölgesi’nde yaşanan olaylara yer vermiştik.
35’inci yıl özel sayısında ise biraz bugünden ve çokça gelecekten bahsettik.
Bu bölge hareketlidir.
Sadece ekonomisi değil; sosyal hayatı da öyledir.
Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin sayısı bir hayli fazladır.
STK’larımızın yaptıkları birçok projelere destek oluyor ve haberlerimizde yer veriyoruz.
Ben hep şuna inanıyorum.
Bir bölgenin, bir kentin gelişmesini sadece ekonomiyle başaramazsınız.
Dolayısıyla anlatırken de sadece ekonomiden söz edemezsiniz.
İnsanlarını, mekanlarını, sosyal hayatını, sanatını, sporunu da anlatmanız gerekir.
Hürriyet Ege; işte öyle bir gazetedir.
İnsan odaklıdır.
Başarı öyküleri, bizleri morallendiren olaylar ön plandadır.
Bölgenin sorunlarının peşinden koşar, sonuçlandırıncaya kadar da takip eder.
Hürriyet Ege, bir ek değil, başlı başına bir gazetedir.
Sonsuz teşekkür
35 yıllık Hürriyet Ege öyküsünün büyük bölümüne tanıklık ettim. Olmadığım yıllarda da gazeteci olarak takip ettim. Tekrar ediyorum.
İzmir medyası gerçekten iyi gazeteciler çıkardı.
Bunda Hürriyet Ege’nin büyük payı vardır.
Aramızdan ayrılanlar oldu; onları saygı ve sevgiyle anıyorum.
Çalışıp emekli olanlar, ayrılanlar oldu; hepsine teşekkür ediyorum.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler ediyorum.
Her gün koşarak geldiğimiz gazetemizi ortak akıl, titizlik, geniş bir tecrübeyle yapmaya çalışıyoruz.
Herkese, başta siz okurlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.