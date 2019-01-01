Bir ESBAŞ birçok kente bedel

GAZETECİLİĞE başladığım yıllardı. Kaya Tuncer, ABD’den gelmiş, bir serbest bölge kurmak için çalışmalara başlamıştı. Bürokratik işlemler epey sürdü ve 1990 yılında kurdele kesildi.
O gün Tuncer’le konuşmuş ve röportaj yapmıştım.
Üzerinden neredeyse 30 yıl geçti.
Ege Serbest Bölgesi çok başarılı oldu.
Türkiye’nin en önemli şirketleri üretim için ESBAŞ’ı tercih etti.
Kaya Tuncer bugün aramızda yok ama bıraktığı bu kurum Türkiye’nin en iyileri arasında hep yer aldı ve bundan sonra da yer almaya devam edecek.
***
Geçen gün ESBAŞ’ın CEO’su Faruk Güler’le uzun bir sohbet yaptık.
7 yıldır İzmir’de ve geldiği günden bu yana ESBAŞ daha da büyüdü.
Tuncer’i andık, onun yaptıklarını, yapmak istediklerini ve elbette ESBAŞ’ı konuştuk.
***
Bugün ihracatta çok başarılı kentlerimiz var.
Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya onlardan biri...
Üç büyükşehri elbette saymıyorum.
Ama bir ayrıntı vermek istiyorum.
O ihracat şampiyonu şehirlerden çok daha fazlasını ESBAŞ tek başına yapıyor.
Şu rakamları bir kenara not edin.
Kurulduğu günden yani 1990’dan bu yana ESBAŞ’ın yaptığı ihracatın toplamı 75 milyar doları geçmiş.
Bölgede 173 firma faaliyet gösteriyor. 97’si yerli, 76’sı yabancı...
Aralık sonu itibarı ile Ege Serbest Bölgesi’nin ticaret hacmi 4.5 milyar doları geçmiş.
Ve ESBAŞ’ta 19 bin 950 kişi çalışıyor.
Yani 50 kişi daha işe girse 20 bin olacak.
***
Kaya Tuncer’in tecrübeli bir mühendisken kurmayı hayal ettiği ESBAŞ bugün Türkiye’nin gurur duyduğu önemli bir kurum haline geldi.
Sonsuz teşekkürler Tuncer, nurlar içinde uyu...
Dijital kafalı bir İzmir yaratalım
BEN İzmir’in dijital kafalı bir kent olmasını istiyorum.
Çünkü gelecek burada...
Ve İzmir’in kimyasına, iklimine, insan yapısına dijitalleşme çok uyuyor.
Aslında önemli adımlar da atıldı ve atılıyor.
Örnek olarak yine ESBAŞ’tan vermek istiyorum.
***
Faruk Güler göreve gelir gelmez teknoloji şirketlerini ESBAŞ’a davet etmiş.
CEO Dr. Güler, “ESBAŞ yıllar boyunca yaptığı yoğun tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda havacılık, savunma sanayi, otomotiv, makine, elektrik, elektronik gibi katma değeri yüksek sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıların Ege Serbest Bölgesi’ne yatırım yapmasını sağladı. Son 2 yıldır bu başarısını yazılımcı şirketleri bünyesine kazandırarak devam ettiriyor” diyor.
***
Yazılım ve bilişim şirketleri bir süredir adres olarak ESBAŞ’ı gösteriyor.
Sektörün dünyadaki büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığının altını çizen Güler, “Türkiye’deki büyüklüğün ise 30 milyar dolar civarında olduğu raporlanıyor. Bu da GSYH içinde binde 5’lik orana denk geliyor. Türkiye olarak bizim bunu yüzde 1-2 seviyesine çıkarmamız gerekiyor. ESBAŞ olarak biz burada üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Attığımız adımlarla da sektörün ilgi odağı haline geldik” diye konuşuyor.
***
ESBAŞ bir teknopark gibi çalışıyor.
Gezdim, gördüm ve çok etkilendim.
Bölgede yazılım firmaları artıyor
İLK yazılımcı firma yatırımı 2017 yılında gerçekleşmiş. E-Makine, Broadangle, Hotel Runner, ZeroDensity, Ufuk Bilişim, Koom, Ticadata gibi 7 firma ESBAŞ’a gelmiş.
Bu firmalarda toplam 190 kişi çalışıyor. Bu ay içinde bir yazılım firması daha ruhsat almış, kısa zamanda üretime başlayacakmış. Diğer bir dev yazılım şirketiyle de görüşmeler sürüyormuş.
Faruk Güler, “Bizim ülkemizden olduğu kadar çevre ülkelerden yazılımcıları da Türkiye’ye çekmemiz gerekiyor. Bu sektör çok cazip ve gelecekte de gelişmeye devam edecek bir sektör. Biz yazılımcı şirketlerin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Mevzuatta yapılabilecek küçük değişikliklerle gerek yurt içindeki ve gerek yurt dışındaki sektörün aktörlerini ve sektörün yeni girişimcilerini ESBAŞ’a çekebiliriz” diyor.
***
ESBAŞ’ta başarılı bulduğum sektörel kümelenme... Bu konuyu yıllardır yazıyor ve destekliyorum.
Havacılık ve uzay kümelenmesi Türkiye için çok yeniydi ama ESBAŞ bu konuda çok başarılı oldu.
Havacılık sektörü uzmanlık isteyen bir alan...
Birçok şirket ESBAŞ çatısı altında bugün faaliyet gösteriyor.
Savunma sanayinin önemli buluşları bu bölgede yapılıyor.
Bir ESBAŞ birçok kente bedel
GAZETECİLİĞE başladığım yıllardı. Kaya Tuncer, ABD’den gelmiş, bir serbest bölge kurmak için çalışmalara başlamıştı. Bürokratik işlemler epey sürdü ve 1990 yılında kurdele kesildi.
O gün Tuncer’le konuşmuş ve röportaj yapmıştım.
Üzerinden neredeyse 30 yıl geçti.
Ege Serbest Bölgesi çok başarılı oldu.
Türkiye’nin en önemli şirketleri üretim için ESBAŞ’ı tercih etti.
Kaya Tuncer bugün aramızda yok ama bıraktığı bu kurum Türkiye’nin en iyileri arasında hep yer aldı ve bundan sonra da yer almaya devam edecek.
***
Geçen gün ESBAŞ’ın CEO’su Faruk Güler’le uzun bir sohbet yaptık.
7 yıldır İzmir’de ve geldiği günden bu yana ESBAŞ daha da büyüdü.
Tuncer’i andık, onun yaptıklarını, yapmak istediklerini ve elbette ESBAŞ’ı konuştuk.
***
Bugün ihracatta çok başarılı kentlerimiz var.
Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya onlardan biri...
Üç büyükşehri elbette saymıyorum.
Ama bir ayrıntı vermek istiyorum.
O ihracat şampiyonu şehirlerden çok daha fazlasını ESBAŞ tek başına yapıyor.
Şu rakamları bir kenara not edin.
Kurulduğu günden yani 1990’dan bu yana ESBAŞ’ın yaptığı ihracatın toplamı 75 milyar doları geçmiş.
Bölgede 173 firma faaliyet gösteriyor. 97’si yerli, 76’sı yabancı...
Aralık sonu itibarı ile Ege Serbest Bölgesi’nin ticaret hacmi 4.5 milyar doları geçmiş.
Ve ESBAŞ’ta 19 bin 950 kişi çalışıyor.
Yani 50 kişi daha işe girse 20 bin olacak.
***
Kaya Tuncer’in tecrübeli bir mühendisken kurmayı hayal ettiği ESBAŞ bugün Türkiye’nin gurur duyduğu önemli bir kurum haline geldi.
Sonsuz teşekkürler Tuncer, nurlar içinde uyu...
Dijital kafalı bir İzmir yaratalım
BEN İzmir’in dijital kafalı bir kent olmasını istiyorum.
Çünkü gelecek burada...
Ve İzmir’in kimyasına, iklimine, insan yapısına dijitalleşme çok uyuyor.
Aslında önemli adımlar da atıldı ve atılıyor.
Örnek olarak yine ESBAŞ’tan vermek istiyorum.
***
Faruk Güler göreve gelir gelmez teknoloji şirketlerini ESBAŞ’a davet etmiş.
CEO Dr. Güler, “ESBAŞ yıllar boyunca yaptığı yoğun tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda havacılık, savunma sanayi, otomotiv, makine, elektrik, elektronik gibi katma değeri yüksek sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıların Ege Serbest Bölgesi’ne yatırım yapmasını sağladı. Son 2 yıldır bu başarısını yazılımcı şirketleri bünyesine kazandırarak devam ettiriyor” diyor.
***
Yazılım ve bilişim şirketleri bir süredir adres olarak ESBAŞ’ı gösteriyor.
Sektörün dünyadaki büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığının altını çizen Güler, “Türkiye’deki büyüklüğün ise 30 milyar dolar civarında olduğu raporlanıyor. Bu da GSYH içinde binde 5’lik orana denk geliyor. Türkiye olarak bizim bunu yüzde 1-2 seviyesine çıkarmamız gerekiyor. ESBAŞ olarak biz burada üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Attığımız adımlarla da sektörün ilgi odağı haline geldik” diye konuşuyor.
***
ESBAŞ bir teknopark gibi çalışıyor.
Gezdim, gördüm ve çok etkilendim.
Bölgede yazılım firmaları artıyor
İLK yazılımcı firma yatırımı 2017 yılında gerçekleşmiş. E-Makine, Broadangle, Hotel Runner, ZeroDensity, Ufuk Bilişim, Koom, Ticadata gibi 7 firma ESBAŞ’a gelmiş.
Bu firmalarda toplam 190 kişi çalışıyor. Bu ay içinde bir yazılım firması daha ruhsat almış, kısa zamanda üretime başlayacakmış. Diğer bir dev yazılım şirketiyle de görüşmeler sürüyormuş.
Faruk Güler, “Bizim ülkemizden olduğu kadar çevre ülkelerden yazılımcıları da Türkiye’ye çekmemiz gerekiyor. Bu sektör çok cazip ve gelecekte de gelişmeye devam edecek bir sektör. Biz yazılımcı şirketlerin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Mevzuatta yapılabilecek küçük değişikliklerle gerek yurt içindeki ve gerek yurt dışındaki sektörün aktörlerini ve sektörün yeni girişimcilerini ESBAŞ’a çekebiliriz” diyor.
***
ESBAŞ’ta başarılı bulduğum sektörel kümelenme... Bu konuyu yıllardır yazıyor ve destekliyorum.
Havacılık ve uzay kümelenmesi Türkiye için çok yeniydi ama ESBAŞ bu konuda çok başarılı oldu.
Havacılık sektörü uzmanlık isteyen bir alan...
Birçok şirket ESBAŞ çatısı altında bugün faaliyet gösteriyor.
Savunma sanayinin önemli buluşları bu bölgede yapılıyor.