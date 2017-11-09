Zaman az sorun çok

Önceki gece gazetemizin başarılı yerel yönetimler muhabiri Murat Yılmaz’ın www.hurriyet.com.tr’de son dakika verdiği “Mustafa Tuna tüm bürokratlardan istifasını istedi” haberi büyük ses getirdi. Tuna döneminin ilk icraatı olarak algılandı, dün de istifaları işleme konanlar görevlerinden ayrılmaya başladı.

Yine, dün Hürriyet Ankara’nın manşetinde Tuna’nın ilk mesajı vardı.

Özetle, “Nezaket ziyaretlerine ayıracak vakit yok, kimse alınganlık yapmamalı, yapılacak iş çok” dedi.

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Merak edilen konu çok Ankara’da. Bunların başında ANKAPARK geliyor. Bu dev yatırımı savunan da eleştiren de çok. Gökçek döneminde açılış tarihi 23 Nisan 2018 olarak belirlenmişti. Yetişecek mi, açılış tarihi mi ertelenecek mi?

Yoksa metrolarda olduğu gibi Hükümet’e devredilme modeli mi gündeme gelecek...

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Ulaşım politikaları yine Ankara’nın eleştirilen konularından. Özellikle ulaşımının çoğu yerde gece 12’ye kadar bile olmaması, Başkent’e yakışmıyor. Keçiören metrosunun AKM-Kızılay bağlantısı, havalimanı metro bağlantısı beklentisi var. Vatandaş önerilerini önümüzdeki günlerde Fatih Tekeci’nin Okur-Yazar köşesinden takip edebilirsiniz.

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Hızla, biraz da kontrolsüz büyüyen Başkent’te araç sayısı her geçen gün artıyor. Otopark sorunu ciddi boyutlarda. Yol üstü otopark uygulaması ise karmakarışık bir halde. Nasıl bir yöntem seçileceği merak konusu.

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Ankara’daki siyasi çekişmenin sembolü olan Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi. Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın çözüm gayretleri bu zamana kadar sonuçsuz kalmıştı. Tuna’nın tavrı, kulenin tamamlanması ya da yıkılması konusunda belirleyici olacak.

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Yılan hikayesine dönen fuar alanı, yeni AŞTİ projesi, Ankara Hali’nin taşınması, Ankara Boğazı...

Bir çırpıda akla gelenler bunlar. Ne dersiniz, Mustafa Tuna’nın kendisine yapılacak ziyaretlerle ilgili çıkışı çok da haksız sayılmaz...

MUHALEFETTEN ÖNEMLİ KREDİ

CHP’ye de bir parantez açmadan geçmeyelim.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın dün Habertürk Ankara’ya verdiği demecinde, Mustafa Tuna’yla ilgili, “Uzlaşıyla yapılan iş hızlı ilerler. Mustafa Bey’in samimi olduğuna inanıyorum. Bu yönetim Ankara’nın hayrına olacaktır” cümlesi önemli.

Yine, CHP’nin Büyükşehir Belediyesi’ndeki Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya’nın dünkü sohbetimizde söylediği, “Yakın zamanda kendisiyle bir araya gelip düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz. Ankara’nın yararına olacak projelerde yanındayız, yeter ki muhalefete de kulak versin” sözleri kıymetli.

Yazı İşleri Müdürümüz Eray Görgülü’nün dün meslek odalarının görüşlerini verdiği köşesinde de Tuna’ya uzatılan zeytin dalı gözardı edilmemeli.

Yeni döneme farklı kesimlerin kredi açması Ankara için umut verici...

(NOT: CHP’li Yılmazkaya’nın görüşlerini aktardığı röportajı yarın Murat Yılmaz’ın kaleminden okuyabirsiniz)

GÖKÇEK SONRASI ZOR BİR DÖNEM

Üniversite-kent ilişkisini masaya yatırdığımız ANKADEMİ projesinde beraber çalıştığımız Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehir Plancısı Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, yeni dönem endişelerini paylaştı.

Şahin’e göre Başkan Tuna’yı zor bir dönem bekliyor. İşte nedenleri:

* Otuz yıllık görev süresi boyunca Gökçek büyük oranda aynı bürokratlarla göreve devam etti. İmar Dairesi, Fen İşleri gibi kritik görevlerdeki bürokratların devam edip etmeyecekleri bilinmiyor. Devam ederlerse bu bürokratların yeni başkanın güvenini kazanması çok güç görünüyor. Ayrılırlarsa da belediyenin kurumsal hafızası nasıl sürdürülecek, yeni başkan kendini hukuki hatalardan nasıl koruyacak bir muamma.

* Gökçek dönemi boyunca belediyenin birimleri ve belediye şirketleri üzerinde yapılan iş ve işlemler çok karmaşık. Her biri diğerinde hisse sahibi belediye şirketlerinin hesaplarını deşifre etmek, açılıp kapatılan belediye birimlerinin kadro ve projelerini anlamak ve düzenlemek bile çok büyük bir çaba gerektirecek.

* Belediye bütçesinin kullanımında geçtiğimiz yıllarda çok ciddi kara deliklerin oluştuğu, yüz milyonlarca lira kayıpların olduğu, ANKAPARK gibi davalık yatırımlara harcanan kaynakların hukuki olarak tartışmalı olduğu bilinen bir gerçek.

* Gökçek’e siyasi kariyeri boyunca getirilen en önemli eleştirilerden birisi nitelikli ve yetenekli kadrolar oluşturamamasıydı. Bu kadrolar Tuna için de seçenekleri daraltacak.

* Gökçek’in en sıkıntılı konularının başında da davalar gelmekteydi. Pek çok konuda açılan davaların muhatabı olan belediyenin kaybettiği mahkemelerin haddi hesabı yok. Yeni başkanı bu davalar ve mahkeme kararlarını uygulayıp uygulamayacağı konusunda ciddi bir sınav bekliyor.

* Gökçek en fazla imar rantları konusunda eleştirilmişti. Yapılan imar planı değişiklikleriyle dağıtılan imar rantları kenti aşırı betonlaşmış bir görüntüye mahkûm etti. Yeni başkan başkentin bu betonlaşma sürecini durdurmak ya da kontrol altına almak isterse çok büyük zorluk çekecek.

ŞAHİN’İN ÖNERİLERİ ŞÖYLE:

* Yeni kadrolar oluşturulurken siyasi öneriler ve baskılar dışında liyakate önem verilmeli ve Ankara’nın uzmanlarına görev verilmeli.

* Gökçek döneminin hukuki sorunlarından etkilenmemek için yetkin ve yetenekli bir hukukçu ordusu oluşturulmalı.

* Belediye ile Ankara’daki üniversiteler arasında araştırma ve geliştirme işbirlikleri kurmak için ciddi girişimlerde bulunulmalı.

* Çok ihmâl edilmiş alanlarda belediyenin güçlendirilmesi için Ankara’nın tüm paydaşlarıyla belediyenin barışmasını sağlayacak işbirlikleri, ortaklıklar ve katılımcı yaklaşımlar hayata geçirilmeli.