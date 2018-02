Yeni dönemin yol harıtası

Cuma günü tanıtımlarına başladığımız yeni dönemle ilgili siz değerli okurlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık.

Yeni yazarlarımız merak konusu olurken, 0546 219 60 60 numaralı ‘WhatsApp Şehir Hattı’mıza ihbarlar-fotoğraflar yağdı. Ve gelmeye devam ediyor.

* * *

Yıllardır kent gündemini belirleyen haberlerimiz yeni dönemde de çeşitlenerek devam edecek.

Dikkatle takip edilen ‘www.hurriyet.com.tr/ankara’ internet adresimiz, kent haberciliğinde zirvedeki yerini, dijital ortamda koruyacak...

Ayrıca, Türkiye’nin en çok takip edilen internet sitesi www.hurriyet.com.tr ile de ortak çalışmalar yapacağız.

* * *

Hürriyet Ankara, etkili haberleri ve yazı dizilerinin yanı sıra yazarlarıyla da fark yaratacak.

Pazartesi günleri editörümüz Fatih Tekeci kentin tek okuyucu köşesi ‘Burada Okur Yazar’da Ankara’nın sorunlarının aynası olmaya devam edecek. Kent yöneticilerine rehber olan okur köşemiz, siz değerli okurlarımızın da en önemli sesi.

Kentin kültür-sanat nabzı yine her pazartesi ‘Uğur Ergan’la Sanat’ta tutulacak.

* * *

Her salı ‘can dostlar’la ilgili merak edilenleri deneyimli köpek eğitmeni Tarkan Özvardar’ın kaleminden okuyacaksınız.

Yine, Hürriyet’in başarılı foto muhabiri ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Türkiye’nin önde gelen fotoğrafçılarıyla röportajlarını iki haftada bir köşesine taşıyacak. Buna ek olarak son yıllarda çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren yeni neslin en iyi temsilcilerinden Hürriyet Ankara foto muhabiri Mert Gökhan Koç da ‘An’kare’ köşesiyle -aynı şekilde iki haftada bir- Ankara’yı fotoğraflarıyla anlatacak.

* * *

Çarşamba günleri bir hafta ‘seyahat’, bir hafta ‘yemek’ köşelerimizle sizlerleyiz. Editörümüz Erdem Sevgi “Ucuza dünyayı nasıl gezerim?” sorusuna yanıt arayacak. ‘Hesabını Bilen Gezgin’ köşesinde ‘ucuza gezmenin’ tüyolarını verecek. Aziz Devrimci ise lezzet dünyasının kapılarını aralayıp, bir yemeğin hikâyesini yazacak.

* * *

Perşembe günleri, Hürriyet Ankara’nın en merak edilen günü olmaya aday.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, ‘Hande Fırat’ın Günlüğü’ ile okuyucuyla buluşacak.

* * *

Cuma günleri vizyona giren yeni filmleri Uğur Yüksel değerlendirmeye devam edecek.

* * *

Cumartesi ise modanın kalbi Hürriyet Ankara’da atacak.

Aysun Kaba ile ‘MODA’nkara’ son trendleri sizlere aktaracak.

* * *

Pazar günleri Editörümüz Hande Başpınar, sosyal medyanın sınırsız dünyasının öne çıkan konularını ‘Tık Sokağı’nda derlemeyi sürdürecek.

* * *

Hürriyet’in deneyimli diplomasi muhabiri Sevil Erkuş her ayın ilk haftası Başkent’te yaşayan büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileriyle çarpıcı röportajlara imza atacak.

Bu röportajlar yeni dönemin önemli içerikleri arasında yer alacak.

EN ÇOK SORULAN SORU

HANDE FIRAT NELER YAZACAK



YENİ dönemle ilgili anonslarımız süresince her kesimden pek çok yorum aldık. En dikkat çeken konuların başında Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’ın Hürriyet Ankara’da yazması geldi. ‘Hande Fırat neler yazacak?’ sorusu büyük merak konusu oldu.

Şimdilik perşembe gününü bekleyin demekten başka söyleyebileceğim bir şey yok. Küçük bir tüyo. Çok önemli bir ismin, Ankara ve kendisiyle ilgili sözlerini ‘Hande Fırat’ın Günlüğü’nde ilgiyle okuyacaksınız.

GÜNDEMİ BELİRLEDİK

Yeni dönem hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz son dönemde de Hürriyet Ankara ailesi olarak kent gündemini belirledik, sorunları Türkiye’nin gündemine taşıdık.

Üniversite hastanelerinin borç içinde olması, bazı tedarikçi firmaların ürün vermemesi, ameliyatların zor şartlarda yapılması Mert Gökhan Koç’un yazı dizisiyle gündeme geldi.

Murat Yılmaz’ın özel haberleri ve son dakika gelişmeleri hem Hürriyet Ankara hem de www.hurriyet.com.tr aracılığıyla milyonlara ulaştı.

Yine, Burada Okur Yazar köşemize gelen iletilerle Ankara’daki cep terminali talebi, muhtarların imza kampanyasına dönüştü.

Manşetlerimiz kentin sesi oldu. Kentin ve kentlinin sesi olmaya devam edeceğiz.