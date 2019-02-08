Özhaseki mi Yavaş mı

31 Mart seçimlerinin en popüler şehri Ankara’da yarış başladı, saha günden güne daha da ısınacak gibi gözüküyor.
Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ile Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş, hemen her gün televizyonlarda, gazetelerde. Sahayı ve algıyı karşıya kaptırmama telaşı içindeler.
* * *
Tarafların son durumunu değerlendirmeye Millet İttifakı’yla başlayalım.
Her ne kadar CHP’nin ‘İstanbul ve Ankara’ hedefi dillendirilse de şu an için Başkent daha ulaşılabilir görülüyor. Adayları Mansur Yavaş’a güveniyorlar. İYİ Parti cephesinden de Yavaş’la ilgili olumlu görüşler bildiriliyor.
Yavaş’ın bireysel manada bir kaç ‘yol kazası’ dışında sorunsuz götürdüğü kampanyasında şu an için gözüken en büyük handikap, saha içi organizasyonda. Millet İttifakı’nın Ankara kampanyasında henüz Yavaş’ı destekleyecek figürler oluşturulamadı. Ne CHP’de ne İYİ Parti’de ‘kabul gören’ yüzler seçim sürecine dahil olmadı. İlçe adaylarındaki belirsizlik iki parti tabanınında da kaynamaya yol açıyor. Seçimin kaderine etki edecek Keçiören, Mamak, Etimesgut’tan Yavaş’a yerel bir rüzgâr esmediği gibi önümüzdeki günlerde meclis üyeleri listelerinde yaşanma ihtimali olan krizlerin etkisinin ne olacağını şimdiden ölçmek zor.
* * *
Mehmet Özhaseki cephesine gelince...
Kendine özgü kodları olan Ankara yerel siyasetine alışmaya başladı.
Konumlaması gereken odakları -başta Melih Gökçek olmak üzere- konumluyor. Pek çok programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’la birlikte gidiyor ve ‘ittifak’ın sinerjisini daha çok hissettirmeye çalışıyor.
Belediye başkan adaylarının belirlenmiş olması, meclis üyesi tartışmalarının kapalı kapılar ardında yapılması avantajını sağlıyor. Millet İttifakı’nda olduğu gibi henüz ilçesinde rüzgâr estirip Büyükşehir’e destek olan bir ilçe belediye başkan adayı Cumhur İttifakı’nda da yok.
Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlar sahaya inmeye başladı. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Keçiören ve Mamak’taki programlarının etki derecesi de seçimin önemli belirleyicileri arasında olacak.
* * *
Kim önde sorusuna gelince...
Anketler havada uçuşuyor. İki taraf da haliyle kendisinin önde olduğunu söylüyor. Net olan bir durum var o da kararsızlar. Araştırmalara göre, yüzde 15-20 aralığındaki kararsızlar seçimin kaderini belirleyecek. Özhaseki cephesine göre, kararsızların büyük çoğunluğu zaten AK Parti-MHP eğilimli, süreçteki performansla geri dönüşler sağlanacak ve seçim 4-8 puan aralığında kazanılacak.
Yavaş cephesinde ise kararsızların bir kısmını düşüncesini açıklamaktan çekinen kesimlerin oluşturduğu görüşü hakim. Kararsızların tercihi, adayın performansı ve genel konjonktürün etkisiyle ipin önde göğüslenmesi hedefleniyor.
* * *
Ankara’yı iyi bilen ve son yerel seçimin sonucunu 12’den vuran bir kaynağımın tahminiyle bitireyim: “Taraflardan biri büyük hata yapmadığı sürece bu seçimin sonucu 50-100 bin oy aralığında biter.”
İTTİFAKLARDA ORTAK LİSTE
İlk kez ittifakların yarışacağı yerel seçimde, belediye meclis üyelerinin nasıl belirleneceği henüz kesinleşmedi. Cumhur İttifakı, Ankara’nın tüm ilçelerinde yapılacak. Yakın zamana kadar meclis üyeleri listelerinin ayrı yapılması düşüncesi hakimdi. Ancak Millet İttifakı’nda listelerin ortak olacağı iddiaları Cumhur İttifakı’da arayışa neden oldu. Ortak liste yapılmaması halinde en çok oy alanın kazandığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ne kontenjan adayı olarak gönderdiği hakkı kaybetmek istemeyen Cumhur İttifakı’nda, ibre ortak liste formülüne döndü. İki parti kulislerinde konuşulan, illerde ayrı adayların teke düşürüldüğü gibi Başkent’te de adayın kendi partisi liste çıkaracak. Meclis üyeleri listesi, iki parti kurmaylarınca birlikte yapılacak.
***
Millet İttifakı’nda ise meclis üyelerinin belirlenme yönteminden ziyade ilçe adayları konusundaki sorunlar henüz aşılmış değil. Mansur Yavaş’ın ittifak yapılamayan ilçelerde de ittifak yapılması isteği olduğu biliniyor. Metropol ilçelerde açıklanan adaylarla ilgili bazı ‘kabullenme sorunları’ olduğu iddia ediliyor. Meclis üyeleri listelerinin prensipte ortak yapılması planlanıyor. İki partiye yakın kaynaklar, belirlenen adaylar ve meclis üyeleri sürecinin iyi yönetilmesinin hayati önemde olduğu görüşünde.
Özhaseki mi Yavaş mı
31 Mart seçimlerinin en popüler şehri Ankara’da yarış başladı, saha günden güne daha da ısınacak gibi gözüküyor.
Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ile Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş, hemen her gün televizyonlarda, gazetelerde. Sahayı ve algıyı karşıya kaptırmama telaşı içindeler.
* * *
Tarafların son durumunu değerlendirmeye Millet İttifakı’yla başlayalım.
Her ne kadar CHP’nin ‘İstanbul ve Ankara’ hedefi dillendirilse de şu an için Başkent daha ulaşılabilir görülüyor. Adayları Mansur Yavaş’a güveniyorlar. İYİ Parti cephesinden de Yavaş’la ilgili olumlu görüşler bildiriliyor.
Yavaş’ın bireysel manada bir kaç ‘yol kazası’ dışında sorunsuz götürdüğü kampanyasında şu an için gözüken en büyük handikap, saha içi organizasyonda. Millet İttifakı’nın Ankara kampanyasında henüz Yavaş’ı destekleyecek figürler oluşturulamadı. Ne CHP’de ne İYİ Parti’de ‘kabul gören’ yüzler seçim sürecine dahil olmadı. İlçe adaylarındaki belirsizlik iki parti tabanınında da kaynamaya yol açıyor. Seçimin kaderine etki edecek Keçiören, Mamak, Etimesgut’tan Yavaş’a yerel bir rüzgâr esmediği gibi önümüzdeki günlerde meclis üyeleri listelerinde yaşanma ihtimali olan krizlerin etkisinin ne olacağını şimdiden ölçmek zor.
* * *
Mehmet Özhaseki cephesine gelince...
Kendine özgü kodları olan Ankara yerel siyasetine alışmaya başladı.
Konumlaması gereken odakları -başta Melih Gökçek olmak üzere- konumluyor. Pek çok programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’la birlikte gidiyor ve ‘ittifak’ın sinerjisini daha çok hissettirmeye çalışıyor.
Belediye başkan adaylarının belirlenmiş olması, meclis üyesi tartışmalarının kapalı kapılar ardında yapılması avantajını sağlıyor. Millet İttifakı’nda olduğu gibi henüz ilçesinde rüzgâr estirip Büyükşehir’e destek olan bir ilçe belediye başkan adayı Cumhur İttifakı’nda da yok.
Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlar sahaya inmeye başladı. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Keçiören ve Mamak’taki programlarının etki derecesi de seçimin önemli belirleyicileri arasında olacak.
* * *
Kim önde sorusuna gelince...
Anketler havada uçuşuyor. İki taraf da haliyle kendisinin önde olduğunu söylüyor. Net olan bir durum var o da kararsızlar. Araştırmalara göre, yüzde 15-20 aralığındaki kararsızlar seçimin kaderini belirleyecek. Özhaseki cephesine göre, kararsızların büyük çoğunluğu zaten AK Parti-MHP eğilimli, süreçteki performansla geri dönüşler sağlanacak ve seçim 4-8 puan aralığında kazanılacak.
Yavaş cephesinde ise kararsızların bir kısmını düşüncesini açıklamaktan çekinen kesimlerin oluşturduğu görüşü hakim. Kararsızların tercihi, adayın performansı ve genel konjonktürün etkisiyle ipin önde göğüslenmesi hedefleniyor.
* * *
Ankara’yı iyi bilen ve son yerel seçimin sonucunu 12’den vuran bir kaynağımın tahminiyle bitireyim: “Taraflardan biri büyük hata yapmadığı sürece bu seçimin sonucu 50-100 bin oy aralığında biter.”
İTTİFAKLARDA ORTAK LİSTE
İlk kez ittifakların yarışacağı yerel seçimde, belediye meclis üyelerinin nasıl belirleneceği henüz kesinleşmedi. Cumhur İttifakı, Ankara’nın tüm ilçelerinde yapılacak. Yakın zamana kadar meclis üyeleri listelerinin ayrı yapılması düşüncesi hakimdi. Ancak Millet İttifakı’nda listelerin ortak olacağı iddiaları Cumhur İttifakı’da arayışa neden oldu. Ortak liste yapılmaması halinde en çok oy alanın kazandığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ne kontenjan adayı olarak gönderdiği hakkı kaybetmek istemeyen Cumhur İttifakı’nda, ibre ortak liste formülüne döndü. İki parti kulislerinde konuşulan, illerde ayrı adayların teke düşürüldüğü gibi Başkent’te de adayın kendi partisi liste çıkaracak. Meclis üyeleri listesi, iki parti kurmaylarınca birlikte yapılacak.
***
Millet İttifakı’nda ise meclis üyelerinin belirlenme yönteminden ziyade ilçe adayları konusundaki sorunlar henüz aşılmış değil. Mansur Yavaş’ın ittifak yapılamayan ilçelerde de ittifak yapılması isteği olduğu biliniyor. Metropol ilçelerde açıklanan adaylarla ilgili bazı ‘kabullenme sorunları’ olduğu iddia ediliyor. Meclis üyeleri listelerinin prensipte ortak yapılması planlanıyor. İki partiye yakın kaynaklar, belirlenen adaylar ve meclis üyeleri sürecinin iyi yönetilmesinin hayati önemde olduğu görüşünde.