Dosyacıların ‘Gökçek sonrası’ hesapları

Sonrasında Gökçek’in yaptığı ‘projeler konusunda çeşitli bilgiler verdim’ açıklaması kimseyi tatmin etmedi.

Gökçek’in istifa edeceği iddialarının güçlü şekilde dillendirildiği bu sürecin nasıl nihayetleneceği halen belli değil.

* ‘İstifa bugün yarın’ diyenler iddiasını ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan beri Gökçek’i kastediyordu, geri dönüş olmaz’ diyerek destekliyor.

* ‘3-5 ay süre istedi’ diyenler ‘bazı projeleri toparlayacak, bu süreçte olası bir kabine revizyonunda görev değişikliği şeklinde ayrılma yolunu isteyecek’ düşüncesinde...

* 2019’a kadar görevinin başında olacağını söyleyenler ise, ‘Sadece belediye işlerine odaklanacak, tartışmalardan uzak şekilde görevini tamamlayıp yeni adayla seçim çalışmalarına katılacak’ görüşünde.

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Öngörülerine güvendiğim AK Partili bir ismin süreci özetleyen görüşünü paylaşarak devam edelim: “Görüşmelerin taraflarından açıklama gelene kadar bu gizem sürecek. İhtimaller çoğalacak, bu süreç makamdaki için yönetmesi zor hale gelecek, yıpranacak. Yıpranan sadece Gökçek değil AK Parti de olacak. Devamsa da tamamsa da bir an önce bu sürecin yol haritasını kamuoyuna anlatmalıyız.”

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Gökçek’le ilgili sürecin heyecan yarattığı bir kesim daha var. İstifa ihtimali özellikle AK Partili 5 belediyede büyük bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Aslında Ankara’daki 25 ilçenin 21’i AK Partili. Gökçek görevden ayırılırsa meclisteki 140 meclis üyesinin de başkanlık şansı teknik olarak var. Ancak Başkent kulisleri AK Parti’nin 4 büyük belediyesini yöneten isimlerden birine bu görevin verileceği noktasında birleşiyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın yanına Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ekleyenler de var.

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Bu hesapların henüz erken olduğunu söylemeden geçmemek lazım. Gökçek’in defalarca ‘bitti’ denilen süreçleri yönetip yeniden aday olduğunu düşünürsek, bugünden falanca isim daha şanslı demek afaki olur. Bu elbette benim görüşüm, bazı kesimler şimdiden hesap yapmaya başladı, hatta harekete bile geçti. Özellikle son bir haftadır Gökçek’in gideceğini düşünen Ankara’daki birbirinden farklı AK Partili gruplar, Gökçek sonrasında başkan olabilecek isimlerle ilgili pek çok iddiayı e-posta ve dosya yoluyla AK Parti genel merkezine yollamaya başlamış bile. ‘Dosyacıların’ amacı aday olmasını istemediği isimleri yıpratmak ve kendi istediği ismin eğer Gökçek giderse başkan olabilmesini sağlamak. Genel Merkez ise bu eskimiş numaralara kulağını tıkamış durumda.

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Gökçek cephesi süreci iyi yönetme telaşında. Baştan beri Gökçek’in gidişi için çalışan ve olayların bu noktaya gelmesini sağlayan partideki bir kanat olayın peşini bırakmış değil. Eğer istifa olacaksa ‘sonrasının’ hesabını ‘şimdiden’ yapmaya çalışanlar da işinin başında.

Ankara’daki ‘Gökçek meselesinde’ son durum böyle...