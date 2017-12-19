Bu masa hiç bozulmasa

Demek ki oluyormuş. Aynı şehirdeysek, aynı masada oturulabiliyormuşuz.

Tüm siyasi gerginliklerin ötesinde mesele Başkent olunca, bir araya gelinebiliyormuş.

Hep söyledik, söylüyoruz...

Yeşil alanın, meydanların, yaşanılabilir şehirlerin partisi olmaz.

* * *

Gelelim yemekte konuşulanlara. Ankara’da cadde-sokak konusunda yetki meselesi hep tartışılır. Orası Büyükşehir’in, burası ilçenin derken arada olan vatandaşa olur. 12 metre genişliğin üzerindeki tüm sokaklar cadde olmuş, yetki de Büyükşehir’e verilmişti. Son düzenlemede ilçenin yetkisi 15 metreye çıktı. İlçelerdeki bu yetki artışının ilerleyen günlerde daha da genişleyebileceği başkanların masasında konuşuldu. 30 bin metrekarenin üzerindeki parklar ‘bölge parkı’ ilan edilmiş, yetki Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti. Geçmişte tartışma konusu olan bu konuda da düzenleme yapılabileceği başkanların masasında konuşulanlar arasındaydı.

İmar konusu da başkanların sohbet konularındandı. Mustafa Tuna, kişi bazında imar değişiklikleri yapmayacağını yineledi, “Kamu menfaati önceliğimiz olacak” dedi.

Ev sahibi Fethi Yaşar, sohbetimizde Mustafa Tuna’nın ve ilçe belediye başkanlarının katılımlarından dolayı memnun olduğunu ve ortak akılla kenti daha iyi bir noktaya getirebileceklerini söyledi.

BİSİKLET YOLUNA TALİP YOK

Bisiklet yollarıyla ilgili Mustafa Tuna’nın konuşmasının ardından 2 hafta geçti. Tuna, “İlçelerden talep gelirse değerlendiririz” demişti.

Ancak bu çağrı, ilçe belediye başkanlarından karşılık bulmadı.

Acaba masada konuşulmuş mudur diye düşündüm, edindiğim bilgi:

Bahsi hiç geçmemiş.

Belki Büyükşehir’in gündeminde şu sıralar başka konular var. Alper Taşdelen, Fethi Yaşar ya da Enver Demirel kendi ilçelerinin uygun bölgelerinde çalışma yapsalar keşke...

GÖKÇEK’SİZ ANKARA’DA CHP NE DİYECEK



Yerel seçimlere 15 ay var. Henüz erken olsa da bir deli soru aklımda:

“Melih Gökçek’siz Ankara’da muhalefetin stratejisi ne olacak?”

MHP’yle AK Parti’nin seçim ittifakı ihtimali konuşuluyor,

İyi Parti’nin yereldeki stratejisini henüz bilmiyoruz.

Ankara’da son seçimi kıl payı kaybeden CHP’ye bu soru aslında...

Bu zamana kadar ‘Gökçek karşıtlığıydı’ strateji.

Milletvekili, belediye başkanı, parti yöneticisi...

Gökçek’siz muhalefet cümlesi neredeyse yok gibiydi. Muhalefet edenin popülaritesi artıyor, AK Parti ve Gökçek seçimi kazanıyordu.

Artık Gökçek yok, şimdi CHP ne diyecek?