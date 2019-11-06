27 Aralık’a tarihi kutlama yakışır

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, son yılların en yoğun sokak etkinlikleriyle kutlandı. Önemli günlerde kutlamalar ne kadar salon dışına çıkarsa o kadar etkili ve samimi oluyor.
Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri, düzenledikleri etkinliklerle coşkunun artmasını sağladılar.
Ülkenin birleştirici değerlerinin tartışma konusu olması yıllardır ülkemize fazlasıyla enerji kaybettirdi. Geniş katılımlı kutlamaların bu saçmalığın sona ermesine katkısı olacağı aşikar.
* * *
Şimdi önümüzde 100 yıl kutlamaları var. İlki 19 Mayıs 1919’un 100. yılıydı. İstanbul seçimleri iptal edilince siyasi gündem bu tarihi günü bir miktar perdeledi. En yakın tarih 27 Aralık... Maalesef Türkiye genelinde çok bilinen bir gün değil. 27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi...
18 Aralık’ta Sivas’tan hareket eden Ulu Önder, 27 Aralık’ta Ankara’ya ulaşmış ve bozkırın ortasında bir şehirden Cumhuriyet’in Başkenti’ne uzanan yolun temellerini atmıştı. Fransız zulmü altındaki şehrin seymenleri Dikmen’de Gazi Mustafa Kemal’i karşılamış, bir kaç yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kuracak liderlerini selamlamıştı.
* * *
Atatürk demek, Cumhuriyet demek. Ankara’dan bağımsız bir Cumhuriyet’i düşünmek de haliyle mümkün değil. 100. yıl dönümüne yaklaştığımız 27 Aralık’ı; 1932’de Atatürk’ün “Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın” talimatıyla kurulan Ankara Kulübü’nün Başkanı Metin Özarslan’la konuştuk. Öne çıkanlar şöyle:
* 27 Aralık ya bilinmiyor ya da basit bir karşılama töreni olarak biliniyor.
* 27 Aralık binlerce yıllık Türk tarihinde bir dönemin kapanıp, yeni bir devletin kurulduğu ‘Kızılca Gün’dür. Bir doğuşu ve yeni bir lideri müjdeleyen gündür.
* Büyük seymen alayları kurulur, sinsin ateşi yakılır. Bu bir devlet kurma törenidir. 26 Aralık 1919 gecesinden sabaha kadar yakılan ateş, kesilen kurbanlar, okunan dualarla Ankara, 27 Aralık’taki Kızılca Gün’e hazırlanmıştır.
* 27 Aralık’ta Atatürk’ün böyle bir atmosferde Ankara’ya gelmesi hem kendisi hem silah arkadaşları adına dönüm noktalarından biridir. Ulu Önder Atatürk’ün halkla buluşması ve kavuşmasıdır. 4 yıl sonra ilan edilecek Cumhuriyet’in fiili ilan günüdür.
* Binlerce yıllık Türk tarihinin son devlet kurma töreni olan 27 Aralık Kızılca Gün’ün 100. yılı çok önemlidir. Önemi anlatılamamış bu özel günü hem Türkiye’ye hem dünyaya en iyi şekilde anlatmalıyız.
* * *
Özarslan’ın da ifade ettiği gibi hem çok özel hem de tarihi bir gün... 2 aydan az bir süre kaldı. Türkiye’nin dünyaya verebileceği en güzel birlik mesajlardan birini vermesi için 100 yılda gelen bir şans. Kimseye ait olmayan tamamen millete ait olan bir gün...
Cumhurbaşkanlığı’ndan TBMM’ye; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden tüm ilçe belediyelerine kadar her kesimin destek verdiği bir organizasyonla kutlanmalı, dünyaya duyurulmalı.
Bu tarihi fotoğraf 27 Aralık 1919 Dikmen Kızılyokuş’tan... Gazi Mustafa Kemal’i karşılayan insan seli ve seymenler. Bugünkü Bankalar Caddesi ve tarihi protokol yolu. (Gar-vilayet binası arası)
27 Aralık’a tarihi kutlama yakışır
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, son yılların en yoğun sokak etkinlikleriyle kutlandı. Önemli günlerde kutlamalar ne kadar salon dışına çıkarsa o kadar etkili ve samimi oluyor.
Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri, düzenledikleri etkinliklerle coşkunun artmasını sağladılar.
Ülkenin birleştirici değerlerinin tartışma konusu olması yıllardır ülkemize fazlasıyla enerji kaybettirdi. Geniş katılımlı kutlamaların bu saçmalığın sona ermesine katkısı olacağı aşikar.
* * *
Şimdi önümüzde 100 yıl kutlamaları var. İlki 19 Mayıs 1919’un 100. yılıydı. İstanbul seçimleri iptal edilince siyasi gündem bu tarihi günü bir miktar perdeledi. En yakın tarih 27 Aralık... Maalesef Türkiye genelinde çok bilinen bir gün değil. 27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi...
18 Aralık’ta Sivas’tan hareket eden Ulu Önder, 27 Aralık’ta Ankara’ya ulaşmış ve bozkırın ortasında bir şehirden Cumhuriyet’in Başkenti’ne uzanan yolun temellerini atmıştı. Fransız zulmü altındaki şehrin seymenleri Dikmen’de Gazi Mustafa Kemal’i karşılamış, bir kaç yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kuracak liderlerini selamlamıştı.
* * *
Atatürk demek, Cumhuriyet demek. Ankara’dan bağımsız bir Cumhuriyet’i düşünmek de haliyle mümkün değil. 100. yıl dönümüne yaklaştığımız 27 Aralık’ı; 1932’de Atatürk’ün “Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın” talimatıyla kurulan Ankara Kulübü’nün Başkanı Metin Özarslan’la konuştuk. Öne çıkanlar şöyle:
* 27 Aralık ya bilinmiyor ya da basit bir karşılama töreni olarak biliniyor.
* 27 Aralık binlerce yıllık Türk tarihinde bir dönemin kapanıp, yeni bir devletin kurulduğu ‘Kızılca Gün’dür. Bir doğuşu ve yeni bir lideri müjdeleyen gündür.
* Büyük seymen alayları kurulur, sinsin ateşi yakılır. Bu bir devlet kurma törenidir. 26 Aralık 1919 gecesinden sabaha kadar yakılan ateş, kesilen kurbanlar, okunan dualarla Ankara, 27 Aralık’taki Kızılca Gün’e hazırlanmıştır.
* 27 Aralık’ta Atatürk’ün böyle bir atmosferde Ankara’ya gelmesi hem kendisi hem silah arkadaşları adına dönüm noktalarından biridir. Ulu Önder Atatürk’ün halkla buluşması ve kavuşmasıdır. 4 yıl sonra ilan edilecek Cumhuriyet’in fiili ilan günüdür.
* Binlerce yıllık Türk tarihinin son devlet kurma töreni olan 27 Aralık Kızılca Gün’ün 100. yılı çok önemlidir. Önemi anlatılamamış bu özel günü hem Türkiye’ye hem dünyaya en iyi şekilde anlatmalıyız.
* * *
Özarslan’ın da ifade ettiği gibi hem çok özel hem de tarihi bir gün... 2 aydan az bir süre kaldı. Türkiye’nin dünyaya verebileceği en güzel birlik mesajlardan birini vermesi için 100 yılda gelen bir şans. Kimseye ait olmayan tamamen millete ait olan bir gün...
Cumhurbaşkanlığı’ndan TBMM’ye; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden tüm ilçe belediyelerine kadar her kesimin destek verdiği bir organizasyonla kutlanmalı, dünyaya duyurulmalı.
Bu tarihi fotoğraf 27 Aralık 1919 Dikmen Kızılyokuş’tan... Gazi Mustafa Kemal’i karşılayan insan seli ve seymenler. Bugünkü Bankalar Caddesi ve tarihi protokol yolu. (Gar-vilayet binası arası)