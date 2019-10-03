Fashion week’lerin ‘davetsiz’ davetlileri

Dünya modasının en iyi kapanış defileleri, en hareketli partileri şüphesiz Paris Moda Haftası’nda oluyor.
Eh haliyle birçok sosyetiğimiz aynı dönemde orada olmak için soluğu Paris’te alıyor.
Hele biri var ki, “bütün defilelere davetliyim” havasında gidip, sadece L’Avenue’de yemek yiyip, caddelerde poz verip, mağazalardaki yeni sezon ürünleri çekip Instagram’a koymakla geçiriyor günlerini.
Özellikle inceledim sayfasını, “hangi defilelerde vardı acaba” diyerek.
Bir şey göremedim.
Ya paylaşmak istemedi ya defilelere yetişemedi ama işte Paris için doğru bir zamanda oradaydı.
“Sadece moda haftasına gittim demek için otele, uçağa, ona, buna normalinin iki katı para ödemeye değer mi” diye düşündüm...
Defilelere gitmeden “gittim” demek isteyen bu sosyetiğimiz için değermiş demek ki.
Sen nelere kadirsin Instagram, kimleri kimleri sosyal medya ‘dolandırıcısına’ çevirdin...
İstanbul’da yenilikler
Dalmaz Center
1994 yılında Etiler’de Serdar Ortaç’la açılan Dalmaz Center, 5 Ekim’de yine Etiler’deki yerinde, yine Serdar Ortaç sahnesiyle kapılarını açıyor.
Sezonda bir sürü ünlü sanatçıyla çalışacak olan Dalmaz, şehre yeni bir soluk getirecek gibi duruyor.
Klein
Geçen sezon İstanbul ve yazın Çeşme’nin en çok konuşulan alternatif eğlence dükkanı Klein’dı.
Mekanın işletmecileri şimdi de ‘Klein Wall’ adıyla Ayazağa bölgesinde 2 bin 500 kişilik devasa bir kulüp açma hazırlığında.
Sadece bu kadarla kalsa iyi...
Geçen sene hizmet verdiği Harbiye’deki yerine de Pink Mama adında yerli yabancı müziklerin çalacağı, değişik dans gösterilerinin olacağı bir mekan yapacaklarmış.
Klein’cıların en büyük bombalarından biri de, Maslak bölgesinde eski Mu’nun olduğu yerdeki yeni mekanları olacak.
Sadece kendi çevrelerine ve özel müşterilerine hizmet verecekleri bir ‘gizli’ mekanımız daha olacak yani...
Limon
Alaçatı’da yazın ünlüsü ünsüzü herkesin gittiği, sosyal medyada üç kişiden ikisinin fotoğraf koyduğu mekan, yaz hızını alamamış olacak ki kışın da İstanbul’a geliyor. Limon’un İstanbul şubesi kasım ayı gibi Etiler bölgesinde hizmet verecek.
Netflix önerisi
Her masada “Ah o diziyi izledin mi”, “Başladım kalkamıyorum”, “Yok akşam başlayacağım” diyen bir grup var.
Neymiş o yeni dizi peki...
“The Politician” dediler.
Hemen akşam izlemeye başladım...
Politikacı olma hayaliyle yola çıkan bir gencin gözünün hiçbir şey görmemesini konu alan diziyi ben de öneririm...
Fashion week’lerin ‘davetsiz’ davetlileri
Dünya modasının en iyi kapanış defileleri, en hareketli partileri şüphesiz Paris Moda Haftası’nda oluyor.
Eh haliyle birçok sosyetiğimiz aynı dönemde orada olmak için soluğu Paris’te alıyor.
Hele biri var ki, “bütün defilelere davetliyim” havasında gidip, sadece L’Avenue’de yemek yiyip, caddelerde poz verip, mağazalardaki yeni sezon ürünleri çekip Instagram’a koymakla geçiriyor günlerini.
Özellikle inceledim sayfasını, “hangi defilelerde vardı acaba” diyerek.
Bir şey göremedim.
Ya paylaşmak istemedi ya defilelere yetişemedi ama işte Paris için doğru bir zamanda oradaydı.
“Sadece moda haftasına gittim demek için otele, uçağa, ona, buna normalinin iki katı para ödemeye değer mi” diye düşündüm...
Defilelere gitmeden “gittim” demek isteyen bu sosyetiğimiz için değermiş demek ki.
Sen nelere kadirsin Instagram, kimleri kimleri sosyal medya ‘dolandırıcısına’ çevirdin...
İstanbul’da yenilikler
Dalmaz Center
1994 yılında Etiler’de Serdar Ortaç’la açılan Dalmaz Center, 5 Ekim’de yine Etiler’deki yerinde, yine Serdar Ortaç sahnesiyle kapılarını açıyor.
Sezonda bir sürü ünlü sanatçıyla çalışacak olan Dalmaz, şehre yeni bir soluk getirecek gibi duruyor.
Klein
Geçen sezon İstanbul ve yazın Çeşme’nin en çok konuşulan alternatif eğlence dükkanı Klein’dı.
Mekanın işletmecileri şimdi de ‘Klein Wall’ adıyla Ayazağa bölgesinde 2 bin 500 kişilik devasa bir kulüp açma hazırlığında.
Sadece bu kadarla kalsa iyi...
Geçen sene hizmet verdiği Harbiye’deki yerine de Pink Mama adında yerli yabancı müziklerin çalacağı, değişik dans gösterilerinin olacağı bir mekan yapacaklarmış.
Klein’cıların en büyük bombalarından biri de, Maslak bölgesinde eski Mu’nun olduğu yerdeki yeni mekanları olacak.
Sadece kendi çevrelerine ve özel müşterilerine hizmet verecekleri bir ‘gizli’ mekanımız daha olacak yani...
Limon
Alaçatı’da yazın ünlüsü ünsüzü herkesin gittiği, sosyal medyada üç kişiden ikisinin fotoğraf koyduğu mekan, yaz hızını alamamış olacak ki kışın da İstanbul’a geliyor. Limon’un İstanbul şubesi kasım ayı gibi Etiler bölgesinde hizmet verecek.
Netflix önerisi
Her masada “Ah o diziyi izledin mi”, “Başladım kalkamıyorum”, “Yok akşam başlayacağım” diyen bir grup var.
Neymiş o yeni dizi peki...
“The Politician” dediler.
Hemen akşam izlemeye başladım...
Politikacı olma hayaliyle yola çıkan bir gencin gözünün hiçbir şey görmemesini konu alan diziyi ben de öneririm...