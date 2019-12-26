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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Evlilik aşkı öldürmüyor güzelim

26 Aralık 2019

Son dönemde karşımıza çıkan mutsuz evlilik, kavga ve aldatma haberlerine karşın evliliği, aşkı, aile olmayı gözümüze soka soka gösteren, mutlu aile tabloları da var. Kim mi?

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti mesela.
Son günlerde çocuklarının ilk fotoğrafı, Fahriye’nin çalışan eşine evden yemek göndermesi, Özçivit’in doğum gününde sosyal medyasından paylaştığı fotoğraflar ve altına yazdığı “Sevgini sevgime kattın, hep bende, canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim” diye devam eden duygusal paylaşım...
Evlilik aşkı öldürür mü sorusuna en iyi cevap sizsiniz bravo...

Yeni yıl planları

Bugünlerde herkes yılbaşı planları içinde.
Yurtdışına mı gitsek memlekette mi kalsak diyenler, alternatif eğlence arayanlar...
Bir de Çeşme diyenler var.
Çeşme yılbaşı haftasında bayağı insan ağırlayacak gibi gözüküyor.
Yazın açık olan mekanların çoğu yılbaşı gecesi de açık olacakmış.
Çeşme’nin keyifli yerlerinden Kapari Bahçe, cumartesi günü itibariyle açık.
Stay Otel, cumartesiden çarşambaya kadar konaklayabileceğiniz bir paket program sunuyor.
Pazar akşamı Teoman, pazartesi akşamı Zeynep Bastık ve yılbaşı gecesi de ünlü DJ’lerin sahneye çıkacağı paket program fiyatı da 4 gece için toplam 2 bin euro.

Yeni yeni şarkılar

Benim gibi ruhu arabesk ve popa yakın bir dinleyicinin son dönemde diline takılan iki şarkı var ...
Dicle Olcay: Bu Saatten Sonra şarkısını bütün ünlü ünsüz herkesin sosyal medyasında da görünce dinlemeye başladım. Hafif giderli şarkı, playlist’imde yerini aldı.
Asi & Ceyhun Çelik: Bir diğer şarkı, Asi ve Ceyhun ikilisinden “Baba Sözüm Var” Rap tarzındaki şarkı tam bir gönderme ve sokak şarkısı. Zaten “Çukur” dizisine fon müziği oldu, 1.5 milyon kişi tarafından YouTube’da dinlenmiş.

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