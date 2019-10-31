72 saatte Londra

Hayatta en sevdiğin şeylerden biri ne derseniz son dakika seyahat planı derim...
Cuma gecesi evde otururken kendimi Türk Hava Yolları sayfasında Londra bileti alırken buldum.
Hooop sabah da havaalanında kahvemi yudumluyordum.
3 günlük ekspres Londra seyahatinde neler yaptım işte o seyahatten notlar...
Cumartesi akşamı Piccadilly’de bulunan Cafe De Paris isimli gece kulübünde Cadılar Bayramı kostüm partisine davetliydim.
Londra’da okuyan Türk çocukları, gece gezen herkes bu partideydi.
Yaklaşık 700 kişi vardı 2 katlı mekanda ve herkes özenerek hazırlanıp gelmişti.
Joker makyajı yüzünden tanımakta zorlandığım insanlara ses analizi yapmak zorunda kaldım...
Tavsiyem kıyafetinizin bir yerine isminizi yazın, ben de zorlanmayayım.
Ve pazar sabahı
Pazar sabahı arkadaşlarla Granger&Co’ya kahvaltıya gittik.
Mekanın önünde kuyruk vardı.
Rezervasyonlu gitmemize rağmen 25 dakikaya yakın bekledik ama masamıza oturduktan sonra iyi ki beklemişiz dedik mi, dedik.
Muhteşem bir kahvaltı ettik desem yeridir.
Eğer cumartesi-pazar gitmeyi düşünürseniz rezervasyonsuz gitmeyin.
Gittiğinizde de menüde bulunan kimchi tostu denemeyi asla unutmayın.
Üzerine de güzel bir acai bowl yiyip kahvenizi içip güne muhteşem bir başlangıç yapabilirsiniz...
Pazartesi sabah erkenden de Hyde Park yürüyüşümden sonra ufak tefek alışverişlerime başlamadan Harrods’ın yanındaki Harrys’de oturup avakado omletimi yiyip soğuk ama güneşli havanın keyfini çıkarmak için kendimi Londra sokaklarına atıverdim...
Bir dahaki sefere kadar kendine iyi bak Londra.
Bana o Chanel çantayı alır mısın
Malumunuz yeni sezonla beraber yeni model çantalar, ayakkabılar, kıyafetler vitrinleri süslüyor.
Ancak bunları bulmanız düşündüğünüz kadar kolay değil.
Gerek markaların stratejileri gerekse ürünlerin fazla satmasından dolayı yeni ürün bulmak deveye hendek atlatmaktan daha zor.
Tabii bizim sosyetiklerimiz rahat durmuyor.
İlla ki o çanta takılacak!
Hal böyle olunca personal shopper’lara gün doğuyor.
İstediğiniz çanta İstanbul’da yok mu, hemen bu özel ‘alışverişçiler’le irtibata geçiyorsunuz.
Bu kişiler Paris’te, Londra’da veya başka bir şehirde aradığınızı bulup size getiriyor.
Aldıkları ürün üzerinden hem tax free parasını hem de verdikleri servisin ücretini de cebe indiriyorlar.
Anlayacağınız eğer bir ürünü çok istiyorsanız, ekstra para harcayarak muradınıza ermeniz mümkün.
72 saatte Londra
Hayatta en sevdiğin şeylerden biri ne derseniz son dakika seyahat planı derim...
Cuma gecesi evde otururken kendimi Türk Hava Yolları sayfasında Londra bileti alırken buldum.
Hooop sabah da havaalanında kahvemi yudumluyordum.
3 günlük ekspres Londra seyahatinde neler yaptım işte o seyahatten notlar...
Cumartesi akşamı Piccadilly’de bulunan Cafe De Paris isimli gece kulübünde Cadılar Bayramı kostüm partisine davetliydim.
Londra’da okuyan Türk çocukları, gece gezen herkes bu partideydi.
Yaklaşık 700 kişi vardı 2 katlı mekanda ve herkes özenerek hazırlanıp gelmişti.
Joker makyajı yüzünden tanımakta zorlandığım insanlara ses analizi yapmak zorunda kaldım...
Tavsiyem kıyafetinizin bir yerine isminizi yazın, ben de zorlanmayayım.
Ve pazar sabahı
Pazar sabahı arkadaşlarla Granger&Co’ya kahvaltıya gittik.
Mekanın önünde kuyruk vardı.
Rezervasyonlu gitmemize rağmen 25 dakikaya yakın bekledik ama masamıza oturduktan sonra iyi ki beklemişiz dedik mi, dedik.
Muhteşem bir kahvaltı ettik desem yeridir.
Eğer cumartesi-pazar gitmeyi düşünürseniz rezervasyonsuz gitmeyin.
Gittiğinizde de menüde bulunan kimchi tostu denemeyi asla unutmayın.
Üzerine de güzel bir acai bowl yiyip kahvenizi içip güne muhteşem bir başlangıç yapabilirsiniz...
Pazartesi sabah erkenden de Hyde Park yürüyüşümden sonra ufak tefek alışverişlerime başlamadan Harrods’ın yanındaki Harrys’de oturup avakado omletimi yiyip soğuk ama güneşli havanın keyfini çıkarmak için kendimi Londra sokaklarına atıverdim...
Bir dahaki sefere kadar kendine iyi bak Londra.
Bana o Chanel çantayı alır mısın
Malumunuz yeni sezonla beraber yeni model çantalar, ayakkabılar, kıyafetler vitrinleri süslüyor.
Ancak bunları bulmanız düşündüğünüz kadar kolay değil.
Gerek markaların stratejileri gerekse ürünlerin fazla satmasından dolayı yeni ürün bulmak deveye hendek atlatmaktan daha zor.
Tabii bizim sosyetiklerimiz rahat durmuyor.
İlla ki o çanta takılacak!
Hal böyle olunca personal shopper’lara gün doğuyor.
İstediğiniz çanta İstanbul’da yok mu, hemen bu özel ‘alışverişçiler’le irtibata geçiyorsunuz.
Bu kişiler Paris’te, Londra’da veya başka bir şehirde aradığınızı bulup size getiriyor.
Aldıkları ürün üzerinden hem tax free parasını hem de verdikleri servisin ücretini de cebe indiriyorlar.
Anlayacağınız eğer bir ürünü çok istiyorsanız, ekstra para harcayarak muradınıza ermeniz mümkün.