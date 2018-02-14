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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Taksim Cami son durum

14 Şubat 2018

Fotoğrafı önceki gün The Marmara’nın üzerinden çeken bir takipçim gönderdi, “Taksim Cami’sinde son durum” diyerek...

Meydandan gelip geçerken inşaatın hızla ilerlediğini, ana kubbenin yanı sıra yan kubbelerin de ortaya çıkmaya başladığını görüyordum da, tepeden görüntüsüne ilk kez gördüm...
Yapılması yıllardır tartışılan cami, Taksim Maksemi’nin arkasında böyle yükselmeye başladı işte.
Açılışı bu yılın ramazan ayına yetiştirileceği söyleniyordu.
İnşaat hızla ilerliyor ramazanın başına ya da hazirandaki bayram namazına yetişir mi bilemem ama 50 yıllık tartışmanın artık bittiği kesin.

Taksim Cami son durum

Kenan olmuş

“Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı...
Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolüyle ilk kez seyirci karşısına çıktı.
Bendeki ilk izlenimi şu oldu:
◊ Etkileyici bir ilk tanıtım olmuş...
◊ Kenan, Mehmed rolüne cuk oturmuş...
◊ At bindiği, kılıç salladığı sahnelere çok yakışmış...
◊ Dizi sarayda hapsolmayacağının, kahramanlık hikayeleri ve savaş sahneleriyle dolu olacağının ipuçlarını vererek kendini doğru konumlandırdı...Bu Mehmed olur arkadaşlar.

Bize her gün 14 Şubat!

Nedense bu yıl, “Ne 14 Şubat’ı bize her gün Sevgililer Günü” yalanına sığınan evli çiftleri, sevgilileri daha çok görür oldum.
Bunun iki nedeni olabilir;
1- Bu sene hediye işinden yırtmak isteyenlerin sayısı arttı...
2- Batıya ve Amerika’ya tepkinin tezahürü Sevgililer Günü’nde de kendini göstermeye başladı.

Demek ki, ‘ben ne çeksem izlenir’ olmuyormuş Şahan

Daha ilk başta bu Kayhan karakteri sevimsiz dediğim için Şahan Gökbakar gönül koymuştu bana.
Kendi sayfasına “Hangisi daha sevimli” diye İvedik’le benim fotoğrafımı koyup oylatmıştı takipçilerine...
Kimin haklı olduğu üç günlük gişe sonucunda ortaya çıktı.
Kayhan’ı 803 salonda vizyona girmesine rağmen ilk hafta sonunda sadece 252 bin kişi izledi.
Ben ne yapsam izlenir...
Ne çekersem seyirci salonu doldurur mantığının duvara toslamasıdır bu.
Demek ki olmuyormuş arkadaş.
Ne çekersen izlenmiyormuş.
Geçen gün Sözcü’de sinema eleştirmeni Burak Göral, “Kayhan, Şahan’ın 9. sinema filmi. Bir insan dokuz sinema filmi sonunda bir parça olsun kendisini, sinemaya bakışını geliştirmez mi” diyerek olayı özetledi aslında...
Şahan’ın sineması hep aynı: Skeç gibi çekilmiş karikatürize karakterler üzerine kurulu...
Kayhan da İvedik gibi kaba saba bir karakterdi.
Ama bu kez seyirci aynı tarz numaralara geçit vermedi.
Şahan da böylece ilk kez Cem Yılmaz karşısında ağır bir mağlubiyet aldı...
“Arif v 216” ile “Kayhan”ın üst üste gelmesi sadece gişede Cem’in yüzünü güldürmekle kalmadı, sinemasal açıdan da iki komedyen arasındaki makası ciddi şekilde açtı.

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