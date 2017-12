Tahtımı kimseye vermem

Ben Seyfi Dursunoğlu’nu çok severim. Tanışıklığımız televizyona ilk çıktığı yıllara dayanıyor, neredeyse 20 yıl öncesine... 86 yaşında olup da hâlâ televizyoncuları peşinde koşturan bir sahne insanı dünyada yoktur. İşte bu akşam da yine peruğunu takacak, kendi diktiği elbiselerini giyip Huysuz Virjin olacak ve Kanal D ekranında yılbaşı eğlencesini sunacak Seyfi Dursunoğlu. Ben de bunu fırsat bilip yılın bitimine 3 gün kala kapısını çaldım, “2017 nasıl geçti?” diye sordum. Her zamanki gibi tatlı, nüktedan, müstehcen ve çok zekiydi. “Allah uzun ömürler versin” dedim, “Daha ne uzun olsun, yeter be! Küt diye gitmek isterim” diye tersledi beni!

◊ Nasılsınız Seyfi Bey?

- Valla şükür demek lazım. Bu yaşta kimseye ihtiyacım yok.



◊ Yaş kaç oldu?

- 86.



◊ Doğum gününüz ne zamandı?

- 1 Ekim... 1932 doğumluyum.



◊ Ne yaptınız doğum gününüzde?

- Soyundum, kendime baktım. Çökmüşüm.



◊ O kadar mı? Dostunuz, arkadaşlarınız yok muydu doğum gününüzde?

- Öyle şeyleri sevmem. Ne doğum günlerini, ne bayramları, ne yeni yılı... Ailemden öyle geldi. Babam o kadar mutaassıptı ki böyle yılbaşılar, bayramlar, seyranlar, azmak, kudurmak filan yoktu.



◊ Tezatlığa bak, siz de yıllarca yılbaşı programlarında ve özel günlerde Huysuz olarak milleti ‘kudurttunuz’. Babanız o zamanı görmedi mi?

- Babam gitmişti o zaman.



◊ Görse ne derdi?

- Karadenizlidir. Herhalde vururdu beni! (Gülüyor) Ama Beylerbeyi’nde Kültür Cemiyeti’nde gece tertip ediyorduk, oraya geldi. Arkadan birisi “Bakalım becerebilecek mi?” demiş. O da duymuş, “Benim oğlum her şeyi becerir” diye yanıt vermiş. Oraya önce sunucu, sonra meddah olarak çıkıyordum. Fasıl da okuyordum. Huysuz oluyordum bir de. Yani gece tamamen benim ağırlığımdaydı. Hoşuna gitmişti.



◊ Sağlığınız nasıl?

- Valla gözlerimde sarı nokta diye bir hastalık var ama kurusu. Yaşı varmış bir de bunun. Yaşını iğneyle tedavi ediyorlar, kurusunu ilaçla. Benimki kuru Allah’tan. Yani bu yaşta bir şeyler çıkacak elbet. Yine de şükür Allah’a. Kimseye ihtiyacım yok. Her işimi kendim görebiliyorum.



◊ Hiçbir sağlık probleminiz yok bundan başka değil mi?

- Yok, hayır. Hiçbir problemim yok. Ona şükrediyorum. Ama birinin programında duydum, Alâeddin Yavaşça hastaymış, hastanedeymiş. Belkıs Özener de hastanedeymiş. Yaşlanmışlar. Ben hastaneye düşmeden pat diye gitmek istiyorum.



◊ Allah uzun ömürler versin...

- Ay istemiyorum. Daha uzunu ne! Hiçbir şeyden zevk almadıktan sonra uzun yaşamak...



◊ Hiçbir şeyden zevk almıyor musunuz?

- Bak kaşınma hemen... Ne yapayım bulamıyorum kimseyi.



◊ Yaş almanın zorlukları neler?

- Çok kötüymüş be. Gençken bir yataktan kalkması vardır insanın. O gün ne yapacak, nereye gidecek... Benimki öyle değil. Ben kalkıyorum, biliyorum ki aşağıda yemeğim hazırlanmış. Gidiyorum, kahvaltımı ediyorum. Gazetelerimi alıyorum. Gazetemi okuyorum bir müddet. Bir de elişim var. Mutlaka bir şey yaparım, boş durmam. Şimdi bir tane masa örtüsü yapıyorum dikiş odamda. Saat 2’den sonra falan da televizyonu açarım. Ondan evvel açmam.



◊ Bizim programı izlemiyorsunuz yani...

- Yok 13.00’ten sonra bakıyorum ama çoğu aptal aptal programlar... Sualler tatsız. Birisi gelecek benim karşıma, ciğerini sökeceğim suallerle. Öyle istiyorum ben. Siz “Anan nasıl, baban nasıl?” diye sualler soruyorsunuz.



◊ Pek çok televizyoncu ve yapımcı hâlâ peşinizde koşuyor. Ne diyorsunuz?

- Valla bu çok iftihar ettiğim bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde 86 yaşındaki bir adama “Gel ne olur çalışalım” teklifi yapılmaz. Benim yaptığım işi yapan yok. Yapmak isteyenler ağzına gözüne bulaştırdı. Beceremedi.



◊ Kim onlar mesela?

- İsim vermeyeyim.



◊ Verin canım ne olacak...

- Ne lüzum var! Sen bayılırsın isim yazmaya...







ARTIK O ESKİ CANLILIĞI VEREMİYORUM



◊ Peki muadiliniz var mı şu an?

- Çıkmadı. Yapmak isteyenler oldu, fakat beceremediler. Bu başka türlü bir şey. Bu Allah’ın verdiği bir şey. İşte iki kadehimi içerim, sahneye çıkarım. Üçüncüyü içmem. İçersem azarım çünkü. İyice artık dağıtırım. Soyunurum belki de.



◊ Eyvah eyvah...

- O yüzden o iki kadehi makyajım yapılırken içerim. Çıkarım. O bana bir kuvvet veriyor. Esprim çoğalıyor. Üretken insan oluyorum. Her bölümde ayrı şey yapıyorum. “Huysuz Şimdi Hostes” diye bir programımız vardı. Bir manken çocuk vardı. Neler ettim ona, neler!



◊ Peki neden teklifleri kabul etmiyorsunuz? Parayı mı beğenmiyorsunuz?

- Paraya kadar gelmiyor iş. Sadece şunu düşünüyorum; kendimi seyrediyorum internette. Anam ne fıngır fıngır bir karıymışım. Bir saniye durmuyorum. Bir gün sahneye çıkacaktım. Siyah bir elbise giymiştim. Fatih Aksoy “Böyle siyah elbiseyle olur mu?” dedi. “Başka elbise yok” dedim. “Ben sana gösteririm” dedim içinden de. Çıktım sahneye, o eteği öyle bir kullandım ki... Hatta en sonunda havaya kaldırdım eteği, orkestra seyretti! Ama ne şekle soktum o eteği! İçeri girdim, “Bir eteğin bu kadar şekilli olarak kullanıldığını hayatımda ilk defa görüyorum” dedi. “O zaman bir sanatçı sahneye çıkarken yanında başka elbisesi yoksa, böyle sahneye çıkılır mı diye moralini bozma. Sen yapımcısın, sana da yapımcı diyorlar” dedim.



◊ Maşallah dil pabuç kadar!

- Yok. Yerinde kullanman lazım. Ama yok başka elbise. Bunu getirmişim. Bana bir model de vermemişler. Her şeyi, elbisemi hazırlıyorum. Gidiyorum terziye, prova yapıyorum.



◊ Peki teklifleri neden kabul etmiyorsunuz?

- O azgınlığı artık yapamıyorum. O canlılığı veremiyorum.



◊ O gücünüzü mü kaybettiniz?

- O gücümü kaybettim. Normal olarak 86 yaşında bir insanın takati ile...



◊ Kanal D’deki son programınızda sahnede fenalaşıp yere düşmüştünüz...

- O gazeteler yazsın diyeydi.



◊ Öyle mi?

- Evet. Ama o kadar güzel düştüm ki, Bülent bile düştü. Düşerken “Aaaaaa” diye düştü. Öyle düşülür mü? Ben kendimi pat diye yere attım.



◊ Yani kandırdınız bizi!

- Evet. Nasıl olsa kandırdığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum artık.



◊ Yılbaşı gecesi Kanal D’nin özel programındasınız. Nasıl ikna ettiler sizi?

- Onlara “Çocuklar, bu iş saatler sürer, ben yapamam” dedim. Bir de tanımadığım isimler olacak programda. “O tanımadığım insanlara espri üretemem. Ben içlerinden iki-üç kişiyi seçeyim. İlk başta çıkayım, kantomu yapayım, stand-up yapayım, bir de o seçtiğim üç arkadaşı sunayım” dedim. “Tamam” dediler.



◊ Kimleri sunacaksınız?

- Muazzez Abacı, Mustafa Ceceli ve Gülben Ergen.



◊ Yeni kostüm mü diktirdiniz, yoksa eski Huysuz kostümleri oluyor mu hâlâ?

- Oluyor.



◊ Hadi canım! Kilo almışsınızdır...

- Valla oluyor. Hatta reklam çektim, reklamlarda da giydim.



◊ Reklamlardan iyi para kazandınız mı?

- Evet. Hele ilk reklamımdan... “1.5 istiyorum” dedim. Kadın yerinden fırladı ve benim için “Kabul etti” dedi. Bunlar 3 mü bekliyorlardı ne bekliyorlardı anlamadım.



◊ Siz hep ucuza gidiyorsunuz!

- Sürümden kazanıyorum.



◊ Son olarak tuvalet kağıdı reklamında oynadınız.

- Evet. Onda da tuhaf bir şey oldu. Adamlar geldi, “İki ürün için çekim yapacağız. Önce bir ürünü, üç-dört ay sonra ikinci ürünü çekeceğiz” dediler. “Peki” dedim, ikisine bir fiyat verdim. “Peki” dediler, birinciyi çektik, paramın yarısını aldım. Diğer yarısını ikinciyi çekince alacaktım. İkinci için konuşma yapmaya geldiler, adamlar kendi kendilerine ikinci alacağıma zam yaptı! Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir böyle şey.



◊ Demek karşılığını almış ki, size hakkınızı vermiş.

- Ben bir şey talep etmedim. Adam vicdanen böyle bir şey yapmak istedi demek ki...

CEM YILMAZ’A GÜLEMiYORUM

◊ Tahtınızı verebileceğiniz kimse yok mu?

- Veremem. Bu doğaçlama, Allah’ın verdiği bir yetenek. Başkasına pas edemezsin.



◊ Mesela Mehmet Ali Erbil olamaz mı?

- Yok. Hiçbir zaman olamaz.



◊ Niye? Çok başarılı bence.

- Nesi başarılı?



◊ Sahneyi dolduruyor. Şaka yapıyor, müzik yapıyor, dans ediyor...

- Kimden ders almış acaba?



◊ Nasıl yani?

- Nereden görmüş? O tiyatro okumuştu.



◊ Bilmiyorum nereden görmüş, belki sizi takip etmiştir...

- Ben de bilmiyorum. Mehmet Ali benim yaptığım işi yapabileceğine emin olsa, yapardı. O bir tek şey yapar. Neydi onun yarışması?



◊ Çarkıfelek mi?

- Hah Çarkıfelek’i yapar. Onun dışında hiçbir işi uzun sürmedi.



◊ Adam 50 yıldır ekranda!

- Dizilerde iyidir. Çok iyi bir tiyatrocudur. Ama tiyatronun insanı geçindiremeyeceğini anladığı için şova döndü. Yani iyi de götürüyor senelerdir.



◊ Peki kim sahnede iyi sizce? Mesela Cem Davran’ı izlediniz mi Altın Kelebek’te?

- Normal bir sunucu. Sunucunun yapacağı şeyler bellidir. Belki de kabul edilmez, antipatik olur korkusuyla yapmıyorlar bazı şeyleri. Benim o korkum yok. Beğenmeyen beğenmesin beni. İnadına da beğeniliyor yaptığım.



◊ Yılbaşı gecesi karşınızda Cem Yılmaz olacak. Rakip görüyor musunuz?

- Hayır, görmüyorum.



◊ Neden?

- Ben kaç senedir hiç çıkmadım televizyona. İnternetim kırılıyor “Ne olur çıksana, özledik” diye. Cem Yılmaz’ı tv8 bedava diye mi ne 15 günde bir çıkarıyor, programını yayınlıyor.



◊ Ya reytinglerde geçerse sizi?

- İntihar ederim! (Gülüyor) Ne yapayım geçerse?



◊ Cem Yılmaz’ın mizah anlayışını nasıl buluyorsunuz?

- Seyirci kadar gülemiyorum. Bir de Cem Yılmaz benim yaptığım işi yapmıyor. Bir ekiple oturup yazıyor ve yazdığını doğaçlama gibi sunuyor. Yaptığı doğaçlama değil.



◊ Star’da da Sibel Can var...

- Evet... Bir sene TRT 1 Tarkan’ı çıkarmıştı, ben de Kanal D’deydim. Ertesi gün gazetede bir yazı: “Huysuz Virjin Tarkan’ı yedi!” Müthiş bir reyting. İnsanlar şarkı dinlemekten ziyade gülmeyi seviyor.

O bakımdan avantajlıyım.

SEYFi DURSUNOĞLU OLARAK MÜSTEHCEN DEĞiLiMDiR

◊ 2017 sizin için nasıl geçti?

- Valla şikayetçi olmadım hiçbir şekilde. Tabii en mühim olanı sıhhat. Bir problemim olmadı. Göz olayım oldu sadece. Televizyonum olmadı galiba benim değil mi?



◊ Yok. 2017’de olmadı.

- Olmadığı için de üzüntü duymadım.



◊ Hem Seyfi Dursunoğlu hem Huysuz olarak bir şey yapmak ister misiniz?

- Yapamam. Seyfi Dursunoğlu olarak çıkmamı istiyorlar, fakat Seyfi Dursunoğlu olarak ben müstehcen değilimdir. Huysuz olarak müstehcenimdir. İnsanlar da müstehcenliğe gülüyorlar, ilgi gösteriyorlar. Seyfi Dursunoğlu olup müstehcen olursam, peruk takmamış Huysuz Virjin olurum.



◊ İnsanlar müstehcenliğe mi daha çok gülüyor, yoksa kaba saba olmaya mı? Yani Recep İvedik’in geğirmesi mi komik olandır, yoksa Huysuz’un müstehcenliği mi?

- Valla şimdi duyarsa da ayıp olacak... Şahan’ı ben tebrik ediyorum. Hangi yönden? Türk halkının sevebileceği bir tipi canlandırdı. Düşündü, onu buldu. Kaba saba, kıllı mıllı bir herifi oynuyor. Bunu bulması, düşünüp tatbik etmesi güzel.



◊ Ayıp olacak dediğiniz şey ne?

- Ben hiçbirini seyretmedim. Sadece kulağının kirini ağzına koyduğunu gördüm, öğüre öğüre içim dışıma çıktı. “Hayatta seyretmem” dedim. Ben sevmiyorum, seyretmiyorum. Fakat o akıllıca hareket etti. Çevirip çevirip tv8’e bedava mı veriyor nedir? Acun sürekli onun filmlerini oynatıyor.



◊ Reyting alıyor. Bir de şimdi yenisini çekiyor...

- Seyrediyor insanlar. Çoluğunu çocuğunu götürüyor.



◊ Demek ki sadece müstehcenliğe gülünmüyor. Böyle kaba saba tavırlara, geğirmeye, kulağını karıştırmaya da gülünüyor...

- Onu da beğenir, müstehcenliği de beğenir. Ama oranlarsan eğer bana göre müstehcenlik ağır basar. Müstehcenliğin de tabii bir hududu ve dozu var.

MAGAZiN KAVGALARI BENi ENTERESE ETMiYOR

◊ Magazini takip ediyor musunuz? Mesela Hande Yener ile Demet Akalın kavga ediyor sürekli...

- Demet Akalın değil, Seren Serengil.



◊ Bravo, demek ki takip ediyorsunuz!

- Bugün gördüm. Takip etmiyorum.



◊ Mesela o kavgayla ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Hiç bilmiyorum, nedir kavgaları?



◊ Seren “Ben Hande’nin radyolarda yılın en çok çalan şarkıcısı olduğuna inanmıyorum” dedi. Hande de gitti onun eski çıplak fotoğraflarını çıkardı arşivlerden, sosyal medyada paylaştı...

- Aaaa, hiç bilmiyorum... Ayrıca beni de hiç enterese etmez. Gençleri ve magazin severleri enterese eder.

TELEVİZYONA ÇIKMIYORUM DİYE SAÇLARIMI BOYAMIYORUM

◊ 2018’de ne yapacaksınız?

- Valla 2018’de programlara konuk gitmeyi de istemiyorum. Şimdi sen benim fotoğrafımı çekeceksin, ilk defa halk beni böyle beyaz saçlı görecek.



◊ Çünkü saçlarınızı hep boyuyordunuz...

- Boyuyordum.



◊ Bıraktınız mı boyamayı?

- Kör müsün? Televizyona çıkmadığım için “Ne lüzum var, niye boyayım” dedim. Hepsi bembeyaz oldu.



◊ Bence yakışmış.

- Hep öyle söylüyorlar.



◊ Estetik var mı?

- Yaptırdım ama görünmeyen yerlerime...



◊ Ölümden korkuyor musunuz?

- Korkmuyorum, fakat biliyorsun ben bütün vücudumu kadavra olsun diye bağışladım. Ama televizyonda dün bir program gösterdiler. Yarım vücudu getirdiler, bilmem ne yaptılar. Onu seyredemedim. Beni de öldükten sonra öyle kesecekler, parçalayacaklar herhalde.



◊ Niye öyle programları izliyorsunuz?

- Ayol bilmiyordum onun çıkacağını.



◊ Korktunuz mu onu izleyince?

- Tırstım. Çünkü evin her tarafından hırsız girebilir. Pencereler alçak... Onun için duvarı yüksek yaptım, teller sardırdım. Her tarafta alarmlar, kameralar var...



◊ Kaç sigara içiyorsunuz günde?

- 8-10 tane içiyorum.



◊ Kaç yıldır içiyorsunuz?

- Hiç bırakmadım. Ama ince uyduruk bir sigara.



◊ Fark etmez. Nikotin o.

- Öyle mi? İyi oldu söylediğin, bilmiyordum.



◊ Doktor yasaklamadı mı?

- Yasakladı. Kalbime etki etsin de pat diye gideyim diye içiyorum.



◊ Allah korusun!

- Ne var koruyacak? Yeter! Keşke sen de benim kadar yaşayabilsen.



◊ Ve böyle yaşasam...

- Ve böyle yaşasan...

BORÇ VERME ADETİM YOKTUR

◊ Akıl, zihin, bellek çok iyi. Fizik de öyle... Ve hâlâ laf sokma konusunda maşallahınız var!

- Sen müsaitsin sokulmaya onun için... (Gülüyor) Sıhhatliyim Cengiz. Beynimle ilgili bir problem olursa bir şey diyemem. Ama şu anda öyle bir şey yok.



◊ Sahne dışında, günlük hayatınızda içki içiyor musunuz?

- Hayır. Bir tek sahneye çıkarken. Onun dışında içmiyorum. Yaşlandıkça bir de muhitin daralıyor. Arkadaşların azalıyor.



◊ En yakın arkadaşlarınız kimler?

- Birkaç arkadaşım var. Tanımazsın ama.



◊ Oyun filan oynar mısınız?

- Oynuyorduk. Ama oyun oynadığım kadın benden borç para istedi. Benim de borç para vermek hiç adetim değildir. Hiç vermem.



◊ 10 bin lira istesem şimdi, bana da vermez misin?

- 2 bin lira veririm, geri de istemem. Ben borç vermem. Geri ödememek kaydıyla veririm. Borç verdiğim zaman muhakkak problem çıkıyor.



◊ Biraz pinti olabilir misiniz?

- Niye pintiyim? Prensipliyim. Ben borç vermem, para veririm, geri de istemem. Bu cömertliktir.

SES SANATÇISI OLAMAMAK İÇİMDE UKDE KALDI

◊ İçinizde ukde kalan bir şey var mı?

- Var. Sesim güzeldi. Repertuvarım da çok geniştir. Ben bile bazı şarkıları nereden öğrendiğimi bilmiyorum. Babam ve Zeki Müren sebebiyle şarkıcı olmadım. Zeki Müren’le bir gün Şile’ye giderken bir şarkıya iştirak ediyordum. “Şarkıcı olma, olursan Ekrem Kongar gibi olursun” dedi. Müzik otoritesi olduğu için böyle söyledikten sonra çektim kendimi. Yoksa iyi bir ses sanatçısı olabilirdim.



◊ Şimdiki ses sanatçılarını nasıl buluyorsunuz?

- Yenileri çok dinlemiyorum. Ben TRT dinliyorum. Yenilerden keyif alamıyorum. Yaşlının yeniye intibakı çok zordur. Senelerce alıştığım bir tarz var.



◊ Ama Sertab Erener, Işın Karaca gibi isimler de alaturka söyledi...

- Onlardan da o keyfi alamadım. O başka türlü bir gırtlaktır.



BÜLENT ERSOY GELMESİN DİYE EVİN NUMARASINI 13 YAPTIM



◊ Bülent Ersoy’u seviyor musunuz?

- Onu da sevmem. Ben Zeki Müren taraftarıyım. Perihan Altındağ’ı da severim.



◊ Bülent Hanım da sizi sevmez...

- Olabilir, isabet. Gelmesin diye evin numarasını 13 yaptım. Üç tane evim oldu, hepsi de 13 numaraydı. Hiç de başıma bir felaket gelmedi.



◊ Tarkan’ın alaturka yorumunu nasıl buldunuz?

- Gençken de alaturka okuyordu. Tarkan’ın okuması beni rahatsız etmiyor. Eskiler gibi okuyor. Müzeyyen Senar’la söylediği şarkı da güzeldi.

SEYFİ DURSUNOĞLU’NUN EN’LERİ

◊ En sevdiğiniz dizi?

- Hiçbirini izlemiyorum. İzlemek istiyorum ama o kadar aptalca geliyor ki... O ona bakıyor, o ona bakıyor. Sonra bir at gösteriyorlar, atın poposunu seyrediyorum 5 dakika. Nedir bu? Dizilerin süresini kısaltıp olayları daha canlı hale getirsinler. Ancak o zaman takip edebilirim. O yüzden belgesel izliyorum.



◊ En sevdiğiniz şarkıcı?

- Eskilerden söyleyebilirim. Emel Sayın çok iyi gidiyor. Geçen gün onun bir konserine gittim. Salon ağzına kadar doluydu.



◊ En üzüldüğünüz olay?

- Doğu ve Güneydoğu’daki terör olayları çok yıpratıyor.



◊ En büyük hayal kırıklığınız?

- Şarkıcı olmak isteyip de olamamak.