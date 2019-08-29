Kadın yazarların şortla imtihanı

Geçmişte iki kadın yazarın şort yazılarını gündeme taşıyıp, eleştiren biri olarak kusura bakmasın Ömür Gedik’e de aynısını yapacağım...
2010’da Esin Övet, Habertürk’te benzer bir yazı yazmış, “Bodrum mu zannettiniz burayı? Denizden çıkmış gibi minicik şortlarla gezmenin ne alemi var?
Arkanızdan salyaları akan adamları gördükçe rahatsızlığım bin kat artıyor...” demişti.
Ben de, “Esin’in kızması gereken şortla dolaşan kızlar değil, kızların peşinden salya akıtan adamlar” demiştim.
Beni ‘şort düşmanı ilan ettin’ diye uzun yıllar sitem etmişti bana sonra...
2013’te de Meral Tamer konuyu aynı bakış açısıyla ele almıştı...
“Tatil yöresinde giyebileceğim şortla kalkıp da markete, hastaneye, postaneye gitmeyi aklımın ucundan geçirmem. Hastaneye gitmenin bir adabı yok mu” demişti...
Ben bu yazısını gündeme taşıyınca da sosyal medyada DirenŞort etiketiyle kampanya başlamıştı.
Şimdi 2019’da bizim Ömür Gedik aynı şeyi yaptı...
Sosyal medyasında,
“İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar...”
Ayıp sınırı...
Kime göre, neye göre belirleyeceğiz bu ayıp sınırını Ömür?
Sana göre kısa şort giymek, bir başkasına göre de dizin hemen üstünde etek giymek, ayıp sınırını aşmak olabilir...
Buna nasıl karar vereceğiz, elimize metreyi alıp etek boyu mu ölçeceğiz...
Duruşmada onu yapmaya kalkan hakim bile çıktı biliyorsun, avukatın etek boyunu ölçmeye kalkışınca görevden alındı.
Hep söylüyoruz ahlakçılık yapmayalım, kimsenin giydiğine çıkardığına, yediğine içtiğine karışmayalım diye ama anlatamıyoruz...
Ömür de hiç öyle biri değildir ama anladığım kadarıyla bu Türk basınında kadın yazarların şortla bir imtihanı var...
Ve her seferinde sınıfta kalıyorlar..
Turizmde devrim
20-25 yıldır sektörde konuşulan, o kadar süredir bizim yazıp çizdiğimiz olay sonunda gerçekleşti.
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu.
Kabinenin en çalışkan isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi bu devrimi...
Bu Türk turizmi için bir devrimdir...
Boşverin tartışmaları, ajansın yönetimine seçtiği isimler de çok doğru...
THY’den İlker Aycı, TAV’dan Sani Şener, Do&Co’dan Atilla Doğudan, Ece Tombul, Hüseyin Başaran, her şey dahil sistemini yaratan Cem Kınay hepsi turizmi çok iyi bilen isimler...
Tanıtım ajansından onların tecrübelerinden faydalanmak yapılacak en doğru işti...
Dün canlı yayında Cem Kınay’la hem ölümden döndüğü motor kazasını hem bu konuyu konuştum...
Çok heyecanlılar, çok doğru bir adım olduğuna inanıyor o da...
Göreceksiniz Türk turizmine çok büyük katkı sağlayacak bu tanıtım ajansı...
Amazon ormanları kadar etkileyici bir yer yok
Bu ay Amazon’da kaydedilen orman yangını sayısı kaç biliyor musunuz?
26 binden fazla...
Yirmi altı bin...
Son 10 yılın en yüksek sayısı bu...
Bu yüzden dünya ayağa kalkmış durumda zaten, bu yüzden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro eleştiriliyor.
Macron çıkıp, “Brezilyalıların, ülkenin yüksek değerlerini kaldırabilecek bir başkan seçmesi gerekiyor... Amazon konusunda her şeyi yok etmesine izin veremeyiz” diyor...
Dünya gözüyle Amazonları görmüş, üç gece ormanın içinde uyumuş biriyim.
Hayatımda gördüğüm en etkileyici yerlerden biriydi...
Pembe yunuslarla Amazon nehrinde yüzmek...
90 metrelik ağaçlara tırmanmak...
Hayatımda gördüğüm en yoğun sağanak yağmura tanık olmak...
Hayatımda duyduğum en şiddetli gök gürültüsünü işitmek...
Kocaman mavi morfo kelebeklerini görmek...
Hepsi inanılmazdı ve asla unutulmaz...
İnsan bildiği, gördüğü bir yerin böyle talan edilmesine daha da üzülüyor...
“Amerikan tıraşı” out “Turkish Cut” in
Amrikan tıraşı modası vardı bir ara...
Şimdi berberlerde “Turkish Cut” modası başladı...
Berlin’den çıkıp hızla yayılmaya başlayan bir akım bu...
Erkek kuaförlerinde kocaman “Turkish Cut” yazıları yer alıyor...
Bu isimle salonlar açılıyor.
Peki nedir bu Turkish Cut?
Çukur dizisinden artık çok iyi bildiğimiz saç stili...
Türkiye’de de sokaklarda sıkça rastladığımız, çocuklara bile yapılan bu saç kesiminin mimarı Çukur dizisi...
Ona “Turkish Cut” ismini koyan ise Berlinli Türkler...
Kadın yazarların şortla imtihanı
Geçmişte iki kadın yazarın şort yazılarını gündeme taşıyıp, eleştiren biri olarak kusura bakmasın Ömür Gedik’e de aynısını yapacağım...
2010’da Esin Övet, Habertürk’te benzer bir yazı yazmış, “Bodrum mu zannettiniz burayı? Denizden çıkmış gibi minicik şortlarla gezmenin ne alemi var?
Arkanızdan salyaları akan adamları gördükçe rahatsızlığım bin kat artıyor...” demişti.
Ben de, “Esin’in kızması gereken şortla dolaşan kızlar değil, kızların peşinden salya akıtan adamlar” demiştim.
Beni ‘şort düşmanı ilan ettin’ diye uzun yıllar sitem etmişti bana sonra...
2013’te de Meral Tamer konuyu aynı bakış açısıyla ele almıştı...
“Tatil yöresinde giyebileceğim şortla kalkıp da markete, hastaneye, postaneye gitmeyi aklımın ucundan geçirmem. Hastaneye gitmenin bir adabı yok mu” demişti...
Ben bu yazısını gündeme taşıyınca da sosyal medyada DirenŞort etiketiyle kampanya başlamıştı.
Şimdi 2019’da bizim Ömür Gedik aynı şeyi yaptı...
Sosyal medyasında,
“İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar...”
Ayıp sınırı...
Kime göre, neye göre belirleyeceğiz bu ayıp sınırını Ömür?
Sana göre kısa şort giymek, bir başkasına göre de dizin hemen üstünde etek giymek, ayıp sınırını aşmak olabilir...
Buna nasıl karar vereceğiz, elimize metreyi alıp etek boyu mu ölçeceğiz...
Duruşmada onu yapmaya kalkan hakim bile çıktı biliyorsun, avukatın etek boyunu ölçmeye kalkışınca görevden alındı.
Hep söylüyoruz ahlakçılık yapmayalım, kimsenin giydiğine çıkardığına, yediğine içtiğine karışmayalım diye ama anlatamıyoruz...
Ömür de hiç öyle biri değildir ama anladığım kadarıyla bu Türk basınında kadın yazarların şortla bir imtihanı var...
Ve her seferinde sınıfta kalıyorlar..
Turizmde devrim
20-25 yıldır sektörde konuşulan, o kadar süredir bizim yazıp çizdiğimiz olay sonunda gerçekleşti.
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu.
Kabinenin en çalışkan isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi bu devrimi...
Bu Türk turizmi için bir devrimdir...
Boşverin tartışmaları, ajansın yönetimine seçtiği isimler de çok doğru...
THY’den İlker Aycı, TAV’dan Sani Şener, Do&Co’dan Atilla Doğudan, Ece Tombul, Hüseyin Başaran, her şey dahil sistemini yaratan Cem Kınay hepsi turizmi çok iyi bilen isimler...
Tanıtım ajansından onların tecrübelerinden faydalanmak yapılacak en doğru işti...
Dün canlı yayında Cem Kınay’la hem ölümden döndüğü motor kazasını hem bu konuyu konuştum...
Çok heyecanlılar, çok doğru bir adım olduğuna inanıyor o da...
Göreceksiniz Türk turizmine çok büyük katkı sağlayacak bu tanıtım ajansı...
Amazon ormanları kadar etkileyici bir yer yok
Bu ay Amazon’da kaydedilen orman yangını sayısı kaç biliyor musunuz?
26 binden fazla...
Yirmi altı bin...
Son 10 yılın en yüksek sayısı bu...
Bu yüzden dünya ayağa kalkmış durumda zaten, bu yüzden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro eleştiriliyor.
Macron çıkıp, “Brezilyalıların, ülkenin yüksek değerlerini kaldırabilecek bir başkan seçmesi gerekiyor... Amazon konusunda her şeyi yok etmesine izin veremeyiz” diyor...
Dünya gözüyle Amazonları görmüş, üç gece ormanın içinde uyumuş biriyim.
Hayatımda gördüğüm en etkileyici yerlerden biriydi...
Pembe yunuslarla Amazon nehrinde yüzmek...
90 metrelik ağaçlara tırmanmak...
Hayatımda gördüğüm en yoğun sağanak yağmura tanık olmak...
Hayatımda duyduğum en şiddetli gök gürültüsünü işitmek...
Kocaman mavi morfo kelebeklerini görmek...
Hepsi inanılmazdı ve asla unutulmaz...
İnsan bildiği, gördüğü bir yerin böyle talan edilmesine daha da üzülüyor...
“Amerikan tıraşı” out “Turkish Cut” in
Amrikan tıraşı modası vardı bir ara...
Şimdi berberlerde “Turkish Cut” modası başladı...
Berlin’den çıkıp hızla yayılmaya başlayan bir akım bu...
Erkek kuaförlerinde kocaman “Turkish Cut” yazıları yer alıyor...
Bu isimle salonlar açılıyor.
Peki nedir bu Turkish Cut?
Çukur dizisinden artık çok iyi bildiğimiz saç stili...
Türkiye’de de sokaklarda sıkça rastladığımız, çocuklara bile yapılan bu saç kesiminin mimarı Çukur dizisi...
Ona “Turkish Cut” ismini koyan ise Berlinli Türkler...