Işık hızında seçim sonuçları

Pazar günkü yazımda “Bu akşam 20.00’ye kalmadan İstanbul’un belediye başkanını öğrenmiş olacağız. Sonrası analizler” demiştim...
Aynen de öyle oldu.
Seçim tarihimizin en hızlı açıklanan sonuçlarını izledik.
Yarışın başlamasıyla bitmesi bir oldu.
İlk sonuçlar açıklandıktan kısa sonra Binali Yıldırım çıktı ve Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek olaya noktayı koydu zaten.
31 Mart’tan bu yana 40 türlü komplo üretenlerin de hezeyanlarını bitirmiş oldu.
Demokrasinin tıkır tıkır işlediğini gördük.
İstanbul kazandı...
Türkiye kazandı...
Cumhuriyet kazandı...
Başta Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım olmak üzere seçimin tüm taraflarını tebrik etmek gerekiyor.
Yaşanan gerginlikleri, tartışmaları seçim atmosferine bağlayıp artık geride bırakmak gerekiyor...
Sandıktaki ünlüler
Ben hiç bu kadar ünlünün yaz tatilini bırakıp da sandığa koştuğu bir seçim görmemiştim...
Sandık başında çekilen fotoğraflara, görüntülere bakıyorum.
Herkes nöbetteydi sanki.
Önceki seçimlerde bu kadar değildi, ünlüler genelde bu kadar sorumlu ve bilinçli davranmazdı.
Ama bu sefer tam tersi oldu.
Konseri olan konserini erteledi, yurtdışında olan döndü, kimisi teknesinden indi geldi, kimi tatil planlarını öteledi...
Sadece ünlüler değil pek çok İstanbullu da aynı şekilde vatandaşlık görevini yaptı.
Yüzde 85’e yakın katılım oranı da bunu gösteriyor zaten...
Pamuk şeker gibi
Mart ayı sonunda Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde Altınyıldız Classic Özel Ödülü’nü Ricardo Quaresma almıştı...
Sahnede yaptığı konuşmada “Bu ödülü aldığıma göre iyi giyindiğimi söyleyebilirim” demişti...
Dua et Quaresma şu şeker pembesi takım elbiseni, yeleğini, ayakkabını ve gömleğini görmedi jüri...
Değil iyi giyinen erkek ödülünü almak, ödül törenine bile almazlardı seni bu kıyafetle...
Bu fotoğrafla ilgili en iyi yorumu 8 yaşındaki kızım Pera yaptı: “Aa adama bak, pamuk şeker gibi olmuş...”
Tatil başlasın...
Okullar kapandı... Diziler bitti...
Seçim geride kaldı...
İstanbul da başkanını seçtiğine göre...
O zaman tatil başlasın...
Türkiye aylardır çok yoruldu, çok yıprandı, şimdi güzel bir tatili hak etti...
Güneşi, denizi, konserleri, yazı, şarkıları, şehirde açılan yeni mekanları konuşalım artık...
Herkes için güzel bir yaz olsun...
Mesut Özil’e 4 tavsiye
Yolunacak tavuk gözüyle bakıyorlar herhalde Mesut Özil’e...
Villa aldığı Alaçatı’da gece gezmesinde etrafını saran çiçekçilere baksanıza, zor kurtuldu ellerinden Mesut...
Milyon dolarlık futbolcuya çift dalacaklardı neredeyse...
Mesut’a Türkiye’ye hoş geldin diyor ve gece hayatıyla ilgili kulağına küpe tavsiyelerde bulunuyorum...
1- Mekan çıkışı etrafını saran çiçekçi, darbukacı yanında asla cüzdanını çıkarma...
2- Mekanlardan tek başına değil, arkadaş grubunla çık...
3- Ben dünyanın en çok kazanan futbolcularındanım kameralar da çekiyor duygusuyla para vermek zorunda değilsin bunu unutma...
4- Cebinde 20’lik banknotlar taşı...
Işık hızında seçim sonuçları
Pazar günkü yazımda “Bu akşam 20.00’ye kalmadan İstanbul’un belediye başkanını öğrenmiş olacağız. Sonrası analizler” demiştim...
Aynen de öyle oldu.
Seçim tarihimizin en hızlı açıklanan sonuçlarını izledik.
Yarışın başlamasıyla bitmesi bir oldu.
İlk sonuçlar açıklandıktan kısa sonra Binali Yıldırım çıktı ve Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek olaya noktayı koydu zaten.
31 Mart’tan bu yana 40 türlü komplo üretenlerin de hezeyanlarını bitirmiş oldu.
Demokrasinin tıkır tıkır işlediğini gördük.
İstanbul kazandı...
Türkiye kazandı...
Cumhuriyet kazandı...
Başta Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım olmak üzere seçimin tüm taraflarını tebrik etmek gerekiyor.
Yaşanan gerginlikleri, tartışmaları seçim atmosferine bağlayıp artık geride bırakmak gerekiyor...
Sandıktaki ünlüler
Ben hiç bu kadar ünlünün yaz tatilini bırakıp da sandığa koştuğu bir seçim görmemiştim...
Sandık başında çekilen fotoğraflara, görüntülere bakıyorum.
Herkes nöbetteydi sanki.
Önceki seçimlerde bu kadar değildi, ünlüler genelde bu kadar sorumlu ve bilinçli davranmazdı.
Ama bu sefer tam tersi oldu.
Konseri olan konserini erteledi, yurtdışında olan döndü, kimisi teknesinden indi geldi, kimi tatil planlarını öteledi...
Sadece ünlüler değil pek çok İstanbullu da aynı şekilde vatandaşlık görevini yaptı.
Yüzde 85’e yakın katılım oranı da bunu gösteriyor zaten...
Pamuk şeker gibi
Mart ayı sonunda Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde Altınyıldız Classic Özel Ödülü’nü Ricardo Quaresma almıştı...
Sahnede yaptığı konuşmada “Bu ödülü aldığıma göre iyi giyindiğimi söyleyebilirim” demişti...
Dua et Quaresma şu şeker pembesi takım elbiseni, yeleğini, ayakkabını ve gömleğini görmedi jüri...
Değil iyi giyinen erkek ödülünü almak, ödül törenine bile almazlardı seni bu kıyafetle...
Bu fotoğrafla ilgili en iyi yorumu 8 yaşındaki kızım Pera yaptı: “Aa adama bak, pamuk şeker gibi olmuş...”
Tatil başlasın...
Okullar kapandı... Diziler bitti...
Seçim geride kaldı...
İstanbul da başkanını seçtiğine göre...
O zaman tatil başlasın...
Türkiye aylardır çok yoruldu, çok yıprandı, şimdi güzel bir tatili hak etti...
Güneşi, denizi, konserleri, yazı, şarkıları, şehirde açılan yeni mekanları konuşalım artık...
Herkes için güzel bir yaz olsun...
Mesut Özil’e 4 tavsiye
Yolunacak tavuk gözüyle bakıyorlar herhalde Mesut Özil’e...
Villa aldığı Alaçatı’da gece gezmesinde etrafını saran çiçekçilere baksanıza, zor kurtuldu ellerinden Mesut...
Milyon dolarlık futbolcuya çift dalacaklardı neredeyse...
Mesut’a Türkiye’ye hoş geldin diyor ve gece hayatıyla ilgili kulağına küpe tavsiyelerde bulunuyorum...
1- Mekan çıkışı etrafını saran çiçekçi, darbukacı yanında asla cüzdanını çıkarma...
2- Mekanlardan tek başına değil, arkadaş grubunla çık...
3- Ben dünyanın en çok kazanan futbolcularındanım kameralar da çekiyor duygusuyla para vermek zorunda değilsin bunu unutma...
4- Cebinde 20’lik banknotlar taşı...