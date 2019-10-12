İkinci tur oylama başlıyor

Pantene Altın Kelebek’te ilk tur oylama bitti, ikinci tur oylama bugün başlıyor.
Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz, çünkü önümüzdeki rakamlar Pantene Altın Kelebek’in Türkiye’nin en önemli ödül töreni olduğunu, omuzlarımızda nasıl bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösterdi bize...
Tam 10 milyon 920 bin oy kullanıldı ilk turda... Bu bir rekor...
Geçen yıl ilk turda kullanılan oy sayısı 9 milyon 742 bin’di...
Aradaki 1 milyon oyun aşan fark, her yıl Pantene Altın Kelebek’e artan bir ilgi olduğunu da gösteriyor.
Kullanılan oylar sonrasında her kategoride en çok oy alan 10 isim tura kalmaya hak kazandı.
Bugün itibariyle pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde ikinci tura kalan adaylar için oylama başlayacak.
Desteklediğiniz yapımlara, sevdiğiniz oyunculara, şarkı ve şarkıcılara oy verebilirsiniz...
1 ay sürecek bu ikinci tur oylamadan sonra her kategoride finale kalan 5’er aday jürinin önüne gelecek...
İsimlerini daha sonra açıklayacağımız jüri üyeleri her kategoriyi tartışarak oyunu kullanacak.
Halk oylamasının oranı yüzde 70, jürinin oy oranı yüzde 30 olacak...
Yani bazı kategorilerde jüri istese de en yakın rakibine fark atmış birinciyi değiştiremeyecek...
Bu da ünlülerin yer aldığı jürinin tanıklığında gerçekleşecek...
8 Aralık’taki büyük geceye doğru hızla ilerliyoruz, ikinci tur oylamayla Pantene Altın Kelebek’te heyecan daha da artıyor...
Bu heyecana ortak olmayı unutmayın, pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde sevdiğiniz isimleri oylayın...
Bu arada bir de önemli not:
Haber kategorisinde adaylıktan çekilmek isteyen isimlerin, gönlümüz razı olmasa da taleplerine saygı duyduk...
Üç haber sunucusu -iyi oy almalarına rağmen- ikinci turda olmayacak.
Sıla’nın iptali
Sıla zor dönemin ilk işaret fişeğini çaktı...
Harbiye Açıkhava’da dün gece ve bu akşam vereceği iki konserini iptal ettiğini açıkladı...
“Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, cuma ve cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum” dedi...
Cuma ve cumartesi iki konserini iptal etmesinin ardından diğer sanatçılardan da benzer iptal haberleri gelmeye başladı.
Daha önce de yaşadık, bu tür olağanüstü durumlarda ilk etkilenen müzik, eğlence ve yeme içme sektörü oluyor.
Görünen o ki yine aynısı olacak.
En iyi Fikret Şeneş yorumu
Fikret Şeneş şarkılarından oluşan iki albümü çıktığı günden beri çok sık dinliyorum.
Hatta Show Radyo’da, ‘Şeneş şarkıları’ diye bir bölüm ayırmışlığım bile var...
İnsan dinledikçe Fikret Şeneş’in ne müthiş şarkılar yazdığına şaşırıyor...
“Bu da mı onundu, bu da mı” diye dinliyorsunuz albümü...
Sezen Aksu, Manga, Sıla, Yıldız Tilbe, Bengü, Mustafa Ceceli, Rafet El Roman gibi isimlerin yer aldığı albümde gözler Ajda Pekkan’ı arıyor ama yapacak bir şey yok...
Şeneş’in varisleri Çapa ailesiyle yaşadığı sorunlardan dolayı albümde yer almadı.
Peki bu kadar dinlediğim albümden sonra en iyi yorumlar kime ait...
25 yorumcu arasında en sevdiğim ilk 5 şöyle oldu:
1- Sezen Aksu – Tanrı Misafiri (Tartışmasız albümün en iyisi...)
2- Sıla – Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var
3- Buray – Kimler Geldi Kimler Geçti
4- Serel Yereli – Bambaşka Biri
5- Memleketim – Ali İnsan
İkinci tur oylama başlıyor
Pantene Altın Kelebek’te ilk tur oylama bitti, ikinci tur oylama bugün başlıyor.
Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz, çünkü önümüzdeki rakamlar Pantene Altın Kelebek’in Türkiye’nin en önemli ödül töreni olduğunu, omuzlarımızda nasıl bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösterdi bize...
Tam 10 milyon 920 bin oy kullanıldı ilk turda... Bu bir rekor...
Geçen yıl ilk turda kullanılan oy sayısı 9 milyon 742 bin’di...
Aradaki 1 milyon oyun aşan fark, her yıl Pantene Altın Kelebek’e artan bir ilgi olduğunu da gösteriyor.
Kullanılan oylar sonrasında her kategoride en çok oy alan 10 isim tura kalmaya hak kazandı.
Bugün itibariyle pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde ikinci tura kalan adaylar için oylama başlayacak.
Desteklediğiniz yapımlara, sevdiğiniz oyunculara, şarkı ve şarkıcılara oy verebilirsiniz...
1 ay sürecek bu ikinci tur oylamadan sonra her kategoride finale kalan 5’er aday jürinin önüne gelecek...
İsimlerini daha sonra açıklayacağımız jüri üyeleri her kategoriyi tartışarak oyunu kullanacak.
Halk oylamasının oranı yüzde 70, jürinin oy oranı yüzde 30 olacak...
Yani bazı kategorilerde jüri istese de en yakın rakibine fark atmış birinciyi değiştiremeyecek...
Bu da ünlülerin yer aldığı jürinin tanıklığında gerçekleşecek...
8 Aralık’taki büyük geceye doğru hızla ilerliyoruz, ikinci tur oylamayla Pantene Altın Kelebek’te heyecan daha da artıyor...
Bu heyecana ortak olmayı unutmayın, pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde sevdiğiniz isimleri oylayın...
Bu arada bir de önemli not:
Haber kategorisinde adaylıktan çekilmek isteyen isimlerin, gönlümüz razı olmasa da taleplerine saygı duyduk...
Üç haber sunucusu -iyi oy almalarına rağmen- ikinci turda olmayacak.
Sıla’nın iptali
Sıla zor dönemin ilk işaret fişeğini çaktı...
Harbiye Açıkhava’da dün gece ve bu akşam vereceği iki konserini iptal ettiğini açıkladı...
“Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, cuma ve cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum” dedi...
Cuma ve cumartesi iki konserini iptal etmesinin ardından diğer sanatçılardan da benzer iptal haberleri gelmeye başladı.
Daha önce de yaşadık, bu tür olağanüstü durumlarda ilk etkilenen müzik, eğlence ve yeme içme sektörü oluyor.
Görünen o ki yine aynısı olacak.
En iyi Fikret Şeneş yorumu
Fikret Şeneş şarkılarından oluşan iki albümü çıktığı günden beri çok sık dinliyorum.
Hatta Show Radyo’da, ‘Şeneş şarkıları’ diye bir bölüm ayırmışlığım bile var...
İnsan dinledikçe Fikret Şeneş’in ne müthiş şarkılar yazdığına şaşırıyor...
“Bu da mı onundu, bu da mı” diye dinliyorsunuz albümü...
Sezen Aksu, Manga, Sıla, Yıldız Tilbe, Bengü, Mustafa Ceceli, Rafet El Roman gibi isimlerin yer aldığı albümde gözler Ajda Pekkan’ı arıyor ama yapacak bir şey yok...
Şeneş’in varisleri Çapa ailesiyle yaşadığı sorunlardan dolayı albümde yer almadı.
Peki bu kadar dinlediğim albümden sonra en iyi yorumlar kime ait...
25 yorumcu arasında en sevdiğim ilk 5 şöyle oldu:
1- Sezen Aksu – Tanrı Misafiri (Tartışmasız albümün en iyisi...)
2- Sıla – Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var
3- Buray – Kimler Geldi Kimler Geçti
4- Serel Yereli – Bambaşka Biri
5- Memleketim – Ali İnsan