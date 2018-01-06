Hadise bu kavgayı 7 yıldır yapıyor



Aslında bu söyledikleri yeni değil, 7-8 yıldır bunun kavgasını veriyor Hadise...

2011 yılında çektiği Superman klibi seksi bulunduğunda da benzer şeyleri söylemişti Hadise.

Erkek egemen bakış açısına yıllardır kafa tutuyor.

Son yıllarda çok görmüyoruz ama erkek popçular vücutlarını sergilediğinde, yabancı modellerle öpüşüp koklaştığında kimse rahatsız olmuyor.

Ama Hadise, Gülşen gibi kadın popçular biraz cesur davrandığında ortalık yıkılıyor.

Dün de yazmıştım Hadise’nin klibinde hiçbir şey olmadığını...

Hadise’nin bunu sineye çekmek yerine yüksek tonda itiraz etmesi önemli.

Kadın ya da erkek diğer popçular da itiraz etmeli.

Bakın 2 ay önce Mısır’da muzu seksi yediği gerekçesiyle bir kadın popçu tutuklandı.

Şaşırarak okuyoruz değil mi bu haberleri?

Ama bir yandan biz de Hadise çok seksi oldu diye kanallara ceza kesiyoruz.

Türk popunda bundan çok daha iddialı, çok daha cüretkâr, çok daha seksi klipler çekildi.

Bugün onların hiçbirini çekemezsiniz.

Çünkü giderek hepimizin kafası aynı kabın şeklini almaya başladı.

İşte Hadise bu kalıpları yıkmaya çalışıyor.

Popçular bunlara itiraz etmezse, tartışmaya açmazsa bir süre sonra kliplerini sadece internette yayınlayacaklar.

Ayrıca RTÜK’ün bir denetim raporunda bir kadın popçu için ‘erotik filmin bir tık altında’ tabirini kullanmasını hiç doğru bulmadım.

“Erotik sahnelerin olduğu, cinselliğin çok kullanıldığı” gibi tabirler olsa yine daha doğru bir dil kullanmış olacak RTÜK.

Ama ‘erotik film’ diyerek, Hadise’ye de erotik film oyuncusu manasını yükler ki, en hafifinden yakışık olmayan bir ifadedir bu.

90’larında iki güzel insan

Dün 90’larında iki güzel insanı kaybettik.

Münir Özkul;

Hepimizin Mahmut Hoca’sıydı. 93 yaşındaydı...

Çocukluğumuzdu, ilk gençliğimizdi, Yeşilçam’ın kalbimize taht kuran oyuncu kuşağının son temsilcilerindendi.

Adile Naşit’le yaptığı turşu limonla mı yapılır sirkeyle mi kavgasını da unutmayacağız, Mahmut Hoca olarak öğrencilerine kol kanat germesini de...

Aydın Boysan;

Rakı, babasını kaybetti desek yanlış olmaz. 96 yaşındaydı...

İlerlemiş yaşına rağmen o kadar neşeliydi, o kadar muhabbeti keyifliydi ki, dinlemeye doyamazdınız...

Defalarca aynı rakı masasında oturmanın keyfini yaşadım onunla.

Makara yapmaya da bayılırdı.

Şimdi yaşasa, “Rakıya yapılan son zammı duydum, ondan öldüm” der kahkahayı basardı.

Her iki güzel insana da gani gani rahmet diliyorum.

Hayatımıza kattığınız güzellikler için Allah sizden razı olsun.

YARIN

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